ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МОБИЛИЗАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА, РАЙОН ПЕТРОЗАВОДСКА ПЕРЕКОПАЮТ И СУДЬЯ ПО ГРОМКИМ УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ УХОДИТ В ОТСТАВКУ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Минобороны РФ: частичная мобилизация завершена

Глава Минобороны Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации.

Все перекопают: массовая замена коммунальных сетей начнется в расширенном центре Петрозаводска

Предприятие «ПКС-Водоканал» в ближайшее время начнет масштабную реконструкцию коммунальных сетей в Октябрьском районе Петрозаводска — придется перекопать дороги и улицы.

Судья, которая ведет коррупционное дело экс-спикера горсовета Петрозаводска Боднарчука, уходит в отставку

Судья Петрозаводского городского суда Елена Голяева, которая ведет громкое уголовное дело экс-председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, уходит в отставку.

В Карелии заново рассмотрят дело инструкторов лагеря на Сямозере, где погибли 14 детей

Мобилизация/спецоперация

Власти объявили, кого еще освободят от мобилизации

Минобороны РФ освободило от частичной мобилизации мужчин с двумя детьми и женами на сроке беременности 22 недели.

Глава Карелии объявил о возвращении домой первых групп мобилизованных многодетных отцов

Мобилизованные отцы троих детей, призванные в Карелии, начали возвращаться из воинских частей, завил глава республики Артур Парфенчиков.

Возбуждено первое уголовное дело о дезертирстве мобилизованного

Мобилизованный россиянин дезертировал из военной части через дыру в заборе.

Какую зарплату будут получать чиновники из Карелии, командированные в регионы, где идет спецоперация

Глава Карелии, работники органов власти и госучреждений республики будут получать двойную зарплату во время командировок в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Мобилизованные жители Карелии не освобождаются от выплаты алиментов

Участие в спецоперации на Украине не освобождает мобилизованных от необходимости выплачивать алименты, сообщил глава Карелии.

В Карелии жители райцентра прошли по городу с молитвой о здравии воинов (ФОТО)

В Сегеже состоялся крестный ход.

В период мобилизации в Петрозаводске по-срочному было заключено 139 браков

Как изменились число браков, заключенных в столице Карелии на фоне мобилизации, стало известно благодаря статистике управления ЗАГС республики.

Только деньги – и ничего лишнего

Средняя зарплата в Карелии официально превысила 51 тыс. рублей

Средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций Карелии за август составила 51067,2 рубля.

Бюджет медицинского страхования в Карелии вырос на треть миллиарда рублей

Федеральное правительство выделило дополнительные средства фонду обязательного медстрахования Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Страшно жить

В троллейбусе Петрозаводска пассажир ударил женщину-кондуктора в челюсть

В троллейбусе №1 мужчина, не желая оплачивать проезд обматерил женщину-кондуктора и ударил ее в челюсть. овершив низкий поступок пассажир сбежал с места преступления. Полиция начала проверку по данному инциденту, но сам нарушиель пока не найден.

Ревнивец в Петрозаводске два года следил за личной жизнью супруги с помощью спецсредств

Мужчине, который в сети приобрел незаконную технику, ограничили свободу на год, сообщили в прокуратуре Карелии.

Волки разорвали алабая у детского сада в деревне Карелии

Жители Пяльмы боятся отпускать своих детей в детский сад, возле которого нашли останки собаки.

Выбор читателя

Самые безлюдные районы Карелии: где плотность населения составляет менее 1 человека на квадратный километр

Средняя плотность населения Карелии, по последним данным официальной статистики, составила 3,3 человека на квадратный километр, но в некоторых районах это количество еще меньше.

Статьи недели

ГЛАЗ ДА ГЛАЗ НУЖЕН: КАК В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СЕЗОН БЛАГОУСТРОЙСТВА

Власти столицы Карелии продолжают контролировать работы по благоустройству города.

МИЛЛИАРД НА БОРЬБУ С МУСОРОМ

Компания «Карельский экологический оператор» собирается покрыть территорию Карелии сетью мусороперегрузочных площадок и потратить на это почти миллиард рублей.

ЭКС-ГЛАВА МИНТРАНСА КАРЕЛИИ: «ВАША ЧЕСТЬ, Я ЖЕЛАЮ ВАМ МУЖЕСТВА»

Бывший министр дорожного хозяйства, транспорта и связи Алексей Кайдалов, обвиняемый в получении взяток при реконструкции аэропорта «Петрозаводск», выступил в суде с последним словом.

УДАР ПО ЖЕЛУДКУ

Как стрессы влияют на болезни желудочно-кишечного тракта, и что с этим делать — советы опытного врача-гастроэнтеролога из Петрозаводска в рубрике «Уроки выживания».