ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ С ДОНБАССА, ПЬЯНЫЙ СУДЬЯ ЗА РУЛЕМ И АРМЕЙСКИЙ КОРПУС В КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ
ПРИГОЖИН ПРИВЕЗ В КАРЕЛИЮ ГРУППУ ОТСЛУЖИВШИХ КОНТРАКТ В ЧВК «ВАГНЕР» ЗАКЛЮЧЕННЫХ
Евгений Пригожин показал видео отвоевавших в ЧВК «Вагнер» заключенных: «Криминальные таланты».
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАЙОННОГО СУДА КАРЕЛИИ ПОЙМАЛИ ПЬЯНЫМ ЗА РУЛЕМ
Председатель Лахденпохского районного суда Карелии Антон Левкин был остановлен за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
АРТУР ПАРФЕНЧИКОВ: «АРМЕЙСКИЙ КОРПУС В КАРЕЛИИ БУДЕТ СОЗДАН НА БАЗЕ ЗАКОНСЕРВИРОВАННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 6-Й АРМИИ»
Глава республики прокомментировал поручение Министра обороны России о создании в Карелии нового войскового соединения.
АКТУАЛЬНО
РЕЗКОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ В КАРЕЛИИ ОБЪЯСНИЛИ ПОХОЛОДАНИЕМ
Директор «Карелкоммунэнерго» Александр Меньшиков рассказал о причинах роста платы за теплоснабжение в квитанциях за декабрь прошлого года.
ЖИЛИЩНЫЙ НАДЗОР ПООБЕЩАЛ РАЗОБРАТЬСЯ С ЖАЛОБАМИ ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ НА РОСТ ПЛАТЫ ЗА ЖКУ
Госкомитет Карелии по жилищному надзору будет проводить проверки по обращениям граждан на рост платы за холодную и горячую воду, электроэнергию, отопление, газ и вывоз мусора.
ГОТОВЬТЕСЬ! ВЛАСТИ ПЕТРОЗАВОДСКА БУДУТ ВКЛЮЧАТЬ И ОТКЛЮЧАТЬ ФОНАРИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПО-РАЗНОМУ
На планерке в мэрии Петрозаводска объяснили, когда и как улицы города будут погружаться в темноту.
ЖИТЕЛЯМ КАРЕЛИИ РАЗРЕШИЛИ ВЫЛАВЛИВАТЬ ГОРБУШУ
С 2023 года в Правила рыболовства внесены изменения, разрешающие лов горбуши гражданам в целях осуществления любительского рыболовства.
ИЗ ПЕТРОЗАВОДСКА В МОСКВУ С «ПОБЕДОЙ» БОЛЬШЕ НЕ УЛЕТЕТЬ
Авиакомпания «Победа» отменила рейсы по маршруту «Москва – Петрозаводск», сообщили в Минтрансе Карелии.
В КАРЕЛИИ РАССКАЗАЛИ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЙ В 1 КЛАССЫ
В Минобразования республики надеются, что родители будут отказываться от подачи заявлений лично.
В ЦЕНТРЕ ПЕТРОЗАВОДСКА ДЕМОНТИРУЮТ ИСТОРИЧЕСКИЙ «ДОМ ЗАХАРОВЫХ» (ФОТО)
Построенный до революции дом семьи Захаровых готовят к переезду в другой квартал.
ВЛАСТИ ПЕТРОЗАВОДСКА ПРЕДЪЯВИЛИ ПРЕТЕНЗИИ К ПОДРЯДЧИКУ ПО РЕМОНТУ «ЮНОСТИ», НО ОН НЕ ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ
Администрация Петрозаводска собирается расторгнуть контракт со строительной фирмой «Спорт инжиниринг», к которой возникли претензии из-за ремонта стадиона «Юность».
СУД ДА ДЕЛО
В ГОРСУДЕ ПЕТРОЗАВОДСКА В ТРЕТИЙ РАЗ НАЧНЕТСЯ РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА О ХАЛАТНОСТИ ТРОИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ, ЛОВИВШИХ МАНЬЯКА ИПАТОВА
Третий судья петрозаводского городского суда Степан Сергеев, который теперь будет рассматривать дело о халатности полицейских, запланировал начало процесса на 24 января.
