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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: скандал со школьным питанием, детские крики на Древлянке и замерзший на болоте пациент больницы

Новости. Общество
21:00, 20 Октября 2023
фото: «Столица на Онего»

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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Выяснилось, что молоко, которое давали детям, было изготовлено из списанного сырья.



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Стала известна причина детских криков на Древлянке.

В Минздраве опровергли данные о том, что погибшего на болоте пенсионера выгнали из больницы в Костомукше

В региональном Минздраве прокомментировали трагедию с жителем поселка Боровой.



 Соболезнования

«Вечная память Солдатам», - глава Карелии сообщил о четверых погибших на спецоперации земляках

Карелия прощается со своими земляками, погибшими в ходе СВО.



 Происшествия

Школу в Петрозаводске, где прошла масштабная эвакуация, проверили кинологи

Правоохранители проверили школу № 55 Петрозаводска после сообщения о минировании.



Жесткое утреннее ДТП на Ключевой в Петрозаводске попало в объектив камеры

Две легковушки перегородили улицу Репникова в карельской столице.



Сальмонеллу обнаружили в продукции мясокомбината из Петрозаводска

Специалисты Россельхознадзора нашли опасную продукцию на петрозаводском мясокомбинате.



Мужчина утонул в озере на юге Карелии

Республиканский Следком проверяет обстоятельства гибели 50-летнего мужчины в Коткозере.



Больше десятка машин на ведущей в Карелию трассе за час попали в пять ДТП, одно из которых со смертельным исходом

На федеральной трассе «Сортавала» 14 автомобилей из-за гололеда стали участниками пяти аварий, где есть пострадавшие и один погибший.



 Дела судебные

Карельских сатанистов будут судить в Подмосковье

По версии следствия, дьяволопоклонники совершили ритуальное убийство вблизи деревни Челмужи.



Подростки отбили сверстницу у насильника в Петрозаводске

Петрозаводчанину теперь грозит до 15 лет колонии.



Стало известно имя судьи, которая рассмотрит дело о взятке в отношении Леонида Белуги

Уголовное дело Белуги о даче взятки экс-председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку рассмотрит судья Анна Дубинкина.



Экс-директор школы в Ведлозере объяснила, зачем ей понадобились учебные ноутбуки

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Практики 90-х возвращаются в нашу жизнь.



Стало известно, как изменится прожиточный минимум в 2024 году

Правительство Карелии установило новый прожиточный минимум для населения на 2024 год.



Владимир Путин открыл новый мост на трассе, ведущей в Карелию

Стоимость нового моста в Подпорожье составила 4,5 миллиарда рублей, пропускная способность — 8 тысяч машин в сутки.



История тренера в Карелии стала поводом для разработки закона о работе бывших заключенных в школах

Речь идет о Денисе Бесове, его осудили в 2001 году за драку.



Сразу две достопримечательности Карелии вошли в число самых мистических мест России

Из семи паранормальных мест страны, тайны которых до сих пор не раскрыты, два оказались в Карелии.



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В Петрозаводске прошли испытания грузового дрона, созданного в республике.



 Мы спрашивали

Какой из памятников и арт-объектов Петрозаводска, на ваш взгляд, является самым необычным?

В столице Карелии установлено множество скульптур, привлекающих внимание местных жителей и туристов.



 И о погоде...

Синоптики рассказали, когда в Карелии прекратятся дожди

По данным Гидрометцентра республики, антициклон уже на подходе к региону.

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