ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СВОБОДА НЕЛИДОВУ, СМЕРТЬ РОЖЕНИЦЫ И ЗАПРЕТ ОСТАНОВКИ ТРАНСПОРТА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Суд решил отпустить экс-главу Карелии Андрея Нелидова на свободу (СРОЧНО)

Медвежьегорский районный суд Карелии сегодня удовлетворил ходатайство бывшего главы республики Андрея Нелидова о его условно-досрочном освобождении.

Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии

Минздрав Карелии начал комплексную проверку по факту смерти 25-летней роженицы, которая скончалась 8 марта в Республиканской больнице имени Баранова.

Власти Петрозаводска полностью запретят остановку автотранспорта на многих улицах

Администрация столицы Карелии с 9 марта запретит остановку автотранспорта на участках улиц в центре и микрорайонах города.

А также запретят остановку у автовокзала.

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В Петрозаводске уничтожили Сквер российской полиции (ФОТО и ВИДЕО)

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность вырубки деревьев в Сквере российской полиции вблизи БСМП.

Карелия не попала в число регионов, где планируется продление льготной ипотеки

В Центробанке РФ считают, что антикризисная мера должна быть свернута из-за роста цен на жилье.

Закон и порядок

В Петрозаводске мужчина напал с ножом на улице на 15-летнюю девочку

Мужчина пытался отобрать на улице у девочки-подростка мобильный телефон, сообщили в Следкоме Карелии.

Деятельность банды торговцев наркотиками пресечена в Карелии: фигурантам может грозить пожизненный срок

Более двух килограммов синтетического наркотика изъяли карельские полицейские у членов организованной группы.