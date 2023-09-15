ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: приговоры по Сямозеру, закрытие границ для автомобилей теплый сентябрь

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Осужденные по сямозерскому делу инструкторы в Карелии должны будут выплатить 54 миллиона рублей

Молодые инструкторы, осужденные по делу о гибели детей на Сямозере, не только попадут за решетку, но и будут должны выплатить 54 миллиона рублей на двоих.

Финляндия официально ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

Глава МИД страны перечислила, кто имеет право ввезти зарегистрированный в России автомобиль.

Температурный рекорд побит в Петрозаводске

В соцсети рассказали про обновление температурного рекорда, державшегося с 1948 года.

Соболезнования

«Вечная память бойцам», — глава Карелии сообщил о двух погибших в зоне СВО

Глава Карелии рассказал о двух земляках, погибших на спецоперации.

«Карелия скорбит», — глава региона рассказал о погибшем на СВО земляке

Уроженец Карелии погиб в ходе спецоперации.

Дорожные аварии

Стало известно о состоянии пострадавших в массовой аварии в Карелии

Людей из столкнувшегося с грузовиком автобуса доставили в Олонец.

Автомобиль перевернулся после аварии в центре Петрозаводска

Жесткое ДТП произошло на проспекте Ленина — автомобиль летел на красный сигнал светофора.

Суд арестовал водителя тягача, протаранившего несколько легковушек на границе с Карелией

Предполагаемый виновник страшной аварии, где заживо сгорели двое, останется под арестом на несколько недель.

Сбитый на пешеходном переходе в Петрозаводске юноша умер в больнице

Девятнадцатилетний пешеход, попавший в ДТП на Первомайском проспекте, скончался в БСМП.

Скандалы

Ксения Собчак назвала фитнес-тренера из Петрозаводска дешевкой

Тренер Юлия утверждает, что травля со стороны Ксении не обоснована.

Актуально

СМИ: бывший директор лагеря Сямозеро в Карелии, где погибли 14 детей, досрочно вышла на свободу

Родители погибших детей рассказали, что Елена Решетова в августе 2023 года вышла на свободу по УДО.

СМИ: в поселке под Петрозаводском нашли тело 16-летней девочки

Тело девочки нашли на территории производственной базы. (18+)

В Петрозаводске выставили на продажу здание «Детского мира»

В столице Карелии вновь ищут покупателя для исторического здания.

Интересно почитать

Хозяин киоска должен заплатить жильцам дома в центре Петрозаводска сотни тысяч рублей

Компания, установившая на придомовой территории киоск «Союзпечати», обязана выплатить жильцам деньги за аренду.

И о погоде…

Холодный фронт заставил Карелию проститься с летом

В Гидрометцентре республики рассказали о погоде на ближайшую неделю.