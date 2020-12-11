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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОТКРЫТИЕ БУТАФОРСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ, 31 ДЕКАБРЯ ОБЪЯВЛЕН ВЫХОДНЫМ И ТЯЖЕЛАЯ СИТУАЦИЯ С COVID-19 В КАРЕЛИИ

Новости. Общество
13:00, 12 Декабря 2020
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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В Карелии на 11 декабря коронавирусной инфекцией инфицированы 20496 человек, из которых 2099 – это дети, выздоровели за время пандемии 12654 пациента, умерло 123 ковидных больных. С каждым днем процент свободных коек для лечения коронавирусных больных сокращается, и на сегодняшний день достиг критической отметки в 20,6%. 
Что касается пневмонии, то начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 2999 пациентов, 96 человек умерли.

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