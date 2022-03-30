ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: РАБОТУ ЛЮБАРСКОГО ОЦЕНИЛИ, ЕЩЕ ТРОЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ИЗ КАРЕЛИИ ПОГИБЛИ НА УКРАИНЕ И РОДИТЕЛИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПРОВЕЛИ НОЧЬ У ШКОЛ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ПЕТРОСОВЕТ ПРИЗНАЛ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ РАБОТУ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОЗАВОДСКА В 2021 ГОДУ

Большинство депутатов горсовета Петрозаводска сегодня признало удовлетворительной работу администрации города в 2021 году.



фото: © Петросовет

Глава Карелии Артур Парфенчиков, со своей стороны, поставил администрации Петрозаводска «четверку с минусом» за работу по уборке улиц города от снега минувшей зимой.

ЧИСЛО ПОГИБШИХ НА УКРАИНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ИЗ КАРЕЛИИ ДОСТИГЛО СЕМИ ЧЕЛОВЕК

Погиб наш земляк из Медвежьегорска Андрей Гришин.



фото: © Правительство Карелии

МАМА БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ: Я ЗАПИСАЛАСЬ В ЧАСТНУЮ ШКОЛУ ЗА 19 ТЫСЯЧ, БОЛЬШЕ НЕ ПОТЯНУТЬ ИЛИ ПОЧКУ ПРИДЕТСЯ ПРОДАТЬ

Родители будущих первоклассников провели ночь на морозе, чтобы записать своих детей в школу.



фото: Ирина Меркова / «Столица на Онего»

АКТУАЛЬНО

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В МАРШРУТКАХ ПЕТРОЗАВОДСКА ПОДНЯЛАСЬ ДО 40 РУБЛЕЙ (ФОТОФАКТ)

С сегодняшнего дня, 31 марта, стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска повысится с 38 до 40 рублей, ранее сообщал глава Петрозаводска Владимир Любарский.



фото: © «Столица на Онего»

ЛЮБАРСКИЙ ЗАДУМАЛ ВОССТАНОВИТЬ ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА ПЕТРОЗАВОДСКА, УПРАЗДНЕННУЮ ПРИ МИРОШНИК

Администрация столицы Карелии рассматривает возможность возвращения в структуру мэрии должности главного архитектора города, упраздненной в 2017 году прежними властями.



фото: © Aleksander Belenkiy / livejournal.com

МЭР ПЕТРОЗАВОДСКА НАЗВАЛ КВАРТАЛЫ, ОТКУДА НАЧНЕТСЯ КОМПЛЕКСНАЯ ЗАСТРОЙКА ГОРОДА

Комплексная застройка территорий Петрозаводска начнется с кварталов в районе улицы Шотмана после сноса аварийных домов.





фото: © «Столица на Онего»

ДРУГАЯ ТЕМА

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ЗАКРЫЛИСЬ МАГАЗИНЫ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ПОЛЬСКОЙ LPP GROUP (ФОТО)

В торговом центре на Лесном проспекте, 47 закрылись магазины, торговавшие одеждой брендов Reserved, Cropp, Sinsay, Mohito и House.



фото: © «Столица на Онего»

КАЮР ИЗ КАРЕЛИИ ВЫИГРАЛ ПРИЗ В 2 МЛН РУБЛЕЙ НА ЛЕГЕНДАРНОЙ ГОНКЕ НА КАМЧАТКЕ

Спортсмен из Карелии Михаил Шелковин занял второе место на Камчатке гонке на собачьих упряжках «Берингия».



фото: © Елена Верещака / ТАСС