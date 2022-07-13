ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МЕДВЕДЕВ ПРИЕХАЛ УКРЕПИТЬ РУБЕЖИ, ВОДОЕМЫ УБИВАЮТ РЫБАКОВ, НОВЫЕ ПОГИБШИЕ НА ДОНБАССЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРОВЕЛ В КАРЕЛИИ СОВЕЩАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ ФИНЛЯНДИИ В НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил, что ждет Карелию в связи с планами вступления Финляндии в НАТО.



фото: © Правительство РК

ПРОПАВШИЙ В КАРЕЛИИ 62-ЛЕТНИЙ РЫБАК НАЙДЕН МЕРТВЫМ

В Карелии обнаружено тело 62-летнего мужчины, который отправился на рыбалку на озеро Сямозеро и пропал.



фото: © «Питкяранта. ДПО «Длинный Берег»

ГЛАВА КАРЕЛИИ НАЗВАЛ ИМЕНА ЕЩЕ ДВУХ ПОГИБШИХ НА ДОНБАССЕ ЗЕМЛЯКОВ

Артур Парфенчиков выразил соболезнования родным военнослужащих Владислава Терентьева и Армена Мовсисяна, погибших в ходе спецоперации на Украине.



фото: © Правительство Карелии

УЖАСЫ НАШИХ ГОРОДКОВ

РЕЦИДИВИСТ, ОТСИДЕВШИЙ ЗА СМЕРТЬ ДВУХ ЧЕЛОВЕК В КАРЕЛИИ, НА СВОБОДЕ УБИЛ ЕЩЕ ДВОИХ

Суд в Сегеже вынес приговор местному жителю, обвиняемому в убийстве двух приятелей, с которыми он поссорился во время застолья.



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СПАСАТЕЛЕЙ ВЫЗВАЛИ НА ТРУПНЫЙ ЗАПАХ, ДОНОСИВШИЙСЯ ИЗ КВАРТИРЫ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

Сотрудники МЧС помогли полиции Петрозаводска открыть квартиру, в которой обнаружили труп мужчины.



фото: © Зураб Джавахадзе/ТАСС, архив, тематическая иллюстрация

ПРИЧИНУ ЧП С ПОДРОСТКОМ, СБИТЫМ ПОЕЗДОМ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ, НАЗВАЛИ В МЭРИИ ГОРОДА

Поезд в Петрозаводске сбил подростка из-за того, что он стоял слишком близко к железнодорожным путям.



фото: © catherineasquithgallery.com, тематическая иллюстрация

АКТУАЛЬНО

ПОГОДА БУДЕТ КАК ОСЕНЬЮ: В КАРЕЛИЮ ИДУТ ХОЛОДА

Июль в республике завершится похолоданием, ливнями и северным ветром



фото: © «Столица на Онего»

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ, ПРОДАННЫЙ ЗА ОДИН РУБЛЬ, ВЕРНУТ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ПЕТРОЗАВОДСКА

Арбитражный суд Карелии признал, что нынешний собственник объекта культурного наследия на Неглинской набережной не исполняет условия договора.



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САНКЦИИ МОГУТ ВЫНУДИТЬ КОМПАНИЮ «POLYMETAL» ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ДОБЫЧИ ЗОЛОТА В КАРЕЛИИ

Горнорудная компания «Polymetal Int», владеющая месторождением платины и золота в Карелии, рассматривает возможность продажи своих активов в России.



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ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН УДОСТОИЛ ЛЕТЧИКА-ИСТРЕБИТЕЛЯ ИЛЬЮ СИЗОВА ИЗ ПЕТРОЗАВОДСКА ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ



фото: © Правительство Карелии

ОЧЕВИДЦЫ СООБЩИЛИ О ПОДЪЕМЕ ФРАГМЕНТА ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ СО ДНА ВОДОЕМА В КАРЕЛИИ (ВИДЕО)

В Ладожских шхерах со дна поднимают отсек подводной лодки, сообщают очевидцы.



фото: ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА! / Татьяна Буденкова / ВК

СТАТЬИ НЕДЕЛИ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ РЫБЫ. ПОЧЕМУ ТАК ЧАСТО ГИБНУТ РЫБАКИ?

На водоемах Карелии резко участились случаи гибели рыбаков, и в этом виноваты только они сами.



фото: © МЧС Карелии

«ОНИ СУПЕРМОНСТРЫ». ДЕТЯМ В СКАНДАЛЬНОМ ПОХОДЕ ПО ЛАДОГЕ НИЧТО НЕ УГРОЖАЛО?

Скандал вокруг водного похода детей по Ладожскому озеру в Карелии набирает обороты — после возбуждения уголовного дела организаторы высказали свои претензии к МЧС и силовым ведомствам.



фото: администрация Сортавальского района

ПОЧЕМУ В КАРЕЛИИ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ КЛЕЩЕЙ

Специалист рассказала, как изменилась география распространения клещей в Карелии, а также развеяла некоторые мифы относительно паразитов.



фото: © Владимир Гердо / ТАСС

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ КАРЕЛИИ: ИЗ ГОНКИ ВЫЛЕТЕЛА ПОЛОВИНА КАНДИДАТОВ

Выборная губернаторская кампания вплотную приблизилась к своему «фильтрационному моменту» — 27 июля завершился приём документов для регистрации кандидатов на должность главы Республики Карелия.



фото: © HTU / shutterstock