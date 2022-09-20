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Что искали жители Карелии в интернете в августе?
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Глава Карелии:  При мобилизации будут учитываться конкретные жизненные обстоятельства запасников
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МОБИЛИЗАЦИЯ В КАРЕЛИИ, НАЗАЛЬНАЯ ВАКЦИНА ОТ COVID-19 И СМЕРТЬ ДИРЕКТОРА ТЕАТРА

Новости. Общество
13:00, 24 Сентября 2022

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 


фото: © Антон Новодережкин / ТАСС

МИНОБОРОНЫ РАЗЪЯСНИЛО, КТО ПОДЛЕЖИТ МОБИЛИЗАЦИИ
В Минобороны сообщили, что в соответствии с российским законодательством подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет. 

В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ САЖАТЬ НА 10 ЛЕТ ЗАПАСНИКОВ, СБЕЖАВШИХ С ВОЕННЫХ СБОРОВ
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий лишение свободы до 10 лет за неявку на военные сборы. 

ГЛАВА КАРЕЛИИ ОБЪЯВИЛ О ВЫПЛАТАХ ПОСОБИЙ НА ДЕТЕЙ ПОГИБШИХ УЧАСТНИКОВ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ
Парламент Карелии принял законопроект о назначении детских пособий семьям погибших участников спецоперации на Украине. 

ПОГРАНУПРАВЛЕНИЕ ФСБ КАРЕЛИИ: «ПРОПУСК ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ ПОКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ»
В Пограничном управлении ФСБ Карелии рассказали, можно ли сегодня мужчинам, находящимся в запасе, выезжать за границу.


ЖИТЕЛЯМ КАРЕЛИИ БУДУТ ВВОДИТЬ ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА ЧЕРЕЗ НОС
В Карелию поступили насадки на ампулы с противоковидной вакциной, которую вводят через нос. 


фото: © ensonhaber.com

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ СКОРОПОСТИЖНО СКОНЧАЛАСЬ ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА ИРИНА ШУМСКАЯ
Церемония прощания с директором Национального театра Карелии Ириной Шумской пройдет в Петрозаводске 20 сентября. 

ШОК-НОВОСТИ 

ПЬЯНЫЙ ЖИТЕЛЬ ПЕТРОЗАВОДСКА ОСКВЕРНИЛ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
В Петрозаводске пьяный 35-летний горожанин осквернил мемориал «Вечный огонь», сообщили в МВД Карелии. 


фото: © «Столица на Онего»

ОТДЫХАЮЩИЙ В ГРЯЗИ ПОЛУГОЛЫЙ МУЖЧИНА ШОКИРОВАЛ ЖИТЕЛЕЙ ПЕТРОЗАВОДСКА (ФОТО) 16+
На Кукковке неизвестный мужчина оголился и начал валяться по грязному газону. 


фото: © Паблик ВК «Жесть Карелия»

СЕМЕЙНАЯ ПАРА ИЗ КАРЕЛИИ ЗА НЕДЕЛЮ НАБРАЛА КРЕДИТОВ ДЛЯ МОШЕННИКОВ НА 6 МЛН РУБЛЕЙ
Супруги из Костомукши поняли, что стали жертвами аферистов, увидев по телевизору программу о схемах мошенничества.


фото: © legkopolezno.ru

УТОНУЛ КАПИТАН ПРИШВАРТОВАННОГО В ПЕТРОЗАВОДСКЕ СУДНА
Спасатели нашли утонувшего капитана судна, сообщили в карельской поисково-спасательной службе.  


фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ ПРЕДУПРЕДИЛИ О НОВОМ ВИДЕ МОШЕННИЧЕСТВА В СВЯЗИ С МОБИЛИЗАЦИЕЙ
В городских пабликах появились сообщения о том, что петрозаводчанам звонят и предлагают «отмазать» от мобилизации. 


фото: © unsplash

СТАТЬИ НЕДЕЛИ

ОБЪЯВЛЕНА МОБИЛИЗАЦИЯ: КАК ЭТО БУДЕТ
Сегодня президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 


фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

ЕДЫ НЕ ПОЛОЖЕНО
В Ломоносовской гимназии двоих детей из многодетной семьи вычеркнули из списков на бесплатное питание и отправили голодными домой. 


фото: © Alexxndr / shutterstock

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Военком Карелии опроверг сообщения о первоочередной мобилизации жителей республики
21.09.2022, 12:21
Появились разъяснения о возрастных ограничениях для частичной мобилизации
20.09.2022, 13:34
В России предложили сажать на 10 лет запасников, сбежавших с военных сборов
21.09.2022, 20:40
Немногочисленная акция против частичной мобилизации прошла в Петрозаводске
21.09.2022, 20:30
Какая зарплата будет у мобилизованного

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«Как попадут за рубеж, так и преображаются»
Мэр Петрозаводска Владимир Любарский отреагировал на мобилизацию размышлениями о поведении уехавших из России.
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Виртуальный мир без ограниченных возможностей
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