ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Новые маршрутки, летняя жара и лесные пожары

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
«Пассажиры довольны, и мне хорошо»: жители Петрозаводска оценили новые маршрутки (ФОТО)
Первые пассажиры обновленного маршрута оценили новые автобусы, начавшие ходить по городу в рамках транспортной реформы.
Синоптики рассказали, на сколько в Карелии задержится тепло
Стараниями Скандинавского антициклона в республике установилась солнечная погода.
Два малых города в Карелии вошли в топ самых популярных мест в России для летних путешествий
Один из них оказался самым дорогим в стране.
Соболезнования
Глава Карелии рассказал о погибшем на спецоперации жителе Питкярантского района
На СВО погиб Андрей Добров, житель Питкярантского района, сообщил руководитель Карелии.
В районной школе Карелии сообщили о гибели выпускника в зоне СВО
В одной из школ Медвежьегорского района Карелии сообщили о гибели выпускника во время спецоперации.
Огромная пробка выстроилась на въезде в Петрозаводск из-за ремонта моста (ВИДЕО)
Возвращавшиеся после длинных выходных автомобилисты собрали огромную пробку на въезде в Петрозаводск.
Страшная авария под Петрозаводском унесла жизнь пассажира отечественной машины
Два автомобиля столкнулись на трассе «Кола» в Прионежском районе.
Дела судебные
Еще один миллион по делу о трагедии на Сямозере получил экс-глава Роспотребнадзора Карелии
Верховный суд Карелии постановил выплатить Анатолию Коваленко еще один миллион за нравственные страдания.
Младшего брата-каратиста Кадашева арестовали в Петрозаводске
Петрозаводский городской суд взял под стражу Джахангира Кадашева, обвиняемого в похищении человека.
В Петрозаводске началось рассмотрение иска о незаконности вырубки деревьев в центре города
В Городском суде столицы 15 июня начали рассмотрение дела о вырубке деревьев вдоль реки Лососинка.
Городской транспорт
В столице Карелии стартует транспортная реформа
Во вторник, 13 июня, работать по регулируемому тарифу начнут на маршруте №5, сообщили в мэрии Петрозаводска.
«Пассажиры довольны, и мне хорошо»: жители Петрозаводска оценили новые маршрутки (ФОТО)
Первые пассажиры обновленного маршрута оценили новые автобусы, начавшие ходить по городу в рамках транспортной реформы.
Мобильные приложения позволят не опоздать на новые автобусы №5 в Петрозаводске
Следить за передвижением автобусов №5 можно через мобильные приложения, сообщили в мэрии столицы Карелии.
Актуально
В Карелии введен режим ограничения пребывания в лесах
С 13 июня в республике ввели временное ограничение пребывания граждан в лесах.
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«Окуни - монстры» водятся в озере в Карелии
Рыбачка поймала рыбу-мутанта в озере рядом с поселком Пиндуши Медвежьегорского района.
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Лось удивил «грациозностью» автомобилистов на федеральной трассе в Карелии (ВИДЕО)
В среду, 14 июня, сохатый неожиданно выскочил на проезжую часть трассы «Кола» в Сегежском районе Карелии.
Петрозаводск празднует День России вместе со всей республикой (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12 июня столица Карелии отмечает главный национальный праздник нашей страны.
Авторы популярных хитов выступят на Дне города в Петрозаводске
В створе проспекта Ленина жителей и гостей города порадует автор хитов про Лондон и Сан-Франциско.
И о погоде…
Синоптики рассказали, как долго продлится похолодание в Карелии
Ночью температура будет опускаться до 0 градусов.
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