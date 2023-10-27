ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: снег в Карелии, эвакуации в школах и наказание для расчленителя

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Стало известно, когда Карелию завалит снегом

В Гидрометцентре республики дали прогноз на ближайшие дни.

Самую большую школу Карелии снова эвакуировали

Утром 24 октября в Петрозаводске эвакуировали две школы - №№ 11 и 55.

Для расчленителя из Петрозаводска потребовали пожизненного наказания

Прокуратура запросила пожизненного лишения свободы для обвиняемого в убийстве Дианы Петровой.

Соболезнования

Колыхматова сообщила о гибели на СВО уроженца Петрозаводска

Во время спецоперации погиб наводчик штурмового отряда Валерий Викторович Ридаль.

Уроженец района в Карелии погиб в ходе СВО

Глава Кондопожского района сообщил о гибели на спецоперации местного жителя.

«Скорбим по Нашему герою», - житель Лоухского района погиб на спецоперации

Власти Лоухского района сообщили о гибели участника СВО, уроженца поселка Амбарный.

«В горе слова бессильны…» — глава администрации Сегежского района сообщила о гибели земляка на СВО

В ходе специальной военной операции погиб житель Сегежского района.

Суды

Дело «Невского пассажа» возобновили в Петрозаводске

Мировой суд приступил к рассмотрению дела предпринимателя Андрея Цмугунова.

Кассационный суд оставил в силе приговор бывшему спикеру горсовета Петрозаводска

Суд в Санкт-Петербурге не стал менять приговор Геннадию Боднарчуку.

Актуально

Открыта продажа билетов на скорый поезд №221/222 Петрозаводск – Санкт-Петербург – Петрозаводск

С 15 декабря будет курсировать новый круговой скорый поезд.

Агрегатор такси увеличивает стоимость поездки в несколько раз

Человек не определяет цену – все решает программа.

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Главный купол освятят и установят на строящийся храм в Петрозаводске

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин освятит главный купол и кресты храма.

ДК «Машиностроитель» в Петрозаводске продают на «Авито»

В Петрозаводске ДК «Машиностроитель» продают за 401,5 млн рублей.

И о погоде…

Сильный снегопад накроет Карелию в субботу

Одиннадцать районов Карелии завалит снегом в ближайший выходной.