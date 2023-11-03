ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: выпавшая из многоэтажки девочка, смерть туристов и ДТП на скользких дорогах

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Девочку, выпавшую из окна многоэтажки в Петрозаводске, отправили вертолетом в Петербург

13-летняя девочка выпала из квартиры в многоэтажке, расположенной на Кукковке в Петрозаводске, вечером 29 октября.

Мужчина и женщина насмерть отравились угарным газом под Петрозаводском

Следком Карелии выяснит точную причину смерти жителей Карелии.

Три ДТП подряд произошли на оживленном шоссе под Петрозаводском

Одна из дорожных аварий на Пряжинском шоссе унесла жизнь молодой женщины.

Соболезнования

«Будем помнить», — двое жителей Петрозаводска погибли на спецоперации

Погибли участники СВО Александр Виноградов и Артем Таланов.

«Вечная слава Герою, вечная ему память!» - на СВО погиб еще один житель Карелии

Погиб житель Сортавальского района Денис Иванович Сырвид.

Уроженец Пудожского района Карелии погиб на СВО

Во время специальной военной операции погиб наш земляк Валентин Борисович Егоров.

«Солдату — вечная память!» — житель Петрозаводска погиб на спецоперации

О гибели земляка на специальной военной операции сообщила врио мэра Петрозаводска Инна Колыхматова.

Дорожная хроника

Стало известно число пострадавших в страшной аварии с автобусом в Петрозаводске

Один из пострадавших погиб в машине скорой помощи.

Суды

Будут судить водителя грузовика, насмерть сбившего ребенка на «зебре» в Олонецком районе

Двенадцатилетнюю девочку госпитализировали в больницу, где она скончалась от полученных травм.

Суд огласил приговор убийце Дианы Фроловой из Петрозаводска

Василий Петров, признанный виновным в убийстве Дианы Фроловой, узнал свою судьбу.

Происшествия

В Карелии раскрыли деятельность международных преступников, которые вывели за рубеж 1,5 млрд рублей

Карельская таможня вместе с ФСБ и МВД республики пресекла деятельность международной преступной группировки.

Дом вспыхнул в расширенном центре Петрозаводска

На Зареке пожарные выехали по вызову к горящему деревянному дому.

В Петрозаводске экстренно эвакуировали посетителей торгового центра

Вечером 2 ноября в карельской столице эвакуировали посетителей ТРК «Макси».

Очередная волна ложных минирований прокатилась по больницам и школам Петрозаводска

В пятницу, 3 ноября, в карельской столице неизвестные «заминировали» семь социальных объектов.

Актуально

Риелторы рассказали, почему не снижаются цены на вторичном рынке недвижимости

Брать ипотеку стало невыгодно.

Ученые раскрыли, сколько сахара можно безопасно добавлять в чай

Исследователи пришли к выводу, что небольшое количество подсластителя в напитке не вредит здоровью.

Хакеры взломали сайт платежной системы «Мир»

Все платежи проходят в штатном режиме.

Стали известны имена всех кандидатов на должность главы Петрозаводска

В списке подавших заявки на конкурс по отбору кандидатов на пост главы карельской столицы значатся девять человек.

Новая система оплаты проезда в маршрутке Петрозаводска вызвала панику у пассажиров

В автобусах маршрута № 17 водители стали требовать оплату при входе.

Жители карельской деревни возмущены ценами на молочные продукты

В соседнем городе они обходятся в два раза дешевле.

Полиция Финляндии высадилась на острове российского олигарха

На финском острове с вертолетной площадкой, принадлежащем российскому миллиардеру, прошла полицейская спецоперация.

В Карелии завершились съемки нового российского сериала

Карельский этап съёмок сериала завершён.

Погоню медведя за лосем сняли на камеру жители Карелии

В одном из карельских пабликов появилось видео погони медведя за лосем.

Жители поселков и деревень в Карелии остались без вечерних рейсов автовокзала

Жители небольших населенных пунктов жалуются на транспортную доступность.

Статья недели

По прозвищу Хмель или папа карельского рок-н-ролла

Кто круче, «Иное небо» или BON SILVER? «Столица на Онего» вспомнила молодость и поговорила о звездном настоящем с известным карельским музыкантом Виталием Хмельницким.

И о погоде…

Завершившийся октябрь стал в Петрозаводске исключительным за всю историю

Погода в минувшем месяце побила все рекорды.