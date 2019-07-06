Подписаться
Новости. Общество
13:00, 06 Июля 2019

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОТЗЫВ ЗАКОНА О МОНЕТИЗАЦИИ, ОСВОБОЖДЕНИЕ ФЕРМЕРА И ПОДОЗРЕНИЕ В ГОСИЗМЕНЕ

Загрузка...

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ОТЗЫВ СКАНДАЛЬНОГО ЗАКОНА

Глава Карелии принял решение отозвать законопроект премьер-министра Александра Чепика об изменении системы мер социальной поддержки

министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова пояснила, что законопроект разрабатывался в целях усиления адресности социальной поддержки и не предполагал экономии бюджетных средств на выплатах ветеранам и специалистам, работающим на селе.

По итогам обсуждения Парфенчиков принял решение отозвать законопроект.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ


фото: пресс-служба ТГК-1

Петрозаводская ТЭЦ 3 июля возобновила подачу горячей воды после окончания летней ремонтной программы в соответствии с графиком, утвержденным администрацией города.

ДЕФИЦИТ ЛЕКАРСТВ


фото: pixabay

Росздравнадзор обнаружил в Карелии грубые нарушения с обеспечением льготными лекарствами. В итоге Карелию включили в список проблемных регионов по обеспеченности льготными лекарствами.

Несвоевременное проведение закупок, а также отсутствие взаимодействия между аптеками, медорганизациями и органами власти привели к тому, что не все категории граждан получали положенные им бесплатные лекарства, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

СВОБОДУ ФЕРМЕРУ!

Верховный суд Карелии отменил решение Петрозаводского городского суда и освободил Шалак из-под стражи, сообщил корреспондент "Столицы на Онего" из зала суда.

Соответствующее решение принял судья Верховного суда Карелии Олег Гудков, после рассмотрения апелляционной жалобы на избрание меры пресечения в виде ареста для руководителя фермерского кооператива Ираиды Шалак.

Подробнее об этом деле читайте здесь.

ВЕРНИТЕ ВЫБОРЫ!


фото: Валерий Поташов

Депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова внесла в региональный парламент законопроект о возврате прямых выборов глав муниципалитетов.

В частности, Слабунова предлагает вернуть прямые выборы глав органов местного самоуправления.

"Отмена прямых выборов мэров и введение института сити-менеджеров не оправдали ожиданий и существенно ослабили местную власть. Фактически назначенные сити-менеджеры, не получившие мандат доверия от избирателей, не обеспечивают диалог, общественное согласие, минимизацию конфликтов. В то же время демонстрируют явный дефицит открытости, самостоятельности и лидерского потенциала. Эксперты отмечают, что институт сити-менеджеров не стал инструментом эффективного развития городов. Мэры сегодня не являются для горожан лидерами своих территорий. Возврат прямых выборов является важным шагом в реформировании системы местного самоуправления, укреплении местной власти и доверия граждан к власти", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

ЧИНОВНИК-ШПИОН?


фото: uralfo.gov.ru

Бывший федеральный инспектор Карелии задержан по подозрению в госизмене.

Подозреваемый в госизмене Александр Воробьев, о задержании которого в пятницу сообщила ФСБ, оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2019, 15:12
Андрей Кураев: "Православная вера – это вера в церковь"
30.06.2019, 09:21
Диакон Кураев: "Храбрые люди Петрозаводска. За такие песни можно и двушечку получить"
02.07.2019, 11:25
ФОТО: Петрозаводск после дождя "поплыл"
01.07.2019, 13:12
Рабочий погиб под катком на трассе "Сортавала"
29.06.2019, 17:15
Десятки людей выстроились в очереди за бесплатным супом на День города в Петрозаводске
03.07.2019, 10:43
Водителю, сбившему лося под Петрозаводском, грозит лишение прав

Аналитика

05.07.2019 09:15
Обществоведение
"Синяк во все лицо" – как освобождали фермера Шалак 1
Верховный суд Карелии отменил решение первой инстанции об аресте Ираиды Шалак, отменив меру пресечения в отношении фермера в принципе.
Смотровой площадке в Петрозаводске вернут исторический облик 1
04.07.2019 13:31
Облако в дырявых штанах 7
03.07.2019 16:00
Суд Петрозаводска озадачился "национальным вопросом" 3
03.07.2019 14:56
Андрей Кураев: "Православная вера – это вера в церковь" 4
01.07.2019 15:12
Вся аналитика

Чтиво

04.07.2019 14:04
Личное мнение
Минсельхоз собрался по грибы 3
Федеральным властям захотелось регулировать сбор дикоросов в стране.
Про свободу и "колбасу" 3
03.07.2019 12:35
"Это - моё"
30.06.2019 08:53
"Предприниматель будет сидеть" 10
26.06.2019 15:40
архив чтиво

Медиа

Кондопожский ЦБК отметил 90-летний юбилей
01.07.2019 09:39
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»