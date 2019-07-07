ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОТЗЫВ ЗАКОНА О МОНЕТИЗАЦИИ, ОСВОБОЖДЕНИЕ ФЕРМЕРА И ПОДОЗРЕНИЕ В ГОСИЗМЕНЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ОТЗЫВ СКАНДАЛЬНОГО ЗАКОНА

Глава Карелии принял решение отозвать законопроект премьер-министра Александра Чепика об изменении системы мер социальной поддержки

министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова пояснила, что законопроект разрабатывался в целях усиления адресности социальной поддержки и не предполагал экономии бюджетных средств на выплатах ветеранам и специалистам, работающим на селе.

По итогам обсуждения Парфенчиков принял решение отозвать законопроект.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Петрозаводская ТЭЦ 3 июля возобновила подачу горячей воды после окончания летней ремонтной программы в соответствии с графиком, утвержденным администрацией города.

ДЕФИЦИТ ЛЕКАРСТВ



фото: pixabay

Росздравнадзор обнаружил в Карелии грубые нарушения с обеспечением льготными лекарствами. В итоге Карелию включили в список проблемных регионов по обеспеченности льготными лекарствами.

Несвоевременное проведение закупок, а также отсутствие взаимодействия между аптеками, медорганизациями и органами власти привели к тому, что не все категории граждан получали положенные им бесплатные лекарства, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

СВОБОДУ ФЕРМЕРУ!

Верховный суд Карелии отменил решение Петрозаводского городского суда и освободил Шалак из-под стражи, сообщил корреспондент "Столицы на Онего" из зала суда.

Соответствующее решение принял судья Верховного суда Карелии Олег Гудков, после рассмотрения апелляционной жалобы на избрание меры пресечения в виде ареста для руководителя фермерского кооператива Ираиды Шалак.

Подробнее об этом деле читайте здесь.

ВЕРНИТЕ ВЫБОРЫ!



фото: Валерий Поташов

Депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова внесла в региональный парламент законопроект о возврате прямых выборов глав муниципалитетов.

В частности, Слабунова предлагает вернуть прямые выборы глав органов местного самоуправления.

"Отмена прямых выборов мэров и введение института сити-менеджеров не оправдали ожиданий и существенно ослабили местную власть. Фактически назначенные сити-менеджеры, не получившие мандат доверия от избирателей, не обеспечивают диалог, общественное согласие, минимизацию конфликтов. В то же время демонстрируют явный дефицит открытости, самостоятельности и лидерского потенциала. Эксперты отмечают, что институт сити-менеджеров не стал инструментом эффективного развития городов. Мэры сегодня не являются для горожан лидерами своих территорий. Возврат прямых выборов является важным шагом в реформировании системы местного самоуправления, укреплении местной власти и доверия граждан к власти", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

ЧИНОВНИК-ШПИОН?

Бывший федеральный инспектор Карелии задержан по подозрению в госизмене.

Подозреваемый в госизмене Александр Воробьев, о задержании которого в пятницу сообщила ФСБ, оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.