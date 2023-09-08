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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: цены на бензин, покаявшийся Михеев и новый рок-фестиваль

Новости. Общество
21:00, 08 Сентября 2023
фото: «Столица на Онего»

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

 

Топ-3 новости недели

Выяснили, на сколько подорожал бензин в Петрозаводске

Заправить автомобиль в столице Карелии стало заметно дороже.

Директора стройбазы Карелии Михеева, обвиняемого в избиении человека, отпустили на свободу

Судья Мирового суда Борис Цепляев прекратил уголовное дело в отношении Михеева за примирением сторон.

Российские рок-звезды выступили на новом фестивале под Петрозаводском

На площадке в поселке Чална выступили многие известные карельские музыканты, а также российские рок-звезды.

 

Соболезнования

«Карелия скорбит»: глава республики сообщил о трех погибших на СВО земляках

Артур Парфенчиков рассказал об уроженцах Карелии, погибших на спецоперации.

 

Петрозаводск простился с жителем, погибшим на СВО

Жамол Зуфарович Ражабов погиб в ходе специальной военной операции.

 

Скандалы

Силовики устроили обыски в квартире Тимура Зорнякова в Петрозаводске

Сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии проводят обыски в квартире директора Центра спортивной подготовки Тимура Зорнякова, который уехал на работу на новые территории.

 

Убийца получит компенсацию морального вреда за неудобства в СИЗО Петрозаводска

Зарезавшему двух девушек Антону Ипатову присудили деньги за дискомфорт, который он испытал 17 лет назад в СИЗО № 1.

В Петрозаводске установили личность пострадавшего в ДТП пешехода

В ГИБДД поблагодарили за помощь граждан и средства массовой информации.

 

Актуально

Новая разметка на трассе под Петрозаводском раздражает водителей

Дорожники нанесли после ремонта на трассе в Прионежском районе разметку, запрещающую обгон, и вызвали возмущение у участников движения.

 

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По словам Артура Парфенчикова, подобных операций с опубликованными результатами в мировой медицине — менее сотни.

 

И о погоде…

Холодный фронт прошел через Карелию, открыв дорогу арктическому воздуху

В Гидрометцентре республики рассказали о погоде на ближайшие дни.

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