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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: циклон «Ян», приговор сатанистке-каннибалу и отопительный сезон раньше срока

Новости. Общество
21:00, 22 Сентября 2023
фото: «Столица на Онего»

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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Циклон «Ян» может оставить Карелию без электричества

Энергетики Карелии работают в режиме повышенной готовности.

Осудили первую из «карельских сатанистов-каннибалов»

Суд в Ленобласти приговорил к 14 годам колонии одну из «карельских сатанистов», 36-летнюю Ольгу Большакову. (18+)

Отопительный сезон начнется раньше срока в северных районах Карелии

С понедельника, 25 сентября, Лоухский, Кемский, Калевальский районы начнут подключать к отоплению.

Соболезнования

Глава Карелии сообщил о еще троих погибших на СВО земляках

Трое уроженцев республики погибли в ходе спецоперации.



«Вечная память земляку», - глава Карелии сообщил о погибшем на СВО уроженце республики

Житель Беломорского района погиб в ходе специальной военной операции.



Карелия прощается с бойцом, погибшим на СВО

Петрозаводчанин Сергей Трошков погиб в ходе спецоперации.



 Происшествия

Детский омбудсмен Карелии рассказал о видео с избиениями девочки-подростка в Пудоже

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев выступил перед парламентом республики, где раскрыл подробности по ситуации с избиением девочки в Пудоже.



В Петрозаводске эвакуировали учеников первого лицея

После сообщения о взрывном устройстве из здания первого лицея на Древлянке эвакуировали учеников и педагогов.



Рабочего засыпало грунтом в котловане, когда он устранял аварию на трубопроводе в Кондопоге

Уголовное дело о нарушении требований охраны труда направили в суд.



В Минздраве Карелии предупредили, что в одиннадцати районах республики можно подхватить малую чуму

В Минздраве Карелии предупредили, что даже в Петрозаводске можно заразиться туляремией.

Дорожные аварии

Появились подробности ДТП с искореженным троллейбусом в Петрозаводске

Во встречной дорожной аварии пострадала девятиклассница, пассажирку троллейбуса госпитализировали.

Мотоциклист попал в реанимацию после ДТП у мэрии Петрозаводска

Узнали подробности жесткой аварии на улице Куйбышева.

В автомобиле, который протаранил грузовик в Петрозаводске, находился ребенок

В МЧС рассказали подробности аварии на перекрестке Боровой и Пограничной.



 Дела судебные

Минфин РФ не хочет выплачивать 4 млн экс-главе Роспотребнадзора Карелии Коваленко

Минфин подал кассационную жалобу на решения судов, по которым Анатолий Коваленко должен получить миллионы за страдания из-за сямозерского дела.

Обвиняемому в серии мошенничеств юристу в Карелии не дают обжаловать арест

У него высоки шансы отменить арест, ведь когда было принято решения об аресте, юрист был на больничном и представил в суд подтверждающие это документы.



Скандалы
Прокуратура Карелии заинтересовалась правами инвалида в горевшем аварийном доме с плесенью

После публикаций в СМИ надзорный орган проверит, как живет инвалид Елена Герасимова из поселка Харлу.

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Биржевые цены на 92 и 95 бензин серьезно снизились.



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Финны за выходные развернули четыре авто с российскими номерами из Карелии

За минувшие выходные финские таможенники не пустили четыре легковых автомобиля с российскими номерами.



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Зарегистрировать объект вправе собственники и их наследники.



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Кольцевой поезд будет ходить из Петрозаводска в Петрозаводск через Петербург

Цена купейного билета в одну сторону будет сравнима с «Ласточкой».



Соседний с Карелией регион завалило снегом

Снегопад прошелся по Мурманской области.



Опубликовали рейтинг лучших школ Карелии по количеству поступивших в ведущие вузы страны

В первой пятерке оказались несколько петрозаводских лицеев и гимназия.



Новое колесо обозрения появится в парке культуры и отдыха Петрозаводска

По окончании сезона старый аттракцион демонтируют.



 И о погоде…

Температура в Карелии повысится до летних значений

Синоптики рассказали о погоде в республике на предстоящую неделю.

 

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