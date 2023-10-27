ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: снег в Карелии, эвакуации в школах и наказание для расчленителя

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Стало известно, когда Карелию завалит снегом
В Гидрометцентре республики дали прогноз на ближайшие дни.
Самую большую школу Карелии снова эвакуировали
Утром 24 октября в Петрозаводске эвакуировали две школы - №№ 11 и 55.
Для расчленителя из Петрозаводска потребовали пожизненного наказания
Прокуратура запросила пожизненного лишения свободы для обвиняемого в убийстве Дианы Петровой.
Соболезнования
Колыхматова сообщила о гибели на СВО уроженца Петрозаводска
Во время спецоперации погиб наводчик штурмового отряда Валерий Викторович Ридаль.
Уроженец района в Карелии погиб в ходе СВО
Глава Кондопожского района сообщил о гибели на спецоперации местного жителя.
«Скорбим по Нашему герою», - житель Лоухского района погиб на спецоперации
Власти Лоухского района сообщили о гибели участника СВО, уроженца поселка Амбарный.
«В горе слова бессильны…» — глава администрации Сегежского района сообщила о гибели земляка на СВО
В ходе специальной военной операции погиб житель Сегежского района.
Суды
Дело «Невского пассажа» возобновили в Петрозаводске
Мировой суд приступил к рассмотрению дела предпринимателя Андрея Цмугунова.
Кассационный суд оставил в силе приговор бывшему спикеру горсовета Петрозаводска
Суд в Санкт-Петербурге не стал менять приговор Геннадию Боднарчуку.
Актуально
Открыта продажа билетов на скорый поезд №221/222 Петрозаводск – Санкт-Петербург – Петрозаводск
С 15 декабря будет курсировать новый круговой скорый поезд.
Агрегатор такси увеличивает стоимость поездки в несколько раз
Человек не определяет цену – все решает программа.
Интересно почитать
Как распознать абьюзера: психолог назвал признаки поведения домашнего тирана
Психолог назвал признаки абьюзера, позволяющие распознать его как можно раньше.
Главный купол освятят и установят на строящийся храм в Петрозаводске
Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин освятит главный купол и кресты храма.
ДК «Машиностроитель» в Петрозаводске продают на «Авито»
В Петрозаводске ДК «Машиностроитель» продают за 401,5 млн рублей.
И о погоде…
Сильный снегопад накроет Карелию в субботу
Одиннадцать районов Карелии завалит снегом в ближайший выходной.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание