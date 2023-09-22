ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: циклон «Ян», приговор сатанистке-каннибалу и отопительный сезон раньше срока

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Циклон «Ян» может оставить Карелию без электричества
Энергетики Карелии работают в режиме повышенной готовности.
Осудили первую из «карельских сатанистов-каннибалов»
Суд в Ленобласти приговорил к 14 годам колонии одну из «карельских сатанистов», 36-летнюю Ольгу Большакову. (18+)
Отопительный сезон начнется раньше срока в северных районах Карелии
С понедельника, 25 сентября, Лоухский, Кемский, Калевальский районы начнут подключать к отоплению.
Соболезнования
Глава Карелии сообщил о еще троих погибших на СВО земляках
Трое уроженцев республики погибли в ходе спецоперации.
«Вечная память земляку», - глава Карелии сообщил о погибшем на СВО уроженце республики
Житель Беломорского района погиб в ходе специальной военной операции.
Карелия прощается с бойцом, погибшим на СВО
Петрозаводчанин Сергей Трошков погиб в ходе спецоперации.
Происшествия
Детский омбудсмен Карелии рассказал о видео с избиениями девочки-подростка в Пудоже
Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев выступил перед парламентом республики, где раскрыл подробности по ситуации с избиением девочки в Пудоже.
В Петрозаводске эвакуировали учеников первого лицея
После сообщения о взрывном устройстве из здания первого лицея на Древлянке эвакуировали учеников и педагогов.
Рабочего засыпало грунтом в котловане, когда он устранял аварию на трубопроводе в Кондопоге
Уголовное дело о нарушении требований охраны труда направили в суд.
В Минздраве Карелии предупредили, что в одиннадцати районах республики можно подхватить малую чуму
В Минздраве Карелии предупредили, что даже в Петрозаводске можно заразиться туляремией.
Дорожные аварии
Появились подробности ДТП с искореженным троллейбусом в Петрозаводске
Во встречной дорожной аварии пострадала девятиклассница, пассажирку троллейбуса госпитализировали.
Мотоциклист попал в реанимацию после ДТП у мэрии Петрозаводска
Узнали подробности жесткой аварии на улице Куйбышева.
В автомобиле, который протаранил грузовик в Петрозаводске, находился ребенок
В МЧС рассказали подробности аварии на перекрестке Боровой и Пограничной.
Дела судебные
Минфин РФ не хочет выплачивать 4 млн экс-главе Роспотребнадзора Карелии Коваленко
Минфин подал кассационную жалобу на решения судов, по которым Анатолий Коваленко должен получить миллионы за страдания из-за сямозерского дела.
Обвиняемому в серии мошенничеств юристу в Карелии не дают обжаловать арест
У него высоки шансы отменить арест, ведь когда было принято решения об аресте, юрист был на больничном и представил в суд подтверждающие это документы.
Скандалы
Прокуратура Карелии заинтересовалась правами инвалида в горевшем аварийном доме с плесенью
После публикаций в СМИ надзорный орган проверит, как живет инвалид Елена Герасимова из поселка Харлу.
Актуально
В России резко упали оптовые цены на бензин
Биржевые цены на 92 и 95 бензин серьезно снизились.
Срок действия водительских прав предлагается увеличить
Депутаты Госдумы готовят поправки к закону.
Финны за выходные развернули четыре авто с российскими номерами из Карелии
За минувшие выходные финские таможенники не пустили четыре легковых автомобиля с российскими номерами.
Власти Петрозаводска объяснили, какие виды построек подпадают под гаражную амнистию
Зарегистрировать объект вправе собственники и их наследники.
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Кольцевой поезд будет ходить из Петрозаводска в Петрозаводск через Петербург
Цена купейного билета в одну сторону будет сравнима с «Ласточкой».
Соседний с Карелией регион завалило снегом
Снегопад прошелся по Мурманской области.
Опубликовали рейтинг лучших школ Карелии по количеству поступивших в ведущие вузы страны
В первой пятерке оказались несколько петрозаводских лицеев и гимназия.
Новое колесо обозрения появится в парке культуры и отдыха Петрозаводска
По окончании сезона старый аттракцион демонтируют.
И о погоде…
Температура в Карелии повысится до летних значений
Синоптики рассказали о погоде в республике на предстоящую неделю.
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