ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПУСТЫЕ ПОЛКИ В МАГАЗИНАХ, РОСТ ЦЕН НА САХАР И ОТПРАВКА ДОБРОВОЛЬЦЕВ ИЗ КАРЕЛИИ НА ДОНБАСС

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ЖИТЕЛИ ПЕТРОЗАВОДСКА ОПУСТОШАЮТ ПОЛКИ МАГАЗИНОВ, СКУПАЯ САХАР, КРУПЫ И ЧАЙ

После введения санкций в магазинах возник ажиотажный спрос на социально значимые товары, который при этом сопровождается ростом цен. Охваченные паникой покупатели, опасаясь остаться без стратегического запаса, атаковали торговые точки и создали дефицит сахара, круп, подсолнечного масла, женских прокладок.



фото: © «Столица на Онего»

ГЛАВА КАРЕЛИИ ПРОВОДИЛ ОТРЯД ДОБРОВОЛЬЦЕВ НА ДОНБАСС

Девять жителей Карелии отправились для участия в спецоперации на Украине.



фото: © Артур Парфенчиков / ВК

ЦЕНЫ НА САХАР В КАРЕЛИИ ПОДСКОЧИЛИ ТРЕТИЙ РАЗ ЗА МЕСЯЦ

Сахар-песок в Карелии подорожал за неделю на 11,8% — это произошло третий раз с начала марта. О росте цен говорят результаты мониторинга, проводимого Карелиястатом в Петрозаводске, Костомукше и Сегеже. Если в начале месяца средняя стоимость сахара не превышала 70 рублей, то по состоянию на 18 марта она достигла 78 рублей 45 копеек. Далее рост цен на сахар продолжился.



фото: © РИА Новости / Максим Блинов

АКТУАЛЬНО

ГЛАВА КАРЕЛИИ НАЗВАЛ ВОЗМОЖНЫЕ СРОКИ ОТМЕНЫ МАСОЧНОГО РЕЖИМА

Масочный режим в Карелии может быть отменен через месяц, если позволит ситуация с заболеваемостью коронавирусом.



фото: кадр трансляции

Разборки в правительстве Карелии

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР КАРЕЛИИ АЛЕКСАНДР ЧЕПИК ЗАЯВИЛ, ЧТО ГЛАВА МИНСЕЛЬХОЗА ВЛАДИМИР ЛАБИНОВ «ЖИВЕТ КАКОЙ-ТО СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ»

Проблемы с финансированием сельского хозяйства Карелии стали поводом для претензий в адрес министра Владимира Лабинова на заседании правительства.



фото: © «Столица на Онего» | © Правительство Карелии

У ШКОЛЬНИКОВ КАРЕЛИИ ОТМЕНИЛИ ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ

Проведение Всероссийских проверочных работ в школах республики приостановлено, сообщили в пресс-службе Минобразования Карелии.



фото: © «Столица на Онего» | © Кирилл Кухмарь/ТАСС

«В настоящий момент ВПР приостановлены в связи с распоряжением Рособрнадзора. Конкретная причина не обозначена», — объяснили в пресс-службе Минобразования.

При этом министр образования Карелии Роман Голубев заявил, что причина переноса ВПР не в нехватке бумаги. «Это неверная информация, — пишет министр. — Как нам сообщил Рособрнадзор, в связи с прогнозируемым развитием эпидемиологической ситуации и сохранением рисков распространения COVID-19 проведение ВПР во всех школах России в 2022 году переносится с весеннего на осенний период»

СТАЛО ИЗВЕСТНО, ГДЕ БУДЕТ ОТБЫВАТЬ НАКАЗАНИЕ ИСТОРИК ДМИТРИЕВ, ПРИГОВОРЕННЫЙ СУДОМ ПЕТРОЗАВОДСКА К 15 ГОДАМ КОЛОНИИ ЗА ПЕДОФИЛИЮ

После вступления приговора в законную силу Юрий Дмитриев из следственного изолятора № 1 Петрозаводска будет переведен в колонию.



фото: ©Валерий Поташов / Столица на Онего

Как сообщили «Столице на Онего» в УФСИН Карелии, Дмитриев будет этапирован в Надвоицкую ИК № 1 строгого режима (в народе ее называют «копейка»). Здесь имеются 1008 мест для рецидивистов, каковым является Дмитриев. В первый раз Дмитриев был осужден за нанесение тяжких телесных повреждений и приговорен к 3 годам колонии общего режима.

ГЛАВА КАРЕЛИИ ОТМЕНИЛ РЯД ОГРАНИЧЕНИЙ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Организациям и индивидуальным предпринимателям в сферах культуры и спорта теперь разрешено проводить мероприятия при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.



фото: © Правительство Карелии

При этом масочный режим и социальная дистанция сохраняются. Продолжают действовать рекомендации по соблюдению режима самоизоляции для людей старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию или перенесли коронавирусную инфекцию более шести месяцев назад.