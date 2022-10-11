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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВРАЧИ ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ, НОВОМУ ГОДУ БЫТЬ И ЛОДКА С ПОЛУЖИВЫМ РЫБАКОМ

Новости. Общество
13:00, 22 Октября 2022

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ЕЩЕ ОДНА БРИГАДА ВРАЧЕЙ ОТПРАВИЛАСЬ ИЗ КАРЕЛИИ К МОБИЛИЗОВАННЫМ В ЛЕНОБЛАСТЬ
Бригада медиков из Сортавальской ЦРБ выехала в пункт дислокации мобилизованных из Карелии, которые пожаловались на рост ОРВИ.


фото: © Михаил Охлопков / ВК

Мобилизованные из Карелии военнослужащие жалуются на кашель (ВИДЕО)

«ДАВАЙТЕ НЕ ВПАДАТЬ В ИСТЕРИКУ»: МЭР ПЕТРОЗАВОДСКА ПРОТИВ ОТМЕНЫ ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО ГОДА
Глава Петрозаводска Владимир Любарский выступил против предложений об отмене празднования Нового года из-за спецоперации на Украине.


фото: © Илья Тимин

ЛОДКА С ПОЛУЖИВЫМ РЫБАКОМ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИБИЛАСЬ К БЕРЕГУ В ПОСЕЛКЕ КАРЕЛИИ
На Онежском озере в Пудожском районе произошла трагедия с рыбаками.


фото: © f1online.de

АКТУАЛЬНО

ГЛАВА КАРЕЛИИ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОС, ЧТО ДЕЛАТЬ МОБИЛИЗОВАННЫМ С БОЛЕЗНЯМИ
Жители Карелии, которых призвали по мобилизации, но они считают, что не годятся для службы по состоянию здоровья, теперь зависят от решения министерства обороны.


фото: коллаж © «Столица на Онего»

ГЛАВА КАРЕЛИИ СООБЩИЛ О ДЕМОБИЛИЗАЦИИ ИЗ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ ОТЦОВ ТРОИХ ДЕТЕЙ
Власти Карелии предоставят военному прокурору списки многодетных отцов для их демобилизации.


фото: Правительство Карелии / коллаж © «Столица на Онего»

РАБОТОДАТЕЛИ В КАРЕЛИИ ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ МОБИЛИЗАЦИИ СОКРАТИЛИ ЧИСЛО ВАКАНСИЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ МУЖЧИН
На рынке труда в Карелии упал спрос на мужчин, по возрасту подпадающих под частичную мобилизацию.


фото: © ПКФ «Слово»

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ В 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ СЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХ В КАРЕЛИИ
Принят порядок предоставления единовременной денежной выплаты на детей семьям мобилизованных, сообщили пресс-службе правительства республики.


фото: © Сергей Пятаков/ РИА Новости

РОТА МОБИЛИЗОВАННОГО ДИРЕКТОРА ЕДДС ПЕТРОЗАВОДСКА ИЗМАЙЛОВА ОТПРАВИТСЯ В ЗОНУ СПЕЦОПЕРАЦИИ
Инженерно-саперная рота, которую возглавляет руководитель ЕДДС Петрозаводска Вадим Измайлов, в ближайшие дни отправится в зону специальной военной операции.


фото: Владимир Любарский/ВК

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

РАСХОДЫ НА ВЛАСТИ КАРЕЛИИ В ЭТОМ ГОДУ ВЫРОСЛИ
Расходы бюджета Карелии на функционирование органов исполнительной и законодательной власти республики выросли за 9 месяцев 2022 года, сообщили в Минфине республики.


фото: коллаж © «Столица на Онего»

СТАЛО ИЗВЕСТНО, ГДЕ В КАРЕЛИИ МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ
Аналитики компании HeadHunter изучили список вакансий в Карелии и нашли наиболее прибыльные.


фото: © kp.ru

НАЗВАНЫ ПРИЧИНЫ ЗАМЕДЛЕНИЯ РОСТА ЦЕН В КАРЕЛИИ – РЕКОРДНОГО ДЛЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА
Инфляция в Карелии к началу октября снизилась до 13,4% — это лучший показатель среди регионов Северо-Запада России.


фото: © Сергей Савостьянов / ТАСС

«ДВУШКИ» ПОДЕШЕВЕЛИ, НО ПОДОРОЖАЛИ «ОДНУШКИ»: СКОЛЬКО СТОИТ АРЕНДА КВАРТИР В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
Средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир в Петрозаводске снизилась с начала года одновременно с ростом цен на однокомнатные.


фото: © elektro-sadovnik.ru

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фото: © Правительство Карелии

В ФИНЛЯНДИИ ПРИГРОЗИЛИ ОТОБРАТЬ ИМУЩЕСТВО У РОССИЯН
Глава Минобороны Финляндии заявил, что в случае необходимости власти экспроприируют имущество, приобретенное россиянами в стране.


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В НОЯБРЕ ИЗМЕНИТСЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
Остановку транспорта готовятся запретить на одной из улиц карельской столицы.


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ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ НА 11 ГА ПОБЕРЕЖЬЯ САМОГО ЧИСТОГО ОЗЕРА В КАРЕЛИИ
В Минобразования республики рассчитывают построить круглогодичный центр детского отдыха на озере Контокки до 2026 года.


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ОПРОС

ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ИДЕЮ ОБ ОТМЕНЕ НОВОГОДНИХ ГУЛЯНИЙ ИЗ-ЗА МОБИЛИЗАЦИИ?
После объявления частичной мобилизации в соцсетях стали появляться предложения об отмене новогодних гуляний.


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В Карелии сокращена программа подключения населенных пунктов к интернету и сотовой связи.


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