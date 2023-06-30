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Потрясающий вид открывается с крыши первого дома нового района Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды» (ВИДЕО, ФОТО)
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: новая градоначальница, убийца Дианы Фроловой и «малая чума» в Карелии

Новости. Общество
19:00, 02 Июля 2023

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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В республике в 2023 году были зарегистрированы 2 случая туляремии, сообщили в паблике центра общественного здоровья Карелии.

Обвиняемый в жестоком убийстве Дианы Фроловой житель Петрозаводска попросил суда с участием присяжных

В Верховный суд Карелии поступило уголовное дело по обвинению Василия Петрова в убийстве с изнасилованием.

Соболезнования

Жители поселка на юге Карелии простились с контрактником, погибшим на СВО (ФОТО)

В Сортавальском районе Карелии простились с 50-летним с младшим сержантом Александром Кротом.

Уроженец поселка на юге Карелии погиб на СВО

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Поездку на курорт можно спланировать заранее.

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Названы два города в Карелии с самым высоким уровнем радиации

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Внимание пассажирам: по сравнению с прошлым маршрут № 23 изменился.

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Подрядчики из Санкт-Петербурга приступили к строительству второй очереди спорткомплекса «Луми», проект должны сдать в конце 2024 года.

Уборкой парков и скверов Петрозаводска займется новый подрядчик

С 1 июля уборкой парков и скверов Петрозаводска займется кондопожское ДРСУ, сообщили в мэрии.

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Юный водитель квадроцикла насмерть сбил 21-летнюю девушку в Карелии (ФОТО)

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