ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: обострение отношений с Финляндией, обыски в «Акватике» и продажа исторических зданий в Петрозаводске

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Россияне вынуждены продавать свои дачи в финской Карелии за рубли

Собственники из России избавляются от своей недвижимости в Финляндии.

Сотрудники ФСБ изъяли документы в спортивном центре «Акватика» в Петрозаводске

Управление ФСБ России по Республике Карелия работает в спортивном центре «Акватика».

Узнали, почему выставили на торги исторические здания на проспекте Ленина в Петрозаводске

Два деревянных здания 1917 года постройки в историческом центре Петрозаводска продадут с аукциона.

Соболезнования

«Вечная память тебе, Солдат»: уроженец Карелии погиб в ходе СВО

Артур Парфенчиков сообщил о гибели петрозаводчанина, командира отделения, на спецоперации.

Власти Лоухского района Карелии сообщили о гибели земляка на СВО

В начале июля на спецоперации погиб уроженец поселка Энгозеро Роман Лапин.

Скончалась экс-депутат Заксобрания Карелии, уроженка Сортавалы, Светлана Токарева

Ушла из жизни депутат Законодательного собрания Карелии III и IV созывов Светлана Евгеньевна Токарева, сообщили в парламенте.

Скандалы

«Медведь трепал дрессировщицу секунд 6 за голову»: циркачка попала в БСМП Петрозаводска

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии дрессировщицы, на которую напал медведь в цирке в Петрозаводске.

Сотрудница УФСИН Карелии устроила ночной дебош в многоэтажке Петрозаводска

Разгулявшаяся сотрудница УФСИН Карелии в ответ на просьбы соседей многоэтажки остановить беспредел махнула ксивой и матом попросила закрыть дверь.

Подростки пинали и били головой об стену пожилого охранника в торговом центре Петрозаводска

Жестокое избиение пожилого охранника устроила толпа подростков в торгово-развлекательном центре на проспекте Ленина в Петрозаводске.

Диетолог главной больницы Карелии семь лет брала взятки от поставщика еды для пациентов

По версии следствия, врач-диетолог Республиканской больницы успела незаконно обогатиться на 1,2 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Актуально

Жители Петрозаводска пожаловались в соцсетях на жуткое амбре в городе

Прокуратура Петрозаводска отреагировала на жалобы петрозаводчан.

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Руководитель строительной компании «КСМ» Николай Макаров возместил моральный вред родным трехлетней девочки, пострадавшей в ДТП с его участием.

«Вот голова!»: в Петрозаводске спасали из болота любительницу Жюля Верна (ВИДЕО)

Спасательная операция на окраине столицы Карелии попала на видео.

Дорожники наткнулись на послевоенную брусчатку при ремонте трассы на севере Карелии (ФОТО)

Рабочие ремонтируют автодорогу Кемь — Калевала — Лонка, говорится в сообщении паблика «Дороги Республики Карелия».

Неизвестный ранее петроглиф обнаружили на побережье Белого моря в Карелии

Карельский археолог обнаружила в Беломорском районе еще один петроглиф.

И о погоде...

«О купальном сезоне придется забыть»: в Карелии прогнозируют температуру до +5℃

Об идущем на республику похолодании предупредили синоптики.