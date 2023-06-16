ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Новые маршрутки, летняя жара и лесные пожары

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

«Пассажиры довольны, и мне хорошо»: жители Петрозаводска оценили новые маршрутки (ФОТО)

Первые пассажиры обновленного маршрута оценили новые автобусы, начавшие ходить по городу в рамках транспортной реформы.





Синоптики рассказали, на сколько в Карелии задержится тепло

Стараниями Скандинавского антициклона в республике установилась солнечная погода.





Два малых города в Карелии вошли в топ самых популярных мест в России для летних путешествий

Один из них оказался самым дорогим в стране.

Соболезнования

Глава Карелии рассказал о погибшем на спецоперации жителе Питкярантского района

На СВО погиб Андрей Добров, житель Питкярантского района, сообщил руководитель Карелии.





В районной школе Карелии сообщили о гибели выпускника в зоне СВО

В одной из школ Медвежьегорского района Карелии сообщили о гибели выпускника во время спецоперации.





Дорожные хроники

Огромная пробка выстроилась на въезде в Петрозаводск из-за ремонта моста (ВИДЕО)

Возвращавшиеся после длинных выходных автомобилисты собрали огромную пробку на въезде в Петрозаводск.

Страшная авария под Петрозаводском унесла жизнь пассажира отечественной машины

Два автомобиля столкнулись на трассе «Кола» в Прионежском районе.

Дела судебные

Еще один миллион по делу о трагедии на Сямозере получил экс-глава Роспотребнадзора Карелии

Верховный суд Карелии постановил выплатить Анатолию Коваленко еще один миллион за нравственные страдания.

Младшего брата-каратиста Кадашева арестовали в Петрозаводске

Петрозаводский городской суд взял под стражу Джахангира Кадашева, обвиняемого в похищении человека.

В Петрозаводске началось рассмотрение иска о незаконности вырубки деревьев в центре города

В Городском суде столицы 15 июня начали рассмотрение дела о вырубке деревьев вдоль реки Лососинка.

Городской транспорт



В столице Карелии стартует транспортная реформа



Во вторник, 13 июня, работать по регулируемому тарифу начнут на маршруте №5, сообщили в мэрии Петрозаводска.

«Пассажиры довольны, и мне хорошо»: жители Петрозаводска оценили новые маршрутки (ФОТО)



Первые пассажиры обновленного маршрута оценили новые автобусы, начавшие ходить по городу в рамках транспортной реформы.





Мобильные приложения позволят не опоздать на новые автобусы №5 в Петрозаводске



Следить за передвижением автобусов №5 можно через мобильные приложения, сообщили в мэрии столицы Карелии.

Актуально



В Карелии введен режим ограничения пребывания в лесах



С 13 июня в республике ввели временное ограничение пребывания граждан в лесах.

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«Окуни - монстры» водятся в озере в Карелии



Рыбачка поймала рыбу-мутанта в озере рядом с поселком Пиндуши Медвежьегорского района.

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Лось удивил «грациозностью» автомобилистов на федеральной трассе в Карелии (ВИДЕО)



В среду, 14 июня, сохатый неожиданно выскочил на проезжую часть трассы «Кола» в Сегежском районе Карелии.

Петрозаводск празднует День России вместе со всей республикой (ФОТОРЕПОРТАЖ)

12 июня столица Карелии отмечает главный национальный праздник нашей страны.

Авторы популярных хитов выступят на Дне города в Петрозаводске

В створе проспекта Ленина жителей и гостей города порадует автор хитов про Лондон и Сан-Франциско.

И о погоде…

Синоптики рассказали, как долго продлится похолодание в Карелии

Ночью температура будет опускаться до 0 градусов.