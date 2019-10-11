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Новости. Общество
21:00, 11 Октября 2019

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Приговор соцработнице, убившей инвалидов, замерзающий поселок и Карелия в списке примеров криворукости дорожников

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

В поселке на севере Карелии замерзают люди


Отопительный сезон в поселке Рабочеостровск Кемского района Карелии не начался из-за затягивания сроков строительства новой котельной.

В поселке без отопления остаются детдом, школа, детский сад, а также около 500 жителей поселка.

Чтобы спасти людей от холода, на помощь монтажникам из Екатеринбурга, которые собирают котельную пришла бригада слесарей Кемского участка ГУП "КарелКоммунЭнерго".

Уполномоченный по правам ребенка Геннадий Сараев также съездил в Кемский района и посмотрел, как занимаются дети в неотапливаемых помещениях поселка. 

Суд вынес приговор соцработнице, убившей двух пенсионеров-инвалидов


фото: © Маргарита Ларионова / Столица на Онего

Юлию Семенову, совершившую жестокое убийство двух пенсионеров-инвалидов из Питкяранты, приговорили  к 14,5 годам и 20 дням колонии общего режима и полутора годам ограничения свободы. 

От штрафа Семенову освободили из-за тяжелого финансового состояния семьи.

Станцию скорой помощи реорганизуют


фото: Правительство Карелии

Представители профсоюза работников здравоохранения Карелии поддержали создание в республике Центра скорой медицинской помощи.

О создании в Карелии единого центр скорой помощи, куда войдут все подстанции "скорой", санавиация и медицина катастроф, заявил вице-премьер правительства республики по вопросам здравоохранения Игорь Корсаков. 

Карелия попала в список примеров криворукости дорожников


фото: © Макс Б. / vk.com/dtpptz

"Черная дыра Кеми" вошла в топ примеров, как в России дураки ремонтируют дороги.

"Life" опубликовал 7 последних примеров криворукости дорожников из российских регионов и столицы. Среди них фигурирует город Кемь, где местные жители составили петицию, в которой просят вернуть украденные дороги. 

Пенсионерка, живущая в заброшенном санатории в Карелии, рассказала о своих проблемах на "Первом канале" (ВИДЕО)

Пенсионерка из Сортавалы Римма Квашникова приехала на шоу "Мужское/Женское" на "Первом канале" и рассказала в эфире о том, что десятки лет живет в заброшенном санатории "Ладога", где нет отопления. Покинуть разрушающееся здание женщина не может, поскольку идти ей некуда. 

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