ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПОВЕСТКИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ, 1,5 МЛН ЗА ИНСЦЕНИРОВАННОЕ ДТП И БИТВА ЗА ЛАДОГУ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
ВОЕНКОМ СООБЩИЛ, ПОЧЕМУ ЖИТЕЛЯМ КАРЕЛИИ ПРОДОЛЖАЮТ ПРИХОДИТЬ ПОВЕСТКИ
Повестки могут продолжать поступать жителям Карелии, несмотря на выполнение Карелией плана по частичной мобилизации.
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ БУДУТ СУДИТЬ БАНДУ, ПОЛУЧИВШУЮ С МЭРИИ ПОЧТИ 1,5 МЛН РУБЛЕЙ ЗА ИНСЦЕНИРОВАННОЕ ДТП
В Петрозаводске перед судом предстанут члены группы, обвиняемые в мошенничестве при инсценировках ДТП, сообщили в Следкоме Карелии.
ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКОВ КАРЕЛИИ ГОТОВЫ ЗАЩИЩАТЬ ПОБЕРЕЖЬЕ ЛАДОГИ ОТ ЧАСТНИКОВ
Жители Олонецкого района хотят придать побережью Ладожского озера статус особо охраняемой территории.
АКТУАЛЬНО!
ГЛАВА МИНЗДРАВА КАРЕЛИИ РАЗЪЯСНИЛ, КАК НЕМОЩНЫМ НЕ ПОПАСТЬ ПОД МОБИЛИЗАЦИЮ
Михаил Охлопков рассказал, как пройти медкомиссию больным жителям республики, чтобы не быть по ошибке призванным на службу в зону спецоперации.
ГЛАВА КАРЕЛИИ НАЗВАЛ РАЗМЕР ВЫПЛАТ СЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ
Семьи мобилизованных жителей Карелии получат единовременные денежные выплаты в размере 50 тысяч рублей.
«НАДО МОЛИТЬСЯ»: ГУБЕРНАТОР И ВОЕНКОМ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОС О СРОКАХ СЛУЖБЫ МОБИЛИЗОВАННЫХ ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ
Мобилизованные жители Карелии будут участвовать в спецоперации до завершения поставленных задач, при этом сроки возвращения бойцов неизвестны.
РОДИТЕЛИ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ ПОЛУЧАТ ОТСРОЧКУ ОТ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ
Военкоматы получили приказы об отсрочке для родителей трех и более детей до 16 лет.
СЛЕДКОМ РОССИИ ОТКРЫЛ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СПЕЦОПЕРАЦИИ И ИХ СЕМЕЙ
В Следкоме России по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина создана горячая линия для участников спецоперации, мобилизованных и членов их семей.
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ПОДРЯДЧИК ПО УБОРКЕ ДОРОГ ПЕТРОЗАВОДСКА НЕ БОИТСЯ ИСКА О БАНКРОТСТВЕ
Кондопожское ДРСУ, которое занимается содержанием дорог Петрозаводска и ряда районов Карелии, не видит причин для беспокойства из-за того, что против него собираются подать иск о банкротстве.
ПРОКУРАТУРА ОБНАРУЖИЛА НАРУШЕНИЯ В СПРАВКАХ О ДОХОДАХ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КАРЕЛИИ
По результатам итоговой проверки у 10 депутатов карельского парламента в справках о доходах были обнаружены нарушения.
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
СЪЕМКИ ФИЛЬМА В КАРЕЛИИ ВЫЗВАЛИ НЕДОВОЛЬСТВО СРЕДИ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ, А НОЧЬЮ ДЕКОРАЦИИ РАЗРУШИЛИ
Неизвестные разрушили декорации для фильма, которые снимал в Кондопоге федеральный телеканал.
«ДАМЫ, ГОНИТЕ ТОСКУ!» — ВОЕНКОМ КАРЕЛИИ ОБРАТИЛСЯ К ЖЕНЩИНАМ МОБИЛИЗОВАННЫХ
На прямой линии по теме мобилизации военком Карелии Андрей Артемьев произнес эмоциональное обращение к женщинам, у которых мужчин призвали на службу в зону спецоперации.
ЖИТЕЛИ ПРИГРАНИЧНОГО ГОРОДА КАРЕЛИИ ИЗ-ЗА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ ПОБИЛИ РЕКОРД ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ БРАКОВ
В Костомукше сентябрь стал рекордным с 80-х годов по количеству заключённых браков.
ТРЕВОЖНО
ПОЧТИ ПОЛОВИНА ЖИТЕЛЕЙ ПЕТРОЗАВОДСКА СТАЛА ЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ В ЭТОМ ГОДУ
Экономить деньги в 2022 году стали 44% жителей Петрозаводска, которые еще в начале года не задумывались о проблемах с финансами.
ЖИТЕЛИ ПЕТРОЗАВОДСКА СТАЛИ НЕРВНО РЕАГИРОВАТЬ НА ГУЛ САМОЛЕТОВ В НЕБЕ
Шум, похожий на гул самолетов, в небе над Петрозаводском вызвал споры среди жителей города.
«НЕ СТЫДНО БУХАТЬ, БУДТО В СТРАНЕ ВСЕ ХОРОШО?»: ПОВЕДЕНИЕ АЛКОГОЛИКОВ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ОЦЕНИЛИ НА ФОНЕ МОБИЛИЗАЦИИ
Возмущение жителей Петрозаводска тем, как ведут себя шумные любители спиртных напитков, получило новый стимул в связи с частичной мобилизацией.
ЗА КАРДОНОМ
ФИНСКОЕ КОНСУЛЬСТВО ВОЗВРАЩАЕТ РОССИЯНАМ ПАСПОРТА БЕЗ ВИЗ
Россияне, которые подавали документы на визы Финляндии в туристических целях, начали получать паспорта обратно.
ФИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ РАССКАЗАЛИ ПРО НОВЫЕ ЗАПРЕТЫ
Немногочисленные граждане России, которые имеют право попасть в Финляндию, не смогут вернуться на Родину с привычными покупками.
РОССИЯНЕ НАШЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЪЕЗЖАТЬ В ФИНЛЯНДИЮ ПО ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВИЗЕ
Найден способ обхода официального запрета о пересечении финской границы по туристическим визам, но у него есть ограничения и риски.
УШЛИ И НЕ ВЕРНУЛИСЬ
ПОГИБШИЙ НА ДОНБАССЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ИЗ КАРЕЛИИ БЫЛ НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА
Глава Карелии рассказал об олончанине Антоне Исаеве, погибшем в ходе специальной военной операции на Украине.
ПОЯВИЛАСЬ ПЕРВАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОГИБШИХ МОБИЛИЗОВАННЫХ РОССИЯНАХ В ЗОНЕ СВО
Власти Челябинской области сообщили о гибели пяти мобилизованных в ходе СВО на Украине.
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НЕПОНЯТНЫЙ ОБЪЕКТ ОСВЕТИЛ НЕБО НАД ОНЕЖСКИМ ОЗЕРОМ В КАРЕЛИИ (ФОТО)
Жители Карелии поделились фотографиями небесного следа от непонятного объекта, пролетевшего рано утром 10 октября над Онежским озером.
СТАТЬИ НЕДЕЛИ
САНКЦИИ УДАРИЛИ ПО-ЖИВОМУ
Одно из ведущих промышленных предприятий Карелии — компания «АЕК» в Костомукше — объявило о возможных массовых сокращениях персонала.
ОДНА ЗЕМЛЯ: КАК СИМВОЛИЧЕСКАЯ КАПСУЛА ОБЪЕДИНИТ ПЕТРОЗАВОДСК И ЛУГАНСК
Петрозаводск приготовил для Луганска символический подарок.
«НАС ПРЕССОВАЛИ»
В Карелии адвокат фермера Ираиды Шалак, которую судят за мошенничество с грантами, заявил о давлении на свидетелей со стороны следствия.
КТО ПОДСУНУЛ ВЗЯТКУ ЭКС-ГЛАВЕ МИНТРАНСА КАРЕЛИИ
Бывший глава Минтранса Карелии Алексей Кайдалов не знает, кто и каким образом положил в карман его дубленки деньги, которые следствие признает взяткой.
«ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ…»
Многодетная мама в Петрозаводске открыла пансионат для пожилых людей с уютным и теплым названием «Северянка».
УЮТНОЕ АРТ-ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ ОТКРЫЛОСЬ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
Где можно посмотреть кино, оценить работы петрозаводских художников, сыграть в Квиз и вкусно поесть? И при этом так, чтобы ваш ребенок тоже был сыт, весел и занят? Ответ прост: новое пространство «Дом культуры» в торгово-развлекательном центре «Тетрис».
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