ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Жалобы на пытки и проверки в ИК-9, суд над соцработником, зарезавшей инвалидов, и митинг в Пудоже

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Заказала суши и пошла убивать



фото: Столица на Онего

В Верховном суде Карелии продолжилось рассмотрение дела об убийстве двух пенсионеров из Питкяранты. На скамье подсудимых – 35-летняя соцработник Юлия Семенова.

Ее сожитель рассказал в суде, что предшествовало страшному преступлению.

"На уроке "щекотал" девочку по спине ножом"



фото: Столица на Онего

Гособвинитель зачитал показания матери "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова, данные во время следствия, так как женщина отказалась свидетельствовать против сына в Верховном суде Карелии.

"Я помню, что был такой случай, когда Антон взял с собой из дому кухонный нож и на уроке тыкал, "щекотал" девочку по спине ножом. Меня и отца Антона регулярно вызывали в школу за поведение Антона, за прогулы, неуспеваемость. Он рос задиристым, быстро выходил из себя и вообще не любил, когда ему говорили что-то, что он слышать про себя не хотел", - рассказала мать Ипатова, обвиняемого в убийстве двух девушек в Петрозаводске.

Ранее Верховный суд Карелии допросил сотрудников правоохранительных органов, которые работали по "делу Ипатова", и они рассказали, как пытались поймать "петрозаводского маньяка".

"Позор такой власти!"



© КПРФ

Во вторник, 24 сентября, по инициативе КПРФ в Пудоже прошел самый массовый за последние годы митинг, на котором жители выразили недоверие районным и городским властям. Участниками акции протеста стали педагоги, родители и учащиеся третьей пудожской школы и другие неравнодушные люди, которых возмутил факт того, что от уважаемого человека – директора школы Светланы Вшивковой местные чиновники решили избавиться, не спросив, что думает по этому поводу общественность, и вопреки интересам школы. На митинг пришло более 250 человек, и претензии, прозвучавшие на мероприятии, касались не только конкретной ситуации с увольнением директора, но и в целом взаимоотношений власти и граждан.

В колонии Петрозаводска начались проверки после сообщений СМИ о пытках



фото: Столица на Онего

"В настоящее