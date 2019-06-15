ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Петиция в защиту "Дерева дружбы", куратор из Москвы для Карелии, лучший гид России живет в Карелии
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
В понедельник стало известно, что сгоревший мост в селе Карелии отрезал людям дорогу на "большую землю"
В минувшее воскресенье 9 июня на пульт дежурной службы МЧС Карелии поступило сообщение, что в селе Шуерецкое Беломорского района загорелся 100-метровый деревянный мост, соединяющий поселение с "большой землей".
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что проблемы с расселением из аварийных домов есть в пяти регионах, в том числе в Карелии.
В понедельник был опубликован доклад уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, в котором отмечается, что с 1998 года к омбудсмену в общей сложности поступило свыше миллиона обращений. В них боль и страдание людей по поводу несправедливостей и беззакония в жизни, надежда на восстановление нарушенных прав и свобод.
Жители Петрозаводска создали петицию в защиту памятного знака "Дерево дружбы", который власти хотят снести ради установки стелы "Город воинской славы".
Жители Петрозаводска, с изумлением узнали о том, что городская администрация приняла "окончательное решение" об установке стелы "Город воинской славы" на месте памятного знака "Дерево дружбы" на Аллее городов-побратимов.
Авторы петиции не понимают, почему ради установки одного памятного знака нужно переносить куда-то другой, который уже стал частью городской среды. Также есть опасения, что при установке стелы часть деревьев все-таки придется спилить.
Кроме того, они требуют от городской администрации отказаться от планов размещения стелы на месте памятного знака "Дерево дружбы"…
А мэрия Петрозаводска в свою очередь заявила, что не собирается отказываться от переноса "Дерева дружбы".
Городская администрация все-таки намерена установить Дерево на набережной Онежского озера.
Экскурсовод музея "Кижи" Марина Ноженко победила в проекте телеканала "Моя планета", который стал суперфиналом конкурса "Лучший гид России". Авторский ролик-экскурсия, снятый Мариной на острове Кижи в январе, по итогам голосования получил высшую оценку.
Соперниками Ноженко были экскурсоводы, победившие вместе с Мариной в прошлом году во всероссийском конкурсе Русского географического общества "Лучший гид России".
БЕДНЯКАМ ПОМОГУТ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МИНИСТРЫ
Регионы России со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров, Карелии достался министр экономического развития Максим Орешкин.
Первый вице-премьер Антон Силуанов будет курировать Курганскую область. Алтай, Карелия и Тыва достались главе минэкономразвития РФ Максиму Орешкину.
Мэрия рассказала, чем порадует жителей Петрозаводска в День города. Горожан ждут концерты, салют, гонки на яхтах и многое другое.
День города пройдет 29 июня на разных площадках Петрозаводска. Празднование будет посвящено 75-летию освобождения карельской столицы от фашистских захватчиков.
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