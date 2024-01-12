ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Закрытая граница, коммунальные проблемы и перестановки в администрации Петрозаводска

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Финляндия официально продлила срок действия ограничений на границе с Россией
Власти соседней страны еще как минимум месяц не откроют границу.
В Лахденпохском районе принято решение об объявлении режима повышенной готовности
В городе Лахденпохья сегодня пропал свет в 16.15 часов и энергетикам быстро решить проблему не удалось.
Юлия Мизинкова: мой уход из администрации был плановым и согласованным
Председатель комитета ЖКХ мэрии Петрозаводска раскрыла обстоятельства своего ухода.
Соболезнования
«Вечная слава и вечная память нашему земляку!», — уроженец деревни Юшкозеро погиб на СВО
Павел Юрьевич Никулин погиб в результате выполнения боевой задачи при обороне г. Авдеевка.
«Трагическая весть пришла в наш округ», — в Карелии сообщили о гибели местного уроженца на СВО
Власти Сегежского района сообщили о смерти местного жителя.
«Скорбим. Вечная память герою», — житель Карелии погиб на спецоперации
В ходе СВО погиб петрозаводчанин Игорь Владимирович Федоров.
Дорожная хроника
Из-за потопа автомобилисты надолго застряли в пробке на окраине Петрозаводска
По сообщению одного из пабликов, пробка растянулась от поворота к аэропорту до Заводской улицы.
Авария с участием автоцистерны заблокировала проезд по набережной в Петрозаводске
Очевидцы поделились видео последствий аварии с большегрузом.
Лобовое столкновение двух микроавтобусов произошло в Петрозаводске
Неудачный маневр привел к серьезной аварии на улице Пограничная.
Три автомобиля разбились на трассе в одном из районов Карелии
Массовая авария произошла в Медвежьегорском районе, сообщили в ГИБДД республики.
Автобус вылетел в кювет на трассе в Карелии
В аварии пострадала 25-летняя девушка.
На ведущей в Карелию трассе произошло массовое ДТП
Сразу несколько грузовых и легковых автомобилей создали затор на трассе «Кола».
Грузовик снес легковушки на оживленном перекрестке в Петрозаводске
Массовая авария случилась на пересечении улицы Лыжная и Ключевского шоссе.
Суды
Бывший чиновник предстанет перед судом за то, что вымогал взятку в 6 млн рублей
Экс-чиновника обвиняют в покушении на получение взятки в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством.
Суд Петрозаводска продолжает рассматривать уголовное дело известного бизнесмена
В Петрозаводском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела о даче взятки в особо крупном размере.
Прокуратура нашла виновного в разливе канализации на Старой Кукковке
После публикаций «Столицы на Онего» о реках нечистот на улице Мончегорской прокуратура Петрозаводска провела проверку.
На коннозаводчицу из Костомукши подали в суд после смерти Маруси
Врачи были вынуждены прибегнуть к эвтаназии.
Заготовкой леса подрядчики и арендатор участка причинили лесному фонду Карелии ущерб больше 400 тысяч рублей
По иску природоохранного прокурора суд взыскал с ответчиков в бюджет Олонецкого района причиненный ущерб.
Кроссовер сбил пешехода в Петрозаводске
Момент дорожной аварии на Перевалке в карельской столице попал на видео.
Водитель в Петрозаводске чудом увернулся от вылетевшего навстречу грузовика
На улице Онежской флотилии едва не произошла трагедия.
Происшествия
Петрозаводчанин скончался в троллейбусе
Трагедия произошла утром 12 января на Лесном проспекте.
В Петрозаводске целый район остался без света
Об отключении электроснабжения сообщили в ЕДДС карельской столицы.
Трое жителей Карелии стали миллионерами
Счастливчики живут в Сегежском, Лоухском и Беломорском районах.
В соцсетях рассказали про жителя Карелии, насмерть замерзшего в морозы в аварийном доме
Трагедия случилась в Медвежьегорске в двенадцатиквартирном переселенческом доме.
Житель Карелии на охоте случайно застрелил приятеля
В Лоухском районе республики возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
В туркомплексе Олонецкого района Карелии произошел пожар
В деревне Кукшегоры горело административное здание.
Полиция ищет зачинщиков массовой драки в баре Петрозаводска
Правоохранительным органам карельской столицы нужны информаторы на условиях конфиденциальности.
Многострадальная высотка в Петрозаводске в очередной раз осталась без тепла
Жильцы дома по улице Калинина, 73 третий день ходят по заколдованному кругу.
Проворный коллекционер огорчил антикварный магазин в Петрозаводске на крупную сумму
В новом году полицейские карельской столицы раскрыли дело о краже коллекции монет.
Актуально
Минтранс Карелии предупредил о закрытии аэродрома «Бесовец»
Петрозаводский аэродром совместного базирования временно закроется для ремонта.
В Минтрансе показали, как будет выглядеть мост на Мерецкова после реконструкции
В частности, переправу собираются оснастить подсветкой, обустроить велосипедные дорожки.
Известный продуктовый магазин закрылся в центре Петрозаводска
Помещение выставлено на продажу.
Упитанный сохатый поселился в центре Сортавалы
Симпатичный рогатый красавец облюбовал центральную площадь города.
В Карелии сократился выпуск крепкого алкоголя
В республике за 11 месяцев 2023 года выросло производство крупы и творога.
Житель Петрозаводска сообщил о найденном захоронении в одном из районов города
Под одной из остановок на Ключевой, по словам горожанина, нашли человеческие кости.
С 9 января школы Петрозаводска будут частично учиться дистанционно
Многие классы петрозаводских школ не начнут учебу в привычном формате.
Рысь прогулялась по двору в поселке Эссойла на виду у людей
Дикую гостью запечатлели очевидцы.
Из-за долгов за коммунальные услуги жителям Петрозаводска грозит выселение
Жителей Петрозаводска за неуплату коммунальных услуг могут выселить в общежитие.
Волки посетили окрестности популярного туристического города в Карелии
Серые хищники были замечены недалеко от базы отдыха возле города Сортавала.
Пиршество зайца-беляка и бочок рыси зафиксировала камера наблюдения в заповеднике на границе Карелии
В заповеднике Карелии показали обитателей зимнего леса в разное время суток.
Нечеловеческую остановку показали жители Лахденпохьи
Горожане разместили фото остановочного пункта напротив здания районной администрации.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Ялгубе завершилось
Подрядная компания закончила устройство стадиона с беговыми дорожками и ямой для прыжков.
И о погоде…
Волна холода обрушилась на Карелию, снизив температуру на 10°С ниже нормы
В ЦГМС республики объяснили морозы «нервозностью климатической системы» и рассказали, когда в Карелии похолодает до -35°С.
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