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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПРОГРАММА ДНЯ ПОБЕДЫ, 200 МИЛЛИОНОВ ДЕПУТАТА ЗАКСОБРАНИЯ И 10-Й ПОГИБШИЙ НА УКРАИНЕ ЖИТЕЛЬ КАРЕЛИИ

Новости. Общество
13:00, 07 Мая 2022

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАК КАРЕЛИЯ БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Жителей Карелии ждет парад, «Бессмертный полк», салют и еще около 170 мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы.


фото: © Правительство Карелии

САМЫЙ БОГАТЫЙ ДЕПУТАТ ЗАКСОБРАНИЯ КАРЕЛИИ ЗАРАБОТАЛ ЗА ГОД БОЛЕЕ 200 МЛН РУБЛЕЙ
Самые большие официальные заработки задекларировали карельские парламентарии от «Единой России» Леонид Лиминчук, Максим Воробьев и Виталий Красулин.


фото: © Законодательное собрание Карелии

ГЛАВА КАРЕЛИИ РАССКАЗАЛ О ДЕСЯТОМ ПОГИБШЕМ НА ДОНБАССЕ ЗЕМЛЯКЕ
Контрактник из Сортавальского района погиб в ходе спецоперации на Украине.


фото: © Артур Парфенчиков / ВК

УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА

НА СЕВЕРЕ КАРЕЛИИ СТРОИТЕЛИ РАЗЛОМАЛИ ЕДИНСТВЕННЫЙ МОСТ, СВЯЗЫВАЮЩИЙ ПОСЕЛОК С ВНЕШНИМ МИРОМ, И УШЛИ (ФОТО)
Жители поселка Хвойный в Беломорском районе оказались отрезанными от внешнего мира из-за разобранного строителями единственного моста.


фото: © читатель Столицы на Онего

ПЕРВЫЙ ЛЕСНОЙ ПОЖАР В КАРЕЛИИ УНИЧТОЖИЛ ВСЕ ЖИВОЕ НА ПЛОЩАДИ В 1,5 ГЕКТАРА (ФОТО)
Возгорание произошло вчера, 30 апреля в Лахденпохском районе, сообщили в Минприроды Карелии.


фото: Минприроды Карелии

«ПРИЕЗЖАЕТ ВОДИТЕЛЬ К ПОСТАВЩИКУ В ФИНЛЯНДИИ. ЕМУ ОТВЕЧАЮТ, НЕТ, МЫ ГРУЗИТЬ НЕ БУДЕМ»
Грузоперевозчики Карелии рассказали, как по ним ударили санкции.


фото: © ТК КИТ

ЖЕНЩИНА ПОПАЛА В БСМП ПЕТРОЗАВОДСКА ПОСЛЕ УКУСА ГАДЮКИ
За выходные дни в Больницу скорой медицинской помощи обратился 621 человек.


фото: © pixabay.com

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Состав ретропоезда по маршруту «Сортавала-Горный парк Рускеала» в Карелии будет увеличен с 7 до 14 вагонов, сообщили в администрации Сортавальского городского поселения.


фото: © Правительство Карелии

СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ: «НЕ ПОМНЮ, КОГДА ЕЩЁ НА ПРЕМЬЕРАХ ТАК ПРИНИМАЛИ СПЕКТАКЛИ, КАК СЕГОДНЯ»
В столице Карелии проходят спектакли Театра имени Вахтангова с участием народного артиста России Сергея Маковецкого и других звезд сцены.


фото: © Министерство культуры Карелии

СИНОПТИКИ РАССКАЗАЛИ, КАКИМ БУДЕТ МАЙ В КАРЕЛИИ
Синоптики карельского Гидрометцентра предупредили о циклоническом характере погоды в мае, о теплых, холодных днях и большом количестве дождей.


фото: © ruftv.ru

 

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