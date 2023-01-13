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13.01.2023 11:05
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13.01.2023 15:29

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПОГИБШИЕ В ДТП, ПОЖАР В БАРЕ И 25 ЧЕЛОВЕК В БОМБОУБЕЖИЩЕ

Новости. Общество
13:00, 14 Января 2023

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ

В СТРАШНОЙ АВАРИИ В КАРЕЛИИ ПОГИБЛА ИЗВЕСТНАЯ РОССИЙСКАЯ СПОРТСМЕНКА
Лучшая представительница хай-дайвинга в России Лейла Салямова стала жертвой ДТП в Лахденпохском районе Карелии.


фото: © РИА Новости / Александр Вильф

Появились подробности ДТП в Карелии, где четыре человека погибли под Камазом.

Трагедия произошла на трассе «Кола» в Кондопожском районе Карелии.

СКАНДАЛЬНО ИЗВЕСТНОЕ КАФЕ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ СГОРЕЛО ДОТЛА (ФОТО И ВИДЕО)
Появились фото с места пожара, где сгорело кафе «Амрит» на Древлянке.


фото: читатель «Столица на Онего»

БОМБОУБЕЖИЩА ПЕТРОЗАВОДСКА СПОСОБНЫ ВМЕСТИТЬ ВСЕГО 25 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, СООБЩИЛИ В МЭРИИ
Власти Петрозаводска в случае необходимости будут создавать дополнительные защитные сооружения гражданской обороны.


фото: © Сергей Юдин (ИА «Республика»)

АКТУАЛЬНО

ПОСЛЕ ДВУХЛЕТНЕГО ПЕРЕРЫВА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ СОСТОЯТСЯ КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ
Глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил о проведении Крещенских купаний в ночь на 19 января.


фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

ЭТО НАДОЛГО: В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ ПЕТРОЗАВОДСКА 9 ЯНВАРЯ ИЗМЕНИЛАСЬ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА
Временные неудобства связаны со строительством сетей водоснабжения, сообщили в администрации Петрозаводска.


фото: © «Столица на Онего»

ПРИЗЫВАТЬ 30-ЛЕТНИХ МУЖЧИН НА СЛУЖБУ МОГУТ НАЧАТЬ УЖЕ ЭТОЙ ВЕСНОЙ
Повышать призывной возраст хотят начать уже в этом году.


фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив

СОБОЛЕЗНУЕМ

ДОБРОВОЛЕЦ ИЗ КАРЕЛИИ ПОГИБ В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ
Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил соболезнования родным и близким погибшего в зоне СВО жителя Пряжинского района Юрия Копача.


фото: © Правительство Карелии

ГЛАВА КАРЕЛИИ СООБЩИЛ ЕЩЕ ОБ ОДНОМ НАШЕМ ЗЕМЛЯКЕ, ПОГИБШЕМ НА СПЕЦОПЕРАЦИИ
Житель поселка Шуньга Александр Хальберг погиб, выполняя воинский долг во время специальной военной операции, сообщил Артур Парфенчиков.


фото: Правительство Карелии

УЧАСТНИК СПЕЦОПЕРАЦИИ ИЗ ПЕТРОЗАВОДСКА НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА ПОСМЕРТНО
Петрозаводчанин Виктор Изотов погиб на Донбассе в ходе специальной военной операции.


Фото: Правительство Карелии

ШОК-НОВОСТИ

ДВУХ МЕРТВЫХ ЖЕНЩИН В ПОСЕЛКЕ КАРЕЛИИ НАШЛА СОЦРАБОТНИК
Стали известны подробности страшной находки в Прионежском районе Карелии.


фото: © kartinkin.com

«РЕБЁНОК В ШОКЕ, МАТЬ РВЁТ И МЕЧЕТ»: ЖИТЕЛЬНИЦА ПЕТРОЗАВОДСКА ПОЖАЛОВАЛАСЬ НА БЕСПРЕДЕЛ МАРШРУТЧИКА
Водитель маршрутного автобуса высадил маленького ребенка одного на чужой остановке, не пожелав везти до конечной — в мэрии пообещали разобраться.


фото: © ТАСС

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ПОСМОТРИТЕ, КАК ЗА 18 МЛН РУБЛЕЙ В МЭРИИ ПЕТРОЗАВОДСКА ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ЗАЛ ДЛЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (ФОТО)
В администрации Петрозаводска выполнили капитальный ремонт помещений на втором этаже здания.


фото: читатель «Столица на Онего»

ДИРЕКТОР КАРЕЛЬСКОЙ ГОСФИЛАРМОНИИ ИРИНА УСТИНОВА ПОКИДАЕТ СВОЙ ПОСТ
Руководитель филармонии Карелии Ирина Устинова увольняется и уезжает в другой регион.


фото: © Карельская Государственная филармония

ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ

Вы будете принимать участие в Крещенских купаниях? (ОПРОС)
Ответить на вопрос можно здесь.

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ДОМ-ПРИЗРАК И ЕГО МЕДСЕСТРА
В Петрозаводске власти создали дом-призрак и обрекли его обитателей на выживание.


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БЕЖАТЬ НЕ В БОМБОУБЕЖИЩЕ, А К ТЕЛЕВИЗОРУ
Вопрос «куда бежать» стал одним из главных на совещании в мэрии Петрозаводска — обсуждалась готовность системы гражданской обороны города.


фото: © ИА «Республика»

АДВОКАТА КАРЕЛИИ «ПОЙМАЛИ» ЗА НОГУ
Известный в Карелии адвокат Владимир Козодаев, обвиняемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере и фальсификации доказательств, попал под домашний арест.


фото: scramsystems.com

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Известный в Карелии адвокат Владимир Козодаев, обвиняемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере и фальсификации доказательств, попал под домашний арест.
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