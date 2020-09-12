ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАРАЖЕНИЕ КОРОНАВИРУСОМ ШКОЛЬНИКОВ, ВОЯЖ БЛОГЕРА ВАРЛАМОВА И РОСТ ТАРИФА НА ТЕПЛО

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Коронавирус проник в школы Карелии – дети на дистанте

© Юрий Смитюк/ТАСС

Всего через неделю после начала учебного года в школах и колледжах Карелии начали фиксировать заражение учащихся COVID-19.

Коронавирус выявили в школе поселка Элисенваара, Академическом лицее, Финно-угорской школе, автотранспортном техникуме и в медицинском колледже Петрозаводска, в лицее №40, петрозаводской школе №3 и в школе поселка Мелиоративный – более 200 учащихся переведены на дистант.

Затем коронавирусная инфекция проникла в Кондопогу - 74 школьника в Кондопоге переведены на дистанционное обучение. Это ученики двух классов школы № 3 (60 человек) и одного класса школы №7 (14 человек).

Коронавирус убил еще одну пациентку

© Сергей Бобылев/ТАСС

В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончалась 88-летняя петрозаводчанка, имевшая сопутствующие заболевания. Об этом сообщили в Оперштабе по коронавирусу.

Число умерших от коронавируса в Карелии достигло 32 человек.

Топовый блогер Илья Варламов путешествует по Карелии

Известный блогер путешествует по Карелии в рамках пресс-тура, организованного правительством республики. После Петрозаводска и Кижей, где Варламов залез на крышу Преображенской церкви, он поехал на север Карелии. О своих впечатлениях блогер рассказал в инстаграме. В Кеми Варламова "восхитил" вид нового железнодорожного вокзала. Не обошел вниманием он и один из дворов, где увидел разруху, лебедей из покрышек, грязь, лужи и СУ-15. В Костомукше Илья Варламов не понял, почему дома, построенные 40 лет назад финнами, отличаются от панелек, возведенных нашими строителями.

Молодой мужчина погиб при взрыве котла

Взрыв произошел в воскресенье, 6 сентября, по адресу Коммунистов, 50, в цехе по обработке камня. Во время взрыва получил травмы находившийся в помещении 29-летний мужчина, который скончался на месте происшествия.

Следком Карелии начал проверку по факту ЧП.

Школьник погиб от токсичного вещества

Михаил Терещенко/ТАСС

В Кондопоге скончался 14-летний школьник, который отравился неизвестным веществом. "Причиной смерти подростка стал не наркотик, а неизвестное отравляющее вещество. Что именно привело к трагедии, сейчас выясняется", - сообщили "Столице на Онего" в Министерстве образования Карелии.

Следственный комитет Карелии по данному факту возбудил уголовное дело. Как сообщили в ведомстве, тело без признаков насильственной смерти обнаружил на улице прохожий и сообщил в правоохранительные органы.

Страшное ДТП – погибли два водителя

© DtpPtz.ru

Смертельное ДТП произошло 10 сентября в Сегежском районе. По сведениям ГИБДД Карелии, в 12.45 на 725 км федеральной автодороги "Кола" 55-летний водитель Volvo (житель Ленинградской области) допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автофургоном Peugeot Boxer.



После столкновения Volvo съехал в кювет с последующим наездом на деревья. Водитель скончался на месте ДТП. Водитель фургона (23-летний житель Костомукши) от полученных травм скончался в машине скорой помощи по по пути в больницу.

Тариф на тепло в Петрозаводске вырастет

Валерий Поташов / Столица на Онего

В развитие тепловых сетей Петрозаводска планируется вложить около 5 миллиардов рублей, но заплатить за это придется, в том числе, самим жителям.

В администрации Петрозаводска 7 сентября прошли публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения городского округа до 2032 года. По сути, жителям карельской столицы было предложено обсудить инвестиционную программу в области теплоэнергетики самого крупного муниципального образования республики, за реализацию которой им придется платить, в том числе, из своего кармана. Однако эта тема заинтересовала лишь три десятка горожан, причем едва ли не половину участников слушаний составили представители энергетических и коммунальных компаний, которые непосредственно связаны с реализацией схемы теплоснабжения.