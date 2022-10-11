ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МОБИЛИЗАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА, РАЙОН ПЕТРОЗАВОДСКА ПЕРЕКОПАЮТ И СУДЬЯ ПО ГРОМКИМ УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ УХОДИТ В ОТСТАВКУ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Минобороны РФ: частичная мобилизация завершена
Глава Минобороны Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации.
Все перекопают: массовая замена коммунальных сетей начнется в расширенном центре Петрозаводска
Предприятие «ПКС-Водоканал» в ближайшее время начнет масштабную реконструкцию коммунальных сетей в Октябрьском районе Петрозаводска — придется перекопать дороги и улицы.
Судья, которая ведет коррупционное дело экс-спикера горсовета Петрозаводска Боднарчука, уходит в отставку
Судья Петрозаводского городского суда Елена Голяева, которая ведет громкое уголовное дело экс-председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, уходит в отставку.
В Карелии заново рассмотрят дело инструкторов лагеря на Сямозере, где погибли 14 детей
Мобилизация/спецоперация
Власти объявили, кого еще освободят от мобилизации
Минобороны РФ освободило от частичной мобилизации мужчин с двумя детьми и женами на сроке беременности 22 недели.
Глава Карелии объявил о возвращении домой первых групп мобилизованных многодетных отцов
Мобилизованные отцы троих детей, призванные в Карелии, начали возвращаться из воинских частей, завил глава республики Артур Парфенчиков.
Возбуждено первое уголовное дело о дезертирстве мобилизованного
Мобилизованный россиянин дезертировал из военной части через дыру в заборе.
Какую зарплату будут получать чиновники из Карелии, командированные в регионы, где идет спецоперация
Глава Карелии, работники органов власти и госучреждений республики будут получать двойную зарплату во время командировок в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.
Мобилизованные жители Карелии не освобождаются от выплаты алиментов
Участие в спецоперации на Украине не освобождает мобилизованных от необходимости выплачивать алименты, сообщил глава Карелии.
В Карелии жители райцентра прошли по городу с молитвой о здравии воинов (ФОТО)
В Сегеже состоялся крестный ход.
В период мобилизации в Петрозаводске по-срочному было заключено 139 браков
Как изменились число браков, заключенных в столице Карелии на фоне мобилизации, стало известно благодаря статистике управления ЗАГС республики.
Только деньги – и ничего лишнего
Средняя зарплата в Карелии официально превысила 51 тыс. рублей
Средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций Карелии за август составила 51067,2 рубля.
Бюджет медицинского страхования в Карелии вырос на треть миллиарда рублей
Федеральное правительство выделило дополнительные средства фонду обязательного медстрахования Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
Страшно жить
В троллейбусе Петрозаводска пассажир ударил женщину-кондуктора в челюсть
В троллейбусе №1 мужчина, не желая оплачивать проезд обматерил женщину-кондуктора и ударил ее в челюсть. овершив низкий поступок пассажир сбежал с места преступления. Полиция начала проверку по данному инциденту, но сам нарушиель пока не найден.
Ревнивец в Петрозаводске два года следил за личной жизнью супруги с помощью спецсредств
Мужчине, который в сети приобрел незаконную технику, ограничили свободу на год, сообщили в прокуратуре Карелии.
Волки разорвали алабая у детского сада в деревне Карелии
Жители Пяльмы боятся отпускать своих детей в детский сад, возле которого нашли останки собаки.
Выбор читателя
Самые безлюдные районы Карелии: где плотность населения составляет менее 1 человека на квадратный километр
Средняя плотность населения Карелии, по последним данным официальной статистики, составила 3,3 человека на квадратный километр, но в некоторых районах это количество еще меньше.
Статьи недели
ГЛАЗ ДА ГЛАЗ НУЖЕН: КАК В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СЕЗОН БЛАГОУСТРОЙСТВА
Власти столицы Карелии продолжают контролировать работы по благоустройству города.
Компания «Карельский экологический оператор» собирается покрыть территорию Карелии сетью мусороперегрузочных площадок и потратить на это почти миллиард рублей.
ЭКС-ГЛАВА МИНТРАНСА КАРЕЛИИ: «ВАША ЧЕСТЬ, Я ЖЕЛАЮ ВАМ МУЖЕСТВА»
Бывший министр дорожного хозяйства, транспорта и связи Алексей Кайдалов, обвиняемый в получении взяток при реконструкции аэропорта «Петрозаводск», выступил в суде с последним словом.
Как стрессы влияют на болезни желудочно-кишечного тракта, и что с этим делать — советы опытного врача-гастроэнтеролога из Петрозаводска в рубрике «Уроки выживания».
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание