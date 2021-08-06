ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МИЛЛИОНЫ ДЛЯ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА, РИТУАЛЬНЫЕ УБИЙСТВА В ЛЕСУ КАРЕЛИИ И МЕРТВАЯ РЫБА НА БЕРЕГУ ОЗЕРА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Правительство Карелии выделило олимпийскому чемпиону Ларину премию в 2 млн рублей



© instagram.com / vladislavlarin87

Победитель Олимпийских игр в Токио тхэквондист Владислав Ларин получит государственную стипендию от правительства Карелии в размере 2 млн рублей.



Также от училища олимпийского резерва в Кондопоге Тхэквондист-чемпион Владислав Ларин и его тренер Сергей Петров получили по 500 тысяч рублей.



Победитель Олимпийских игр в Токио тхэквондист Владислав Ларин получил из рук руководителя республики еще и Орден «Сампо».

Пара сатанистов, совершавших ритуальные убийства, находится в СИЗО в Карелии



© Telegram-канал «Mash на Мойке»

Андрей Т. и Ольга Б., подозреваемые в совершении ритуальных убийств в лесах Карелии и Ленобласти, содержатся в карельском СИЗО.



В Сети появилась информация о расследовании серии ритуальных убийств, которые могли происходить в том числе на территории Карелии.

Мертвую ряпушку выбросило на берег озера в Карелии (ВИДЕО)



© Паблик вконтакте «Медвежьегорск Online»

Берег озера в Медвежьегорском районе Карелии, где находится форелеводческое хозяйство, буквально усеян мертвой ряпушкой.



Прокуратура республики организовала проверку по публикациям СМИ о массовой гибели ряпушки в озере Елмозеро.



Отдел рыбоохраны и Россельхознадзор Карелии также начали проверку по факту массовой гибели ряпушки.

АКТУАЛЬНО

Глава Карелии смягчил ограничения, введенные из-за коронавируса



© страница Артура Парфенчикова Вконтакте

Продолжаем постепенно смягчать противоэпидемические ограничения на территории республики, сообщил Артур Парфенчиков.

Петрозаводск получил дополнительно 30 млн рублей на ремонт дорог

На выделенные деньги из Дорожного фонда Карелии в городе отремонтируют еще более 28 тысяч квадратных метров дорог.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«Здесь ничего нет»: Скандальный бутафорский концлагерь в Карелии закрыт (ФОТО и ВИДЕО)

Бутафорский концлагерь, располагающийся на территории базы отдыха «Карелия» в деревне Ватнаволок Кондопожского района, закрыт.

«Все экскурсии проведены»: создатель бутафорского концлагеря в Карелии прокомментировала информацию о его закрытии.

Следком РФ изучает место массового захоронения узников финских концлагерей в Карелии



© РИА Новости / Кадр из видео

Поисковики обнаружили в Олонецком районе Карелии место захоронения советских узников концлагерей.