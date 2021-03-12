ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СВОБОДА НЕЛИДОВУ, СМЕРТЬ РОЖЕНИЦЫ И ЗАПРЕТ ОСТАНОВКИ ТРАНСПОРТА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Суд решил отпустить экс-главу Карелии Андрея Нелидова на свободу (СРОЧНО)
Медвежьегорский районный суд Карелии сегодня удовлетворил ходатайство бывшего главы республики Андрея Нелидова о его условно-досрочном освобождении.
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии
Минздрав Карелии начал комплексную проверку по факту смерти 25-летней роженицы, которая скончалась 8 марта в Республиканской больнице имени Баранова.
Власти Петрозаводска полностью запретят остановку автотранспорта на многих улицах
Администрация столицы Карелии с 9 марта запретит остановку автотранспорта на участках улиц в центре и микрорайонах города.
А также запретят остановку у автовокзала.
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В Петрозаводске уничтожили Сквер российской полиции (ФОТО и ВИДЕО)
Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность вырубки деревьев в Сквере российской полиции вблизи БСМП.
Карелия не попала в число регионов, где планируется продление льготной ипотеки
В Центробанке РФ считают, что антикризисная мера должна быть свернута из-за роста цен на жилье.
Закон и порядок
В Петрозаводске мужчина напал с ножом на улице на 15-летнюю девочку
Мужчина пытался отобрать на улице у девочки-подростка мобильный телефон, сообщили в Следкоме Карелии.
Деятельность банды торговцев наркотиками пресечена в Карелии: фигурантам может грозить пожизненный срок
Более двух килограммов синтетического наркотика изъяли карельские полицейские у членов организованной группы.
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