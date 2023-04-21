ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: новая градоначальница, убийца Дианы Фроловой и «малая чума» в Карелии

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 новости недели
Ушедший в отставку мэр Петрозаводска открыл сегодня городскую планерку
Владимир Любарский появился утром 26 июня на планерке в городской администрации Петрозаводска.
«Малая чума» была обнаружена в двух районах Карелии
В республике в 2023 году были зарегистрированы 2 случая туляремии, сообщили в паблике центра общественного здоровья Карелии.
Обвиняемый в жестоком убийстве Дианы Фроловой житель Петрозаводска попросил суда с участием присяжных
В Верховный суд Карелии поступило уголовное дело по обвинению Василия Петрова в убийстве с изнасилованием.
Соболезнования
Жители поселка на юге Карелии простились с контрактником, погибшим на СВО (ФОТО)
В Сортавальском районе Карелии простились с 50-летним с младшим сержантом Александром Кротом.
Уроженец поселка на юге Карелии погиб на СВО
В Пряжинском районе сообщили о гибели на спецоперации местного уроженца Виталия Ершова.
«Склоняю голову перед подвигом»: глава Карелии рассказал о погибших на СВО земляках
Артур Парфенчиков сообщил о еще двух погибших уроженцах Карелии.
Актуально
Уголовное дело о ДТП в отношении гендиректора крупной стройкомпании Карелии готово к отправке в суд
Прокурор Прионежья утвердил обвинительное заключение по делу в отношении 72-летнего жителя Петрозаводска, обвиняемого в ДТП с пострадавшим ребенком.
РЖД вернуло продажу билетов за 90 суток на несколько южных поездов
Поездку на курорт можно спланировать заранее.
Суд признал законной вырубку деревьев вдоль Лососинки в центре Петрозаводска
Завершилось рассмотрение дела о вырубке деревьев в парке «Ямка» в центре города.
Власти соседнего с Карелией региона задумались о строительстве забора на границе с Суоми
В Ленобласти предложили построить забор на границе с Финляндией в ответ на аналогичные действия соседнего государства.
Названы два города в Карелии с самым высоким уровнем радиации
В Роспотребнадзоре Карелии сообщили о результатах проверки городов республики на радиацию.
Сезонный автобусный маршрут пройдет через весь Петрозаводск
Внимание пассажирам: по сравнению с прошлым маршрут № 23 изменился.
Деревья в центре Петрозаводска вырубили под строительство спортивного комплекса (ФОТО)
Подрядчики из Санкт-Петербурга приступили к строительству второй очереди спорткомплекса «Луми», проект должны сдать в конце 2024 года.
Уборкой парков и скверов Петрозаводска займется новый подрядчик
С 1 июля уборкой парков и скверов Петрозаводска займется кондопожское ДРСУ, сообщили в мэрии.
Происшествия
Юный водитель квадроцикла насмерть сбил 21-летнюю девушку в Карелии (ФОТО)
Смертельное ДТП произошло в Беломорском районе.
Стал известен виновник смертельного ДТП со сгоревшим лесовозом в Карелии (ФОТО)
В ГИБДД Карелии уточнили информацию о трагической дорожной аварии в районе поселка Матросы.
В ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельного ДТП со сгоревшей машиной
Вечером 29 июня на севере Карелии погиб водитель «Нивы», сообщили «Столице на Онего» в региональной Госавтоинспекции.
Появились подробности гибели подростка на карьере в Петрозаводске
В прокуратуре Карелии поставили на контроль проверку по факту гибели несовершеннолетнего на Каменном карьере.
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АвтоВАЗ будет выпускать Lada Onega?
Компания зарезервировала за собой на будущее несколько названий, в частности, Onega, Slava, Aura.
Учителя физкультуры на востоке Карелии пытались заставить саму протаптывать лыжню для уроков
Учитель физкультуры из Пудожского района выиграла суд у своей школы, где ее пытались заставить самой протаптывать лыжню для уроков.
Интересно узнать
Большинство петрозаводчан призналось, что выбрасывают крупногабаритный мусор в обычные контейнеры
Стали известны результаты опроса в «Столице на Онего».
И о погоде…
Стало известно, когда спадет жара в Карелии
В ближайшие дни синоптики обещают температуру до +28℃ и грозы.
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