ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: "СЕГЕЖСКИЙ МОР", ОСКАНДАЛИВШАЯСЯ ЧИНОВНИЦА И ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике



фото: https://vk.com/wall-174196957_9111, https://vk.com/segezha_online?w=wall-6743027_254175

О массовой гибели птиц, желтом снеге и зловонном тумане, который окутал моногород, сегежане рассказали в конце прошлой недели. На Сегежском ЦБК заявили, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено.

Администрация Сегежского района обнародовала результаты проверки комиссии по предупреждению ЧС в связи с массовой гибелью птиц на территории районного центра.

По сообщению Минсельхоза, обследование погибших птиц показало повышенное содержание поваренной соли в печени птиц.

Что происходит в Сегеже, читайте в репортаже.

Начальника управления культуры мэрии Петрозаводска отправят в отставку за недопустимые высказывания о горожанах



фото: © Петросовет / личная страница ВКонтакте

20 ноября Анна Лесонен (Левашова) пошла выносить мусор из дома и увидела рядом с контейнером для пластиковых бутылок разбросанные водочные бутылки, окурки, огрызки и др.

Возмущенная таким бардаком, начальник управления культуры администрации столицы Карелии убрала раскиданный мусор, а после пришла домой и написала в соцсети гневный пост, в котором допустила нелестные высказывания в отношении горожан, замусоривших территорию, назвав их "мразью".

За недопустимые высказывания в адрес жителей города администрация столицы Карелии приняла решение прекратить трудовые отношения с начальником управления культуры.

На данный момент Лесоснен удалила свой пост о неаккуратных жителях города, хотя ранее писала, что ей "совсем не стыдно за те выражения и мысли, которыми выстреливало во вселенную ее сознание".

Лицей Петрозаводска закрыли на профилактику из-за пневмонии

В Петрозаводске лицей №1 на Древлянке закрыли на 10 дней для проведения профилактических мероприятий в целях предупреждения массового распространения внебольничной пневмонии.

Прокуратура потребовала пожизненный срок "петрозаводскому маньяку"

В Верховном суде Карелии начались прения по делу Антона Ипатова, обвиняемого в убийстве двух девушек, попытке убийства несовершеннолетней знакомой и других преступлениях.

В пятницу, 22 ноября, во время судебного заседания прокурор Сергей Скворцов потребовал приговорить Ипатова к пожизненному заключению в колонии особого режима