Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: УБИЙСТВО СПАСАТЕЛЯ, 16 ЛЕТ КОЛОНИИ ЭКС-СПИКЕРУ ПЕТРОСОВЕТА БОДНАРЧУКУ И 12 МЛН ФИГУРАНТУ ДЕЛА О ТРАГЕДИИ НА СЯМОЗЕРЕ

Новости. Общество
19:00, 20 Ноября 2022

Новости партнеров

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели


Подозреваемый в убийстве сотрудника МЧС Карелии арестован и встретит Новый год за решеткой
Сегежский суд арестовал подозреваемого в убийстве спасателя МЧС Сергея Косяка до 2 января включительно.

Прокуратура потребовала посадить экс-спикера горсовета Петрозаводска Боднарчука на 16 лет и дать штраф в 100 млн
Гособвинение потребовало 16 лет колонии для бывшего спикера Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими.

Адвокат объяснил, почему экс-чиновник, признанный невиновным в трагедии на Сямозере, требует 12 млн
В суде Петрозаводска началось рассмотрение иска бывшего руководителя Управления Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко, признанного судом невиновным в гибели 14 детей на Сямозере, который просит выплатить ему 12 миллионов рублей за моральный вред.

Ну, поехали!

Троллейбусы в Петрозаводске изменят свой маршрут из-за ремонта моста
Движение троллейбусов прекратят на участке от проспекта Ленина по улице Антикайнена и по Первомайскому проспекту до улицы Московской.

Три популярных маршрута автобусов изменятся в крупном районе Петрозаводска
На Древлянке из-за коммунальных работ временно изменится схема движения маршруток, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Автовокзал Петрозаводска вводит новый рейс
В междугороднее расписание автовокзала Петрозаводска вновь вносятся изменения.

Кадровый вопрос

Вооруженная охрана нужна правительственным зданиям в Карелии
Управление делами правительства Республики Карелия объявило аукцион на заключение контракта по охране зданий различного назначения.

Назначен новый начальник управления по охране культурного наследия Карелии
Глава республики своим указом назначил нового начальника управления с 18 ноября.

В администрацию района Карелии ищут стрессоустойчивого сотрудника для мобилизационной работы
Администрация Кемского района ищет специалиста по военно-мобилизационной работе.

Стали известны самые высокооплачиваемые профессии Карелии
Эксперты проанализировали Карельские вакансии и назвали самые высокооплачиваем

Без комментариев

Рухнувшая из-за ветра крыша здания перекрыла федеральную трассу в Карелии (ФОТО)
Сильный ветер снес кровлю здания в городе Сортавала.

Контролеры в поселке Карелии, где постоянно происходят ЖКХ-аварии, показали шок-фото нового водопровода
Общественные контролеры в поселке Рабочеостровск Кемского района показали фото с места строительства нового водопровода, на который выделено 8 млн рублей.

Другая тема

Еще одну пятиэтажку построили в Петрозаводске для переселенцев из аварийного жилья
На улице Белинского по программе расселения из аварийного жилья появился еще один пятиэтажный благоустроенный 40-квартирный дом, сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Поселок в Карелии вошел в топ-3 популярнейших направлений для зимнего отдыха на базах
Отдых в базах на Сямозере зимой выбирает значительное число россиян.

Выбор читателей

Взрывчатку в подошве ботинок главы Минтранса Карелии Сергея Щебекина в аэропорту не обнаружили
Улетавшего 13 ноября в Москву министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Сергея Щебекина сотрудники службы безопасности аэропорта «Петрозаводск» попросили снять ботинки, чтобы проверить, нет ли в их массивной подошве взрывчатки.

Статьи недели

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ АМБИЦИОЗНЫХ
В столице Карелии предприниматели получат на развитие бизнеса субсидии и гранты на сумму более 200 миллионов рублей.

ДОЛГАЯ ДОРОГА В ТЕМНОТЕ
Шуйское сельское поселение в Карелии погрузилось во тьму из-за того, что власти не могут поделить, кому принадлежит линия освещения.

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ: КАК ИЗМЕНИТСЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ПЕТРОЗАВОДСКА
В Петрозаводске стартовал первый этап комплексного развития Октябрьского района — замена инженерных сетей.

«БИЗНЕС КАК-ТО ВЫВОРАЧИВАЕТСЯ»
Как выживают предприниматели в Карелии в условиях санкций и мобилизации, и чем им помогут власти?

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2022, 06:40
Взрывчатку в подошве ботинок главы Минтранса Карелии Сергея Щебекина в аэропорту не обнаружили
13.11.2022, 00:10
Начались поставки в Россию японских и европейских автомобилей, которые никогда сюда не привозили
19.11.2022, 18:40
В Минсельхоз Карелии нагрянул спецназ «Гром»
13.11.2022, 09:45
Арктическое вторжение принесет в Карелию зиму
17.11.2022, 16:39
Подозреваемым в убийстве сотрудника МЧС Карелии оказался рецидивист
13.11.2022, 13:45
Соцсети: мужчина в черном капюшоне преследовал девушку в двух районах Петрозаводска

Чтиво

14.11.2022 15:09
Без политики
Клиника «Кивач» стала победителем премии правительства России в области качества
Распоряжение о награде подписал председатель правительства России Михаил Мишустин
«Стать звездой в Петрозаводске невозможно»
11.11.2022 13:16
В Петрозаводске откроется первая частная поликлиника
03.11.2022 16:27
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.