ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: отставка Любарского, пожар в Медвежьегорске и медведи в столице

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 новости недели
Горсовет Петрозаводска принял отставку Владимира Любарского, уходящего на СВО
Внеочередное заседание Петросовета состоялось после того, как глава Петрозаводска неожиданно подал прошение об отставке.
Стали известны подробности страшного пожара в Медвежьегорском районе Карелии (ФОТО)
Огонь захватил два жилых дома и хозпостройки, другие дома пожарным удалось отстоять.
Охотинспекторам пришлось застрелить второго медведя в Петрозаводске
Специалисты Минприроды Карелии вынужденно застрелили обоих медведей, разгуливавших по Петрозаводску несколько дней.
Соболезнования:
Глава Карелии сообщил о еще двоих погибших бойцах в зоне СВО
Руководитель Карелии Артур Парфенчиков в соцсети рассказал о еще двоих наших земляках, погибших во время спецоперации.
На севере Карелии простились с подростком, пропавшим три года назад
В Костомукше состоялась церемония прощания с пропавшим в 2020 году подростком.
Актуально:
«Удивительная история»: глава Петрозаводска рассказал о хитрости маршрутчиков
Владимир Любарский рассказал, как прежние перевозчики отреагировали на начавшуюся транспортную реформу, «возродив из пепла» старый маршрут.
Электроснабжение Кондопоги восстановлено
Город был практически полностью обесточен из-за пожара на кабельной линии на территории частного предприятия.
Изменился график отключения горячей воды в Петрозаводске
Ресурсоснабжающие организации начнут профилактические работы и модернизацию сетей 28 июня, сообщили в мэрии Петрозаводска
Выбор читателей:
Десятки людей голышом забегают в Ладожское озеро, устремляя руки к небу
Ладога переживает нашествие организованных нудистов.
Билеты на самолет до Сочи подорожали в несколько раз
Рейсы будут выполнять раз в неделю по ночам.
Интересно почитать:
«Карельский Рэмбо»: финские СМИ активно обсуждают решение главы Петрозаводска уйти на СВО
Одно из электронных изданий Суоми называет Владимира Любарского «Карельским Рэмбо».
Стали известны цены на платное обучение в университете Петрозаводска
Стартовала приемная кампания, но бюджетных мест всем не хватит.
Статья недели:
Эксклюзивное интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским перед отставкой и отъездом добровольцем в зону СВО.
… и о погоде:
Синоптики: на Карелию идут дожди
Специалисты Гидрометцентра рассказали о погоде на конец июня.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание