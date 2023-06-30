ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: новая градоначальница, убийца Дианы Фроловой и «малая чума» в Карелии

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 новости недели

Ушедший в отставку мэр Петрозаводска открыл сегодня городскую планерку

Владимир Любарский появился утром 26 июня на планерке в городской администрации Петрозаводска.

«Малая чума» была обнаружена в двух районах Карелии

В республике в 2023 году были зарегистрированы 2 случая туляремии, сообщили в паблике центра общественного здоровья Карелии.

Обвиняемый в жестоком убийстве Дианы Фроловой житель Петрозаводска попросил суда с участием присяжных

В Верховный суд Карелии поступило уголовное дело по обвинению Василия Петрова в убийстве с изнасилованием.

Соболезнования

Жители поселка на юге Карелии простились с контрактником, погибшим на СВО (ФОТО)

В Сортавальском районе Карелии простились с 50-летним с младшим сержантом Александром Кротом.

Уроженец поселка на юге Карелии погиб на СВО

В Пряжинском районе сообщили о гибели на спецоперации местного уроженца Виталия Ершова.

«Склоняю голову перед подвигом»: глава Карелии рассказал о погибших на СВО земляках

Артур Парфенчиков сообщил о еще двух погибших уроженцах Карелии.

Актуально

Уголовное дело о ДТП в отношении гендиректора крупной стройкомпании Карелии готово к отправке в суд

Прокурор Прионежья утвердил обвинительное заключение по делу в отношении 72-летнего жителя Петрозаводска, обвиняемого в ДТП с пострадавшим ребенком.

РЖД вернуло продажу билетов за 90 суток на несколько южных поездов

Поездку на курорт можно спланировать заранее.

Суд признал законной вырубку деревьев вдоль Лососинки в центре Петрозаводска

Завершилось рассмотрение дела о вырубке деревьев в парке «Ямка» в центре города.

Власти соседнего с Карелией региона задумались о строительстве забора на границе с Суоми

В Ленобласти предложили построить забор на границе с Финляндией в ответ на аналогичные действия соседнего государства.

Названы два города в Карелии с самым высоким уровнем радиации

В Роспотребнадзоре Карелии сообщили о результатах проверки городов республики на радиацию.

Сезонный автобусный маршрут пройдет через весь Петрозаводск

Внимание пассажирам: по сравнению с прошлым маршрут № 23 изменился.

Деревья в центре Петрозаводска вырубили под строительство спортивного комплекса (ФОТО)

Подрядчики из Санкт-Петербурга приступили к строительству второй очереди спорткомплекса «Луми», проект должны сдать в конце 2024 года.

Уборкой парков и скверов Петрозаводска займется новый подрядчик

С 1 июля уборкой парков и скверов Петрозаводска займется кондопожское ДРСУ, сообщили в мэрии.

Происшествия

Юный водитель квадроцикла насмерть сбил 21-летнюю девушку в Карелии (ФОТО)

Смертельное ДТП произошло в Беломорском районе.

Стал известен виновник смертельного ДТП со сгоревшим лесовозом в Карелии (ФОТО)

В ГИБДД Карелии уточнили информацию о трагической дорожной аварии в районе поселка Матросы.

В ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельного ДТП со сгоревшей машиной

Вечером 29 июня на севере Карелии погиб водитель «Нивы», сообщили «Столице на Онего» в региональной Госавтоинспекции.

Появились подробности гибели подростка на карьере в Петрозаводске

В прокуратуре Карелии поставили на контроль проверку по факту гибели несовершеннолетнего на Каменном карьере.

Выбор читателей

АвтоВАЗ будет выпускать Lada Onega?

Компания зарезервировала за собой на будущее несколько названий, в частности, Onega, Slava, Aura.

Учителя физкультуры на востоке Карелии пытались заставить саму протаптывать лыжню для уроков

Учитель физкультуры из Пудожского района выиграла суд у своей школы, где ее пытались заставить самой протаптывать лыжню для уроков.

Интересно узнать

Большинство петрозаводчан призналось, что выбрасывают крупногабаритный мусор в обычные контейнеры

Стали известны результаты опроса в «Столице на Онего».

И о погоде…

Стало известно, когда спадет жара в Карелии

В ближайшие дни синоптики обещают температуру до +28℃ и грозы.