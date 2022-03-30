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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: РАЗЛИВ ТОПЛИВА В СОРТАВАЛЕ, СХОД ПОЕЗДА С РЕЛЬСОВ И ПОГОДА НА МАЙСКИЕ

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13:00, 30 Апреля 2022

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ЧП: В СОРТАВАЛЬСКОМ РАЙОНЕ КАРЕЛИИ ПРОИЗОШЕЛ РАЗЛИВ 200 ЛИТРОВ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
Разлив горюче-смазочных материалов произошел из-за разгерметизации цистерны бензовоза и попали в дренажную канаву у реки.


фото: pixabay.com

Прокуратура Карелии начала проверку по факту загрязнения реки после разлива топлива в Сортавальском районе.

При этом очевидец опроверг заявление чиновников о локализации мазута, попавшего в реку в Карелии (ВИДЕО).

ТЕПЛОВОЗ И ДВА ВАГОНА СОШЛИ С РЕЛЬСОВ В КАРЕЛИИ (ФОТО)
Карельская транспортная прокуратура начала проверку по факту схода подвижного состава на станции Томицы.


фото: © Северо-западная транспортная прокуратура

В ГИДРОМЕТЦЕНТРЕ КАРЕЛИИ РАССКАЗАЛИ, КАКУЮ ПОГОДУ ВЫДАСТ НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
В праздничные дни карельская капризная карельская погода сохранит свою любовь к переменам, сообщили в республиканском Гидрометцентре.


фото: © «Столица на Онего»
 

НА ЗАМЕТКУ

САМЫЙ БОЛЬШОЙ В КАРЕЛИИ ВОДОПАД ОЖИВЕТ НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
Жители и гости Карелии вновь смогут увидеть в Гирвасе самый большой искусственный водопад в республике во время водосброса на Пальеозерской ГЭС.


фото: © Владимир Ракчеев

ЛЕТОМ ЖИТЕЛЯМ КАРЕЛИИ СТАНЕТ ПРОЩЕ ДОБРАТЬСЯ ДО КРЫМА
На полуостров отправится больше поездов, а для туристов откроются новые отели.


фото: © Pixabay

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ ПРОЙДЕТ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ВОКЗАЛЕ ПЕТРОЗАВОДСКА
В столице Карелии 8 мая состоится концерт-флешмоб, посвященный Дню Победы.


фото: Служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ОТКРОЕТСЯ «ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА» ДЛЯ ДАЧНИКОВ
Власти Петрозаводска приглашают продавцов товарами для дачи принять участие в ярмарке в мае.


фото: © «Столица на Онего»

ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ

ОТРЕСТАВРИРОВАННУЮ ЗА 750 МЛН РУБЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ КАРЕЛИИ ВНОВЬ БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬ
Карелия направит 28 млн рублей на ремонт здания национальной библиотеки, которую в 2017 году некачественно реконструировали за 750 млн рублей.


коллаж: © «Столица на Онего»

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ В КАРЕЛИИ СНОВА ВЫРОСЛИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА
Стоимость жилья в новостройках в Карелии с начала года выросла на 6,5%, а на вторичном рынке – на 6,6%.


фото: © Правительство Карелии

УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА

ПОЛИЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКА ИЩЕТ ИЗУВЕРОВ, ЗАМУЧИВШИХ И ЖЕСТОКО УБИВШИХ ДОМАШНЮЮ СОБАКУ
В центре Петрозаводска неизвестные жестоко убили собаку.


фото: паблик «СОФИ. Поиск домашних животных. Петрозаводск»

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ НАШЛИ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА, ЖЕСТОКО УБИВШЕГО СОБАКУ
Петрозаводчанин, зверски замучивший и убивший собаку на Голиковке, находится в больнице.


фото: © МВД Карелии, кадр из видео

МУЖЧИНУ БЕЗ ЧУВСТВ НАШЛИ НА УЛИЦЕ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ (ФОТО)
В понедельник утром на улице Шотмана прохожие обнаружили бесчувственное тело мужчины и вызвали полицию.


фото: © читатель «Столицы на Онего»

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ НЕАДЕКВАТНЫЙ МУЖЧИНА ВАЛЯЛСЯ ПОСРЕДИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (ВИДЕО)
В столице Карелии голый по пояс мужчина вышел на дорогу и принялся валяться на проезжей части.


фото: Камера наблюдения компании «Ситилинк» / скриншот видео

Стала известна судьба неадекватного мужчины, валявшегося на дороге в ПетрозаводскеВ МВД рассказали о вызове на улицу Мелентьевой, где полуголый мужчина бросался под колеса автомобилей.

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