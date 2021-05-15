ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: НОВЫЙ ГЛАВА ПЕТРОЗАВОДСКА, ПИВНЕНКО ИДЕТ В ГОСДУМУ И ПРОЕЗД В МАРШРУТКАХ ПОДЕШЕВЕЕТ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Владимир Любарский официально вступил в должность главы Петрозаводска

Сегодня состоялась церемония инаугурации главы Петрозаводского городского округа Владимира Любарского.

Владимир Любарский, назначенный накануне на пост петрозаводского сити-менеджера, завел страницу в российской соцсети «Вконтакте».

Пивненко будет бороться за кресло в Госдуме

Валентина Пивненко изъявила желание принять участие в праймериз «Единой России» для возможности в дальнейшем претендовать на думское кресло.

Проезд в маршрутках Петрозаводска подешевеет

Новый глава Петрозаводска Владимир Любарский договорился с руководителями транспортных компаний о снижении стоимости проезда на городских маршрутах.

Политика и не только

Определена тройка самых богатых депутатов горсовета Петрозаводска

Городской совет Петрозаводска опубликовал сведения о доходах депутатов в 2020 году.

Чиновники и обычные горожане принесли на набережную в Петрозаводске игрушки, цветы и свечи в память о погибших в Казани (ФОТО)

В Петрозаводске почтили память погибших в Татарстане.

Мирошник попрощалась с горожанами

Глава Петрозаводского городского округа опубликовала пост в соцсети, в котором сообщила о завершении карьеры мэра карельской столицы. И удалила страницу «Вконтакте»

ЧП

В Карелии сошли с рельсов 14 пустых вагонов поезда

ЧП произошло на станции Заделия в Кондопожском районе Карелии.

МЧС Карелии показало аварию на железной дороге, где с рельсов сошли 19 вагонов (ФОТО и ВИДЕО)

В Карелии 250 человек убирают с ж/д путей упавшие вагоны (ФОТО)

Территория Пряжинской зверофермы в Карелии, где от голода погибли норки, выгорела вместе с вольерами (ВИДЕО)

В Карелии на территории бывшей Пряжинской зверофермы произошел пожар уровня "1БИС" – выгорело 10 гектаров, уничтожены строения.

Госкомитет по безопасности и жизнедеятельности в Карелии показал, что осталось от Пряжинской зверофермы после пожара (ФОТО)

На пожаре в Петрозаводске сгорели 150 перепелов

Пожар в гараже унес жизни 150 перепелов, сообщили в МЧС Карелии.

Еще одна свалка тухлой рыбы и мертвый тюлень обнаружены в районе Карелии

В Калевальском районе в 100 метрах от дороги обнаружена вторая свалка дохлой рыбы.

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Блогер из Петрозаводска нарисовал портрет Дмитриева, осужденного за педофилию, и объявил аукцион

Петрозаводский блогер Алексей Трунов нарисовал портрет поисковика Юрия Дмитриева, осужденного за педофилию, и объявил аукцион.

Подростка, пропавшего более трех месяцев назад в Петрозаводске, нашли мертвым в лесу

Случайные прохожие обнаружили тело 15-летнего Игната в лесном массиве рядом с торговым центром, где они играл на гармошке.

Жителям Карелии старше 65 лет разрешили ходить по магазинам в любое время, отменены и другие ограничения

В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и достаточными запасами вакцины от коронавируса в республике отменены ограничения по посещению магазинов и торговых центров.