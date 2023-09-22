ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: циклон «Ян», приговор сатанистке-каннибалу и отопительный сезон раньше срока

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Циклон «Ян» может оставить Карелию без электричества

Энергетики Карелии работают в режиме повышенной готовности.



Осудили первую из «карельских сатанистов-каннибалов»

Суд в Ленобласти приговорил к 14 годам колонии одну из «карельских сатанистов», 36-летнюю Ольгу Большакову. (18+)

Отопительный сезон начнется раньше срока в северных районах Карелии

С понедельника, 25 сентября, Лоухский, Кемский, Калевальский районы начнут подключать к отоплению.

Соболезнования

Глава Карелии сообщил о еще троих погибших на СВО земляках

Трое уроженцев республики погибли в ходе спецоперации.





«Вечная память земляку», - глава Карелии сообщил о погибшем на СВО уроженце республики

Житель Беломорского района погиб в ходе специальной военной операции.





Карелия прощается с бойцом, погибшим на СВО

Петрозаводчанин Сергей Трошков погиб в ходе спецоперации.





Происшествия



Детский омбудсмен Карелии рассказал о видео с избиениями девочки-подростка в Пудоже



Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев выступил перед парламентом республики, где раскрыл подробности по ситуации с избиением девочки в Пудоже.





В Петрозаводске эвакуировали учеников первого лицея



После сообщения о взрывном устройстве из здания первого лицея на Древлянке эвакуировали учеников и педагогов.





Рабочего засыпало грунтом в котловане, когда он устранял аварию на трубопроводе в Кондопоге



Уголовное дело о нарушении требований охраны труда направили в суд.





В Минздраве Карелии предупредили, что в одиннадцати районах республики можно подхватить малую чуму



В Минздраве Карелии предупредили, что даже в Петрозаводске можно заразиться туляремией.

Дорожные аварии



Появились подробности ДТП с искореженным троллейбусом в Петрозаводске

Во встречной дорожной аварии пострадала девятиклассница, пассажирку троллейбуса госпитализировали.

Мотоциклист попал в реанимацию после ДТП у мэрии Петрозаводска



Узнали подробности жесткой аварии на улице Куйбышева.

В автомобиле, который протаранил грузовик в Петрозаводске, находился ребенок



В МЧС рассказали подробности аварии на перекрестке Боровой и Пограничной.





Дела судебные



Минфин РФ не хочет выплачивать 4 млн экс-главе Роспотребнадзора Карелии Коваленко



Минфин подал кассационную жалобу на решения судов, по которым Анатолий Коваленко должен получить миллионы за страдания из-за сямозерского дела.

Обвиняемому в серии мошенничеств юристу в Карелии не дают обжаловать арест



У него высоки шансы отменить арест, ведь когда было принято решения об аресте, юрист был на больничном и представил в суд подтверждающие это документы.





Скандалы



Прокуратура Карелии заинтересовалась правами инвалида в горевшем аварийном доме с плесенью



После публикаций в СМИ надзорный орган проверит, как живет инвалид Елена Герасимова из поселка Харлу.

Актуально



В России резко упали оптовые цены на бензин

Биржевые цены на 92 и 95 бензин серьезно снизились.





Срок действия водительских прав предлагается увеличить

Депутаты Госдумы готовят поправки к закону.





Финны за выходные развернули четыре авто с российскими номерами из Карелии



За минувшие выходные финские таможенники не пустили четыре легковых автомобиля с российскими номерами.





Власти Петрозаводска объяснили, какие виды построек подпадают под гаражную амнистию

Зарегистрировать объект вправе собственники и их наследники.





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Семья с четырьмя детьми собирается зимовать в заброшенной деревне в Карелии

В Карелию из Москвы переехала многодетная семья, которая решила жить как отшельники.







Кольцевой поезд будет ходить из Петрозаводска в Петрозаводск через Петербург

Цена купейного билета в одну сторону будет сравнима с «Ласточкой».





Соседний с Карелией регион завалило снегом

Снегопад прошелся по Мурманской области.





Опубликовали рейтинг лучших школ Карелии по количеству поступивших в ведущие вузы страны



В первой пятерке оказались несколько петрозаводских лицеев и гимназия.





Новое колесо обозрения появится в парке культуры и отдыха Петрозаводска

По окончании сезона старый аттракцион демонтируют.





И о погоде…



Температура в Карелии повысится до летних значений

Синоптики рассказали о погоде в республике на предстоящую неделю.