ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЬ ИЗБИТОГО РЕБЕНКА, АРМЕЙСКИЙ КОРПУС В КАРЕЛИИ И ОТКРЫТИЕ АВТОВОКЗАЛА СНОВА ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

В Петрозаводске умер маленький Артем, которого жестоко избил отец

Сегодня не стало маленького Артёма, которого два года назад избил отец, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Мать ребенка, умершего после жестокого избиения отцом, находится в СИЗО Петрозаводска

Шойгу: «Армейский корпус создадут в Карелии»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о планах создания новых воинских подразделений.

Министр строительства назвал новую дату открытия автовокзала в Петрозаводске

Реконструкция автовокзала в Петрозаводске, которая несколько раз продлевалась из-за проблем с подрядчиком, должна завершиться в следующем году.

Актуально

Предельный возраст призывников в России увеличат до 30 лет

Минобороны РФ предлагает поэтапно увеличить возраст призыва граждан.

В мэрии Петрозаводска рассказали, где и когда пройдут елочные базары

Стало известно, почему в этом году в Петрозаводске нет традиционных елочных базаров.

Улицы в микрорайоне Петрозаводска перекроют из-за реконструкции сетей водоснабжения

На следующей неделе изменится схема движения транспорта в Октябрьском районе, сообщили в администрации Петрозаводска.

Школьников Петрозаводска отправили на каникулы досрочно из-за гриппа

В Карелии ситуация по гриппу остается экстремальной, школы уходят на каникулы с понедельника, сообщил глава Минздрава республики.

Численность населения Карелии по переписи оказалась намного меньше, чем думали

Карелиястат опубликовал окончательные итоги Всероссийской переписи населения, проводившейся в 2020 году.

Только деньги - и ничего лишнего

Мэр Петрозаводска объяснил, как потратят 1 млрд рублей, выделенных городу из бюджета Карелии

Власти Петрозаводска собираются потратить субсидию из республиканского бюджета в размере 1 млрд рублей в основном на транспортную реформу, ремонт и благоустройство.

Министр финансов подсчитала, на сколько вырастут зарплаты бюджетников в Карелии в 2023 году

Заработная плата основных категорий работников бюджетных организаций Карелии в 2023 году вырастет почти на 12%.

Стала известна величина единого пособия на детей и беременных в Карелии

В Социальном фонде России по Карелии рассказали, какова будет величина единого пособия в разных районах Карелии.

Стало известно, кому в Петрозаводске готовы платить более 70 тысяч рублей в месяц

Названы высокооплачиваемые вакансии декабря в столице Карелии.

Соболезнования

Боец из поселка Карелии Александр Наумов погиб в ходе спецоперации на Украине

Наш земляк из поселка Элисенваара Лахденпохского района Александр Наумов погиб на Украине.



Другая тема

Стало известно, где будет служить сын главы Карелии

Призывники не будут направляться в районы проведения специальной военной операции, сообщили в Росгвардии Северо-Западного округа.

Стало известно, когда осужденный за взятку экс-замспикера горсовета Петрозаводска Матвеев выйдет из колонии по УДО

Вступило в силу постановление Петрозаводского городского суда, который 13 декабря удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего заместителя председателя Петросовета Валерия Матвеева.

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Шойгу сказал, как долго будет продолжаться спецоперация

В 2023 году будет продолжено проведение спецоперации до полного выполнения задач, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.



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ГЛАВНЫЙ НЕВРОЛОГ КАРЕЛИИ: «ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕКУ СТАЛО ЛЕГЧЕ»

Главный внештатный невролог Минздрава республики Владислав Максимов — о сложности постановки диагноза, коварном коронавирусе и страшном инсульте, которого можно избежать.

ЗИМНИЕ ВИТАМИНЫ

Заведующая центром здоровья Городской поликлиники №2 Петрозаводска Оксана Васильевна Красильникова рассказала о необходимых в зимнее время витаминах и минералах.



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Оттепель в Карелии снова сменится морозами

Прохождение холодного атмосферного фронта приведет к понижению температуры воздуха в Карелии.