ПРОКУРАТУРА ЗАПРОСИЛА ОБВИНЯЕМЫМ В ИЗБИЕНИИ ЗАКЛЮЧЕННОГО ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЯМ ИК-9 ИВАНУ САВЕЛЬЕВУ И ИВАНУ КОВАЛЕВУ ПО 8,5 ЛЕТ КОЛОНИИ
В Петрозаводском городском суде начались прения по делу экс-руководителей колонии №9 Ивана Савельева и Ивана Ковалева, обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением насилия.
ТРЕТИЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОСТАВИЛ В СИЛЕ ПРИГОВОР ЮРИЮ ДМИТРИЕВУ, ОСУЖДЕННОМУ ЗА ПЕДОФИЛИЮ
Суд Петрозаводска приговорил исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева к 15 годам лишения свободы за изготовление детской порнографии с участием его приемной дочери и хранение оружия.
ДРУГАЯ ТЕМА
ДЛИННАЯ ОЧЕРЕДЬ ВЫСТРОИЛАСЬ НА НАБЕРЕЖНОЙ ПЕТРОЗАВОДСКА К КУПЕЛИ НА КРЕЩЕНИЕ (ФОТО)
Около 800 человек пришли на набережную столицы Карелии для крещенских купаний. Фото смотрите здесь https://stolicaonego.ru/photostory/501245/
ГЛАВА ПЕТРОЗАВОДСКА НА ВЕЛОСИПЕДЕ ПРОКАТИЛСЯ ПО ЛЬДУ ОНЕГО (ВИДЕО)
Глава Петрозаводска Владимир Любарский в соцсети поделился опытом велосипедных прогулок по льду Онежского озеро.
СМЕРТЬ НА ДОРОГЕ
ОБЪЯВЛЕН СБОР СРЕДСТВ ДЛЯ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ИЗВЕСТНЫХ ТАНЦОРОВ, ПОГИБШИХ В ДТП В КАРЕЛИИ
В Петербурге организован сбор средств для помощи семьям четверых джазовых танцоров, чей автомобиль попал под «Камаз» 10 января в Карелии.
ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ В СМЕРТЕЛЬНОЙ АВАРИИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали о смертельном ДТП на Ключевой.
ПОПОЛНИЛСЯ СПИСОК ЖЕРТВ СМЕРТЕЛЬНОГО ДТП НА СЕВЕРЕ КАРЕЛИИ
В ГИБДД Карелии сообщили о женщине, скончавшейся в больнице после аварии в Муезерском районе.
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
ЖИЗНЬ ЕЩЕ ОДНОГО БОЙЦА ИЗ КАРЕЛИИ ПРЕРВАЛАСЬ НА ДОНБАССЕ
Рядовой Александр Лоскутов, наш земляк из Пряжинского района, погиб на Донбассе, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
ДОБРОВОЛЕЦ ИЗ КАРЕЛИИ ПОГИБ НА ДОНБАССЕ
Доброволец из Олонецкого района Алексей Игумнов погиб в ходе спецоперации на Украине.
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СТАЛА ИЗВЕСТНА ДАТА ЗАКРЫТИЯ СТАНЦИИ МЕТРО «ЛАДОЖСКАЯ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Станцию метро на Ладожском вокзале, куда прибывает большинство поездов из Карелии, планируют закрыть на год.
СТАТЬИ НЕДЕЛИ
ПЕРЕХОДИМ НА ДРОВА: ЧТО ДЕЛАТЬ ЖИТЕЛЯМ КАРЕЛИИ ПОСЛЕ ВЗЛЕТА ЦЕН НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Резкий рост цен на электроэнергию вызвал поток жалоб от жителей Карелии, а им объясняют, что все дело в федеральном законодательстве, и ситуация могла быть еще хуже.
КОГДА БЕРЕГОВ НЕ ВИДЯТ
Почему власти Карелии пытаются добиться сокращения водоохранной зоны?
ТУНЕЯДЦАМ — БОЙ?
В Карелии возникла идея пересмотра социальной помощи гражданам, которые злоупотребляют статусом безработного для получения различных льгот.
«РАЛЛИ НЕЛЬЗЯ ЗАНИМАТЬСЯ, ИМИ НАДО ЖИТЬ»
Пилот единственного в Карелии женского раллийного экипажа рассказала о том, что привело ее в гонки, об авариях и о перспективах автоспорта в республике.
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Как жительница аварийного дома №16 по улице Державина в Петрозаводске ходила к чиновникам городской мэрии правду искать.
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