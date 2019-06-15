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Новости. Общество
13:00, 15 Июня 2019

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Петиция в защиту "Дерева дружбы", куратор из Москвы для Карелии, лучший гид России живет в Карелии

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

БЕЗ МОСТА И ЖИЗЬ НЕ ТА


фото: vk.com/belomorsk_new

В понедельник стало известно, что сгоревший мост в селе Карелии отрезал людям дорогу на "большую землю"

В минувшее воскресенье 9 июня на пульт дежурной службы МЧС Карелии поступило сообщение, что в селе Шуерецкое Беломорского района загорелся 100-метровый деревянный мост, соединяющий поселение с "большой землей".

ЖАЛОБЫ ДОШЛИ ДО МОСКВЫ


фото: © Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что проблемы с расселением из аварийных домов есть в пяти регионах, в том числе в Карелии.

В понедельник был опубликован доклад уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, в котором отмечается, что с 1998 года к омбудсмену в общей сложности поступило свыше миллиона обращений. В них боль и страдание людей по поводу несправедливостей и беззакония в жизни, надежда на восстановление нарушенных прав и свобод.

РУКИ ПРОЧЬ!


фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

Жители Петрозаводска создали петицию в защиту памятного знака "Дерево дружбы", который власти хотят снести ради установки стелы "Город воинской славы".

Жители Петрозаводска, с изумлением узнали о том, что городская администрация приняла "окончательное решение" об установке стелы "Город воинской славы" на месте памятного знака "Дерево дружбы" на Аллее городов-побратимов.

Авторы петиции не понимают, почему ради установки одного памятного знака нужно переносить куда-то другой, который уже стал частью городской среды. Также есть опасения, что при установке стелы часть деревьев все-таки придется спилить.

Кроме того, они требуют от городской администрации отказаться от планов размещения стелы на месте памятного знака "Дерево дружбы"…

…А ВЛАСТИ ЧТО?


фото: Валерий Поташов

А мэрия Петрозаводска в свою очередь заявила, что не собирается отказываться от переноса "Дерева дружбы".

Городская администрация все-таки намерена установить Дерево на набережной Онежского озера.

НАША – ЛУЧШЕ ВСЕХ!


фото: vk.com/gov_karelia_ru

Экскурсовод музея "Кижи" Марина Ноженко победила в проекте телеканала "Моя планета", который стал суперфиналом конкурса "Лучший гид России". Авторский ролик-экскурсия, снятый Мариной на острове Кижи в январе, по итогам голосования получил высшую оценку.

Соперниками Ноженко были экскурсоводы, победившие вместе с Мариной в прошлом году во всероссийском конкурсе Русского географического общества "Лучший гид России".

БЕДНЯКАМ ПОМОГУТ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МИНИСТРЫ


фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Регионы России со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров, Карелии достался министр экономического развития Максим Орешкин.

Первый вице-премьер Антон Силуанов будет курировать Курганскую область. Алтай, Карелия и Тыва достались главе минэкономразвития РФ Максиму Орешкину.

И СНОВА ПРАЗДНИК


фото: Николай Смирнов /

Мэрия рассказала, чем порадует жителей Петрозаводска в День города. Горожан ждут концерты, салют, гонки на яхтах и многое другое.

День города пройдет 29 июня на разных площадках Петрозаводска. Празднование будет посвящено 75-летию освобождения карельской столицы от фашистских захватчиков.

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