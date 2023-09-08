ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: цены на бензин, покаявшийся Михеев и новый рок-фестиваль

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Выяснили, на сколько подорожал бензин в Петрозаводске
Заправить автомобиль в столице Карелии стало заметно дороже.
Директора стройбазы Карелии Михеева, обвиняемого в избиении человека, отпустили на свободу
Судья Мирового суда Борис Цепляев прекратил уголовное дело в отношении Михеева за примирением сторон.
Российские рок-звезды выступили на новом фестивале под Петрозаводском
На площадке в поселке Чална выступили многие известные карельские музыканты, а также российские рок-звезды.
Соболезнования
«Карелия скорбит»: глава республики сообщил о трех погибших на СВО земляках
Артур Парфенчиков рассказал об уроженцах Карелии, погибших на спецоперации.
Петрозаводск простился с жителем, погибшим на СВО
Жамол Зуфарович Ражабов погиб в ходе специальной военной операции.
Скандалы
Силовики устроили обыски в квартире Тимура Зорнякова в Петрозаводске
Сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии проводят обыски в квартире директора Центра спортивной подготовки Тимура Зорнякова, который уехал на работу на новые территории.
Убийца получит компенсацию морального вреда за неудобства в СИЗО Петрозаводска
Зарезавшему двух девушек Антону Ипатову присудили деньги за дискомфорт, который он испытал 17 лет назад в СИЗО № 1.
В Петрозаводске установили личность пострадавшего в ДТП пешехода
В ГИБДД поблагодарили за помощь граждан и средства массовой информации.
Актуально
Новая разметка на трассе под Петрозаводском раздражает водителей
Дорожники нанесли после ремонта на трассе в Прионежском районе разметку, запрещающую обгон, и вызвали возмущение у участников движения.
Интересно почитать
Минприроды Карелии ищет автора фото с капюшоном грибов
Министерство природных ресурсов и экологии республики подвело итоги конкурса на самую лучшую фотографию грибов.
Глава Карелии рассказал о своей жене, которая провела уникальную операцию
По словам Артура Парфенчикова, подобных операций с опубликованными результатами в мировой медицине — менее сотни.
И о погоде…
Холодный фронт прошел через Карелию, открыв дорогу арктическому воздуху
В Гидрометцентре республики рассказали о погоде на ближайшие дни.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание