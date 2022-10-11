ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВРАЧИ ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ, НОВОМУ ГОДУ БЫТЬ И ЛОДКА С ПОЛУЖИВЫМ РЫБАКОМ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ЕЩЕ ОДНА БРИГАДА ВРАЧЕЙ ОТПРАВИЛАСЬ ИЗ КАРЕЛИИ К МОБИЛИЗОВАННЫМ В ЛЕНОБЛАСТЬ
Бригада медиков из Сортавальской ЦРБ выехала в пункт дислокации мобилизованных из Карелии, которые пожаловались на рост ОРВИ.
Мобилизованные из Карелии военнослужащие жалуются на кашель (ВИДЕО)
«ДАВАЙТЕ НЕ ВПАДАТЬ В ИСТЕРИКУ»: МЭР ПЕТРОЗАВОДСКА ПРОТИВ ОТМЕНЫ ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО ГОДА
Глава Петрозаводска Владимир Любарский выступил против предложений об отмене празднования Нового года из-за спецоперации на Украине.
ЛОДКА С ПОЛУЖИВЫМ РЫБАКОМ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИБИЛАСЬ К БЕРЕГУ В ПОСЕЛКЕ КАРЕЛИИ
На Онежском озере в Пудожском районе произошла трагедия с рыбаками.
АКТУАЛЬНО
ГЛАВА КАРЕЛИИ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОС, ЧТО ДЕЛАТЬ МОБИЛИЗОВАННЫМ С БОЛЕЗНЯМИ
Жители Карелии, которых призвали по мобилизации, но они считают, что не годятся для службы по состоянию здоровья, теперь зависят от решения министерства обороны.
ГЛАВА КАРЕЛИИ СООБЩИЛ О ДЕМОБИЛИЗАЦИИ ИЗ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ ОТЦОВ ТРОИХ ДЕТЕЙ
Власти Карелии предоставят военному прокурору списки многодетных отцов для их демобилизации.
РАБОТОДАТЕЛИ В КАРЕЛИИ ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ МОБИЛИЗАЦИИ СОКРАТИЛИ ЧИСЛО ВАКАНСИЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ МУЖЧИН
На рынке труда в Карелии упал спрос на мужчин, по возрасту подпадающих под частичную мобилизацию.
СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ В 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ СЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХ В КАРЕЛИИ
Принят порядок предоставления единовременной денежной выплаты на детей семьям мобилизованных, сообщили пресс-службе правительства республики.
РОТА МОБИЛИЗОВАННОГО ДИРЕКТОРА ЕДДС ПЕТРОЗАВОДСКА ИЗМАЙЛОВА ОТПРАВИТСЯ В ЗОНУ СПЕЦОПЕРАЦИИ
Инженерно-саперная рота, которую возглавляет руководитель ЕДДС Петрозаводска Вадим Измайлов, в ближайшие дни отправится в зону специальной военной операции.
ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС
РАСХОДЫ НА ВЛАСТИ КАРЕЛИИ В ЭТОМ ГОДУ ВЫРОСЛИ
Расходы бюджета Карелии на функционирование органов исполнительной и законодательной власти республики выросли за 9 месяцев 2022 года, сообщили в Минфине республики.
СТАЛО ИЗВЕСТНО, ГДЕ В КАРЕЛИИ МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ
Аналитики компании HeadHunter изучили список вакансий в Карелии и нашли наиболее прибыльные.
НАЗВАНЫ ПРИЧИНЫ ЗАМЕДЛЕНИЯ РОСТА ЦЕН В КАРЕЛИИ – РЕКОРДНОГО ДЛЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА
Инфляция в Карелии к началу октября снизилась до 13,4% — это лучший показатель среди регионов Северо-Запада России.
«ДВУШКИ» ПОДЕШЕВЕЛИ, НО ПОДОРОЖАЛИ «ОДНУШКИ»: СКОЛЬКО СТОИТ АРЕНДА КВАРТИР В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
Средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир в Петрозаводске снизилась с начала года одновременно с ростом цен на однокомнатные.
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ЖИТЕЛЬНИЦА ПЕТРОЗАВОДСКА: «ТОРГОВЦЫ РЯПУШКОЙ ТОПЧУТ НОГАМИ КУСТИКИ, ПОЛУЧАЯ ПРИБЫЛЬ»
Пользователи соцсети выражают недовольство уличными торговцами, которые заполонили бульвар Интернационалистов в столице Карелии.
В НОЯБРЕ ИЗМЕНИТСЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
Остановку транспорта готовятся запретить на одной из улиц карельской столицы.
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ НА 11 ГА ПОБЕРЕЖЬЯ САМОГО ЧИСТОГО ОЗЕРА В КАРЕЛИИ
В Минобразования республики рассчитывают построить круглогодичный центр детского отдыха на озере Контокки до 2026 года.
ОПРОС
ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ИДЕЮ ОБ ОТМЕНЕ НОВОГОДНИХ ГУЛЯНИЙ ИЗ-ЗА МОБИЛИЗАЦИИ?
После объявления частичной мобилизации в соцсетях стали появляться предложения об отмене новогодних гуляний.
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ МОШЕННИКИ ВЗЛОМАЛИ ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ И НАБРАЛИ КРЕДИТОВ
Два жителя Прионежья случайно узнали, что на их имя через госуслуги неизвестные оформили кредиты, сообщили в МВД Карелии.
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В Карелии сокращена программа подключения населенных пунктов к интернету и сотовой связи.
КОММУНАЛЬНАЯ ЧИСТКА
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