ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПОЖАР НА КОНДОПОЖСКОМ ЦБК, СУД НАД ДЕПУТАТОМ И ГОРБУША АТАКУЕТ КАРЕЛИЮ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ПОЖАР ПРОИЗОШЕЛ НА КОНДОПОЖСКОМ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОМ КОМБИНАТЕ В КАРЕЛИИ

Загорелась древесная щепа в цехе целлюлозно-бумажного комбината в Кондопоге на площади 100 кв.м, сообщили в МЧС Карелии.

СУД ПРИЗНАЛ ДЕПУТАТА ЗАКСОБРАНИЯ КАРЕЛИИ ЭМИЛИЮ СЛАБУНОВУ ВИНОВНОЙ В ДИСКРЕДИТАЦИИ РОССИЙСКОЙ АРМИИ

Суд Петрозаводска признал сегодня депутата парламента Карелии Эмилию Слабунову виновной в «дискредитации Вооружённых Сил РФ» и назначила ей административный штраф.

«РЫБЫ ХВАТИТ ВСЕМ»: ГЛАВА КАРЕЛИИ РАССКАЗАЛ ОБ ОЖИДАЕМОМ НАШЕСТВИИ ГОРБУШИ В МЕСТНЫЕ РЕКИ

Будущим летом ожидается приход рекордного количества горбуши из Белого моря на нерест в реки Карелии.

АКТУАЛЬНО

МИНЭК КАРЕЛИИ СООБЩИЛ О МАССОВОМ УВОЛЬНЕНИИ РАБОТНИКОВ ОСТАНОВЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Массовые увольнения работников прошли на пострадавшем от санкций предприятии «АЕК» в Костомукше — производство там остановлено.

ВЛАСТИ КАРЕЛИИ РЕОРГАНИЗОВАЛИ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТУРИЗМУ

Постановлением правительства Карелии функции Управления по туризму переданы в Минэкономразвития республики.

ПОДСЧИТАНО КОЛИЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ, ЖИВУЩИХ ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ

Количество жителей Карелии с доходами ниже прожиточного минимума в 2021 году составило 14,4% от общей численности населения.

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ЕЩЕ ОДИН ПЕРЕВОЗЧИК ОБЪЯВИЛ О ПОВЫШЕНИИ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА

Проезд в маршрутке № 9 подорожает на шесть рублей.

ВЛАСТИ КАРЕЛИИ ОТМЕНИЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ГЕНПЛАНОВ

Общественные обсуждения заморожены в республике на год.

МИНСЕЛЬХОЗ КАРЕЛИИ ЗАПРЕТИЛ САМОСТОЯТЕЛЬНО ХОРОНИТЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

В Минсельхозе Карелии разъяснили порядок действий при утилизации трупа домашнего животного.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

В КАРЕЛИИ ПРОСТЯТСЯ С ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ ХЭВИ-МЕТАЛЛИСТОВ СТРАНЫ

В Кондопоге сегодня, 1 февраля, состоится прощание с Германом Фирсовым.

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ СКОНЧАЛАСЬ УЧЕНЫЙ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЕПССКОГО ЯЗЫКА, ПОЭТЕССА ОЛЬГА ЖУКОВА

О смерти преподавателя ПетрГУ, члена общества Вепсской культуры, сообщили в министерстве Национальной и региональной политики Карелии.



УМЕРЛА ОСНОВАТЕЛЬ ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК ПетрГУ ВАЛЕНТИНА МАКСИМОВА

Ушла из жизни заслуженный деятель науки Республики Карелия, доктор исторических наук, профессор Валентина Семеновна Максимова.

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ УЧЕНЫЙ-АТОМЩИК ИЗ КАРЕЛИИ

Умер кандидат технических наук, почетный гражданин Олонца Василий Калинин.



НИЧЕГО ЛИШНЕГО, ТОЛЬКО ДЕНЬГИ

БЮДЖЕТ КАРЕЛИИ ЛИШИЛСЯ ПОЧТИ 5 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ В 2022 ГОДУ

План по налогу на прибыль предприятий Карелии в 2022 году был выполнен на 64%.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, НА ЧТО ПЕТРОЗАВОДСК ПОТРАТИТ 1 МЛРД РУБЛЕЙ ИЗ БЮДЖЕТА КАРЕЛИИ

Транспортная реформа, ремонт дорог и благоустройство: глава Карелии рассказал о помощи Петрозаводску из региональной казны.

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ОБВИНЯЕМЫЕ В ИЗБИЕНИИ ЗАКЛЮЧЕННОГО ЭКС-РУКОВОДИТЕЛИ ИК-9 ИВАН САВЕЛЬЕВ И ИВАН КОВАЛЕВ СКАЗАЛИ В СУДЕ ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

В четверг, 2 февраля, в Петрозаводском городском суде с последним словом выступили экс-руководитель колонии № 9 Иван Савельев и Иван Ковалев, обвиняемые в превышении должностных полномочий с применением насилия.

ПОЧТА РОССИИ СОЖАЛЕЕТ, ЧТО В ИХ КОМАНДЕ В КАРЕЛИИ ОКАЗАЛСЯ НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ СОТРУДНИК

Почта России прокомментировала ситуацию с начальницей почтового отделения в районе Карелии, которую подозревают в краже денег.

ДВУМЯ ВЫСТРЕЛАМИ ИЗ ПИСТОЛЕТА ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПЕТРОЗАВОДСКА ОСТАНОВИЛИ ПЬЯНОГО ВОДИТЕЛЯ (ВИДЕО)

В Петрозаводске полицейские применили табельное оружие для остановки нетрезвого водителя, сообщили в МВД Карелии.

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В САМОЙ БОЛЬШОЙ ШКОЛЕ КАРЕЛИИ ЗАПРЕТИЛИ ХОДИТЬ С ПИРСИНГОМ И РОЗОВЫМИ ВОЛОСАМИ

Директор школы № 55 в Петрозаводске Римма Ермоленко выпустила приказ с едиными требованиями к внешнему виду учеников.

ФОНТАН ИЗ КОРИЧНЕВОЙ ЖИДКОСТИ ЗАБИЛ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ (ВИДЕО)

На Ключевой из колодца вырвался 18-метровый фонтан жидкости темно-коричневого цвета.



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ВЕРНУВШИЙСЯ С СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ПОЛИЦЕЙСКИЙ СДЕЛАЛ СВОЕЙ ДЕВУШКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЯМО НА ВОКЗАЛЕ ПЕТРОЗАВОДСКА (ФОТО)

Сотрудник ППС Карелии предложил своей девушке стать его женой на перроне петрозаводского вокзала.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

«Кому-то из петербургских туристов это не нравится… Ничего, привыкнут!» — сказал глава Карелии Артур Парфенчиков о запахе животноводческих ферм в карельских деревнях.



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ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИР: ПОПАСТЬ НА ШТРАФЫ И ЛИШИТЬСЯ ЖИЛЬЯ

Многие жители Петрозаводска, сделавшие перепланировку квартир, вероятно, даже не подозревают, что за нарушения они могут остаться без своего жилья.

«КАРЕЛЫ ПЕРЕСТУПИЛИ ПОРОГ МАЛОЧИСЛЕННОСТИ»

Титульный народ Карелии может претендовать в России на статус коренного малочисленного.

ДОРОГОЙ ТЫ НАШ ТРОЛЛЕЙБУС

Доживут ли петрозаводчане до снижения цен на проезд и причем тут транспортная реформа? Узнали у директора троллейбусного управления Виктора Клещева.

ДЫМ БЕЗ ОГНЯ

Врач наркодиспансера Карелии Марина Наймович рассказала, как любители подымить сигареты, вейпы и айкосы попадают в зависимость, от которой можно избавиться только через ломку.

«НА ПЕНСИЮ Я НЕ НАДЕЮСЬ»

Развитие социальных сетей сделало блогерство новой профессией.

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