ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: проблемный перекресток, недовольные перевозчики и важное открытие карельского ученого

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Молодой ученый из Карелии нашел способ уменьшить вред от форелевых хозяйств

Новая разработка молодого ученого из ПетрГУ способна уменьшить экологический вред от деятельности форелеводческих хозяйств, сообщили в Минэке республики.

Петрозаводский автовокзал: «На территорию заезжают все перевозчики»

В карельском Министерстве транспорта и связи прокомментировали конфликт между руководством ГУП «Карелавтотранс» и частными перевозчиками.

Водители Петрозаводска жалуются на работу нового светофора

В Госавтоинспекцию Петрозаводска поступает много обращений.

Соболезнования

«Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах», — Петрозаводск простился с погибшим бойцом

Антон Максимович Сокуров погиб в ходе специальной военной операции.

«Вечная память нашему земляку», - на СВО погиб житель Карелии

В ходе спецоперации погиб уроженец Сегежского района Карелии.

Ушла из жизни экс-директор музея «Кижи»

Умерла Эльвира Валентиновна Аверьянова, возглавлявшая музей на протяжении 14 лет.

Дорожная хроника

Женщина упала с 7 этажа в Петрозаводске

Новое происшествие случилось на Древлянке.

Страшные кадры ДТП с бензовозом в Карелии опубликовали очевидцы

Вечером 20 числа в популярном сообществе выложили видео последствий в Беломорском районе республики.

Массовая авария произошла на оживленной улице Петрозаводска

На Калинина столкнулись сразу три автомобиля.

Женщину сбили на оживленном пешеходном переходе в Петрозаводске

Авария с участием пешехода произошла на Перевалке.

Иномарка влетела во встречный автомобиль на окраине Петрозаводска

Жесткий занос стал причиной ДТП на Ключевой.

Суды

Воспитательница детсада в Петрозаводске пойдет под суд после сложного химического ожога у одного из детей

Обвиняемая в причинении тяжкого вреда здоровью ребенку предстанет перед судом в карельской столице.

Происшествия

Учеников и педагогов срочно эвакуируют из гимназии Петрозаводска

Гимназия получила сообщение с угрозами.

Обрушился мост через Мегрегу в Олонецком районе

В районной администрации провели экстренное заседание.

Женщина упала с 7 этажа в Петрозаводске

Новое происшествие случилось на Древлянке.

В акватории озера Онего обнаружили тело мужчины

Следователи Кондопоги просят всех, кто обладает какой-либо информацией о личности погибшего, сообщить об этом.

Жилой дом вспыхнул утром в Петрозаводске

Пожар на старой Кукковке тушили 27 человек.

Актуально

В Карелии обнаружили вирус гонконгского гриппа

Из-за повышенной заболеваемости закрыты оказались 95 классов в разных районах республики, а также целая школа в Петрозаводске.

Одна из центральных улиц Петрозаводска встала в пробку после подключения нового светофора

Время ожидания на светофоре по улице Антикайнена для автомобилей продлилось до 150 секунд.

Снесли скандальный бар в Петрозаводске

Снесли злополучный бар «Амрит» на Древлянке.

Нашествие голубей в магазине в центре Петрозаводска

Голуби продолжают устанавливать свои правила в крупном торговом центре карельской столицы.

Петрозаводчане наняли трактор, чтобы вычистить улицу

В соцсети они «поздравили» чиновников мэрии с Новым годом.

Жители Новой Вилги остались без автобусного сообщения с Петрозаводском

Автобус, курсирующий между Петрозаводском и Новой Вилгой, отменили без предупреждения.

В Петрозаводске открывается рождественская ярмарка

Жители и гости карельской столицы смогут поучаствовать в мастер-классах и анимационных программах.

Кадровые перестановки

Избран новый глава администрации Пряжинского района

Дмитрий Буевич ранее был избран главой Пряжинского городского поселения.

Стало известно, кто стал руководителем Сортавальского хлебокомбината

Новый директор предприятия был назначен с 18 декабря.

Интересно почитать

Для работы на острове в Карелии ищут неприхотливого смотрителя

В сети ищут работника на остров, где нет электричества, отопления и горячей воды.

Рядом с Карелией будет создано крупнейшее в Евросоюзе хранилище на случай ядерной угрозы

Финляндия дополнительно получила от еврокомиссии почти 63 млн евро для создания хранилища средств реагирования на случай ядерной угрозы.

Известный фотограф задался вопросом, каким секретом по уборке снега обладали советские власти Петрозаводска?

Художник Игорь Подгорный в соцсети прокомментировал уборку снега в городе в прошлые и нынешние времена.

И о погоде…

Карелию накроют сильные снегопады

В Карелию идет атлантический циклон «Золтан».