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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: УВОЛЬНЕНИЕ ГЕНДИРЕКТОРА АЭРОПОРТА , НЕРВНЫЙ СРЫВ ГЛАВЫ РАЙОНА И МОТОТРАССЫ НЕ БУДЕТ

Новости. Общество
21:00, 28 Февраля 2020
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Правительство Карелии уволило гендиректора аэропорта Петрозаводск


© Столица на Онего

Генеральный директор Алексей Николаев уволен с поста руководителя аэропорта Петрозаводск по решению собственника, сообщили в Минтрансе Карелии.

Как рассказали в Минтрансе Карелии, гендиректор аэропорта Алексей Николаев был уволен по статье 278 часть 2, то есть по решению собственника, а заместитель генерального директора Владимир Гашев написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Отставка руководства аэропорта произошла после ареста главы Минтранса Карелии Кайдалова и замдиректора по строительству бюджетного учреждения "Аэропорт "Петрозаводск" Волчека. 

"Не выдержали нервы": Глава Лахденпохского района Карелии написала заявление об отставке


© Администрация Мийнальского сельского поселения

Глава Лахденпохского района Галина Тимина 25 февраля написала заявление об уходе по собственному желанию.

"Впервые главой Лахденпохского района я стала в 2013-ом, потом ушла, а потом вернулась, - призналась Тимина. – Уходила, потому что нервы не выдерживали. И теперь опять нервы не выдержали, но больше не вернусь: все - лимит исчерпан".

По нашей информации, Галина Тимина приняла решение уволиться после конфликтной ситуации с чиновниками правительства Карелии.

В Петрозаводске застройщик отказался возводить физкультурно-оздоровительный центр на месте парка "Каменный бор"


© Артур Парфенчиков / ВК

Власти города и республики провели переговоры с застройщиком, в результате которых им принято решение об отказе от строительных работ по возведению спортобъекта, при этом садик на территории парка построен будет.

Парфенчиков также заявил о необходимости выстраивать диалог с горожанами накануне проведения работ по застройке территорий, что способствовало бы предотвращению конфликтов.

Власти Петрозаводска перенесли аукцион на установку стелы "Город воинской славы"


© Валерий Поташов/Столица на Онего

Власти Петрозаводска в очередной раз отложили торги на установку стелы "Город воинской славы". Поначалу аукцион предполагалось провести накануне Дня защитника Отечества, потом его дату перенесли на 26 февраля, затем – на 3 марта, и, наконец, его назначили на 5 марта. Однако это вовсе не означает, что торги опять не передвинут на более поздний срок.

Начальная стоимость контракта составляет 82,8 миллиона рублей, и, судя по конкурсной документации, стела появится в столице Карелии только летом.

Мама малыша из Карелии, который за одну ночь стал инвалидом, собирает деньги на его реабилитацию


© Вячеслав Тыртышный, фото из семейного архива

Уже полгода жительница Карелии не может собрать деньги на лечение сына, который стал инвалидом за одну ночь.

Выздоровление, по словам врачей возможно, но необходима реабилитация. На реабилитацию в России не берут, так как нет программ, позволяющих поставить на ноги тяжелого пациента с симптоматической эпилепсией, возникшей в результате вируса.

Мама Слава рассказала, что нашла клинику в Греции, готовую принять такого ребенка на реабилитацию, но для этого необходимо собрать 765 тысяч рублей. Большая часть уже собрана, не хватает 220 тысяч рублей.

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