ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПУСТЫЕ ПОЛКИ В МАГАЗИНАХ, РОСТ ЦЕН НА САХАР И ОТПРАВКА ДОБРОВОЛЬЦЕВ ИЗ КАРЕЛИИ НА ДОНБАСС

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
ЖИТЕЛИ ПЕТРОЗАВОДСКА ОПУСТОШАЮТ ПОЛКИ МАГАЗИНОВ, СКУПАЯ САХАР, КРУПЫ И ЧАЙ
После введения санкций в магазинах возник ажиотажный спрос на социально значимые товары, который при этом сопровождается ростом цен. Охваченные паникой покупатели, опасаясь остаться без стратегического запаса, атаковали торговые точки и создали дефицит сахара, круп, подсолнечного масла, женских прокладок.
ГЛАВА КАРЕЛИИ ПРОВОДИЛ ОТРЯД ДОБРОВОЛЬЦЕВ НА ДОНБАСС
Девять жителей Карелии отправились для участия в спецоперации на Украине.
ЦЕНЫ НА САХАР В КАРЕЛИИ ПОДСКОЧИЛИ ТРЕТИЙ РАЗ ЗА МЕСЯЦ
Сахар-песок в Карелии подорожал за неделю на 11,8% — это произошло третий раз с начала марта. О росте цен говорят результаты мониторинга, проводимого Карелиястатом в Петрозаводске, Костомукше и Сегеже. Если в начале месяца средняя стоимость сахара не превышала 70 рублей, то по состоянию на 18 марта она достигла 78 рублей 45 копеек. Далее рост цен на сахар продолжился.
АКТУАЛЬНО
ГЛАВА КАРЕЛИИ НАЗВАЛ ВОЗМОЖНЫЕ СРОКИ ОТМЕНЫ МАСОЧНОГО РЕЖИМА
Масочный режим в Карелии может быть отменен через месяц, если позволит ситуация с заболеваемостью коронавирусом.
Разборки в правительстве Карелии
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР КАРЕЛИИ АЛЕКСАНДР ЧЕПИК ЗАЯВИЛ, ЧТО ГЛАВА МИНСЕЛЬХОЗА ВЛАДИМИР ЛАБИНОВ «ЖИВЕТ КАКОЙ-ТО СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ»
Проблемы с финансированием сельского хозяйства Карелии стали поводом для претензий в адрес министра Владимира Лабинова на заседании правительства.
У ШКОЛЬНИКОВ КАРЕЛИИ ОТМЕНИЛИ ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Проведение Всероссийских проверочных работ в школах республики приостановлено, сообщили в пресс-службе Минобразования Карелии.
«В настоящий момент ВПР приостановлены в связи с распоряжением Рособрнадзора. Конкретная причина не обозначена», — объяснили в пресс-службе Минобразования.
При этом министр образования Карелии Роман Голубев заявил, что причина переноса ВПР не в нехватке бумаги. «Это неверная информация, — пишет министр. — Как нам сообщил Рособрнадзор, в связи с прогнозируемым развитием эпидемиологической ситуации и сохранением рисков распространения COVID-19 проведение ВПР во всех школах России в 2022 году переносится с весеннего на осенний период»
СТАЛО ИЗВЕСТНО, ГДЕ БУДЕТ ОТБЫВАТЬ НАКАЗАНИЕ ИСТОРИК ДМИТРИЕВ, ПРИГОВОРЕННЫЙ СУДОМ ПЕТРОЗАВОДСКА К 15 ГОДАМ КОЛОНИИ ЗА ПЕДОФИЛИЮ
После вступления приговора в законную силу Юрий Дмитриев из следственного изолятора № 1 Петрозаводска будет переведен в колонию.
Как сообщили «Столице на Онего» в УФСИН Карелии, Дмитриев будет этапирован в Надвоицкую ИК № 1 строгого режима (в народе ее называют «копейка»). Здесь имеются 1008 мест для рецидивистов, каковым является Дмитриев. В первый раз Дмитриев был осужден за нанесение тяжких телесных повреждений и приговорен к 3 годам колонии общего режима.
ГЛАВА КАРЕЛИИ ОТМЕНИЛ РЯД ОГРАНИЧЕНИЙ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
Организациям и индивидуальным предпринимателям в сферах культуры и спорта теперь разрешено проводить мероприятия при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.
При этом масочный режим и социальная дистанция сохраняются. Продолжают действовать рекомендации по соблюдению режима самоизоляции для людей старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию или перенесли коронавирусную инфекцию более шести месяцев назад.
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