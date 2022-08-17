ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВОЛНА КОВИДА НАКРЫЛА КАРЕЛИЮ, ДЕПУТАТ «ЗАМИНИРОВАЛ» САМОЛЕТ И ВОНИ ПОСТАВИЛИ «ТУМАННЫЙ БАРЬЕР»

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Охлопков заявил о приходе новой волны коронавируса в Карелию
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков заявил, что в республике растет число заражений коронавирусом.
СМИ: Опаздывавший на рейс депутат из Карелии сообщил о бомбе на борту самолета
Депутат Куркиекского сельского поселения Михаил Баев солгал о минировании самолета, чтобы успеть на рейс в Самару.
Зловонию в Петрозаводске пытаются поставить «туманный барьер»
В столице Карелии на КОСах апробируют опыт Санкт-Петербурга по устранению неприятного запаха.
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Жители Карелии просидели на больничном миллиард рублей
Отделение Фонда соцстрахования выплатило жителям Карелии миллиард рублей в виде пособий по временной нетрудоспособности.
Патрушев призвал бороться с деструктивным влиянием на жителей Карелии из-за границы
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил о необходимости обеспечить устойчивую мобильную связь и российское телевещание в Карелии, чтобы пресечь деструктивное информационное влияние на местных жителей из-за рубежа.
Пассажиры сорванного в Сочи авиарейса прилетели в Петрозаводск на резервном самолете и без багажа
Пассажиры сорванного 22 августа в Сочи авиарейса вернулись в Петрозаводск в полночь на резервном самолете, но без багажа.
Медведь напугал жителей Древлянки в Петрозаводске
Колосапый гулял рядом с домами на окраине микрорайона Древлянка.
Актуально
Автовокзал Петрозаводска ввел три новых пригородных маршрута
Начиная с пятницы, 26 августа, в расписании пригородных автобусов произойдут изменения.
Военком Карелии назвал минимальный размер ежемесячных выплат за участие в спецоперации на Украине
Размер ежемесячных выплат участникам спецоперации на Украине составляет 180 тыс. рублей.
Новая парковка у железнодорожного вокзала в Петрозаводске появится уже в этом году
Глава Карелии рассказал о строительстве парковки возле железнодорожного вокзала в Петрозаводске, которую планируется сдать к ноябрю 2022 года.
Жители восьми районов Петрозаводска останутся без горячей воды перед 1 сентября
Сроки отключения большей части столицы Карелии от горячего водоснабжения перенесли.
Стало известно, когда в Петрозаводске пройдет очередная осенняя ярмарка
В мэрии карельской столицы назвали время проведения традиционной осенней ярмарки в Петрозаводске.
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Юные туристы обнаружили в заповедном лесу Карелии «клубнику со сливками» (ФОТО)
В заповеднике «Кивач» местный экскурсовод поделилась фотографией редкой находки, сделанной во время экскурсии.
Статьи недели
ОЛЕГ СУХАРЕВ: «СТАЦИОНАР ДЛЯ ВОЗРАСТНЫХ ПАЦИЕНТОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОХОЖ НА САНАТОРИЙ»
Главный врач госпиталя для ветеранов войн Карелии Олег Сухарев — о работе учреждения после закрытия ковид-центра, постковидной реабилитации и занятиях с пожилыми людьми.
КОРРУПЦИЯ В ГОРНОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ КАРЕЛИИ: КАК ЭТО РАБОТАЛО
Выяснились детали возможной преступной схемы по получению взяток от горнопромышленников, в создании которой обвиняют экс-руководителя Ростехнадзора в Карелии Юрия Ефименко.
СКОЛЬКО СТОИТ СОБРАТЬ ПЕРВОКЛАССНИКА В ШКОЛУ: ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Цены на школьные принадлежности в Карелии резко выросли в этом году, но есть способы, как сэкономить.
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