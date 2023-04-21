ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: отставка Любарского, пожар в Медвежьегорске и медведи в столице

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 новости недели

Горсовет Петрозаводска принял отставку Владимира Любарского, уходящего на СВО

Внеочередное заседание Петросовета состоялось после того, как глава Петрозаводска неожиданно подал прошение об отставке.

Стали известны подробности страшного пожара в Медвежьегорском районе Карелии (ФОТО)

Огонь захватил два жилых дома и хозпостройки, другие дома пожарным удалось отстоять.

Охотинспекторам пришлось застрелить второго медведя в Петрозаводске

Специалисты Минприроды Карелии вынужденно застрелили обоих медведей, разгуливавших по Петрозаводску несколько дней.

Соболезнования:

Глава Карелии сообщил о еще двоих погибших бойцах в зоне СВО

Руководитель Карелии Артур Парфенчиков в соцсети рассказал о еще двоих наших земляках, погибших во время спецоперации.

На севере Карелии простились с подростком, пропавшим три года назад

В Костомукше состоялась церемония прощания с пропавшим в 2020 году подростком.

Актуально:

«Удивительная история»: глава Петрозаводска рассказал о хитрости маршрутчиков

Владимир Любарский рассказал, как прежние перевозчики отреагировали на начавшуюся транспортную реформу, «возродив из пепла» старый маршрут.

Электроснабжение Кондопоги восстановлено

Город был практически полностью обесточен из-за пожара на кабельной линии на территории частного предприятия.

Изменился график отключения горячей воды в Петрозаводске

Ресурсоснабжающие организации начнут профилактические работы и модернизацию сетей 28 июня, сообщили в мэрии Петрозаводска

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Десятки людей голышом забегают в Ладожское озеро, устремляя руки к небу

Ладога переживает нашествие организованных нудистов.

Билеты на самолет до Сочи подорожали в несколько раз

Рейсы будут выполнять раз в неделю по ночам.

Интересно почитать:

«Карельский Рэмбо»: финские СМИ активно обсуждают решение главы Петрозаводска уйти на СВО

Одно из электронных изданий Суоми называет Владимира Любарского «Карельским Рэмбо».

Стали известны цены на платное обучение в университете Петрозаводска

Стартовала приемная кампания, но бюджетных мест всем не хватит.

Статья недели:

Рядовой Любарский

Эксклюзивное интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским перед отставкой и отъездом добровольцем в зону СВО.

… и о погоде:

Синоптики: на Карелию идут дожди

Специалисты Гидрометцентра рассказали о погоде на конец июня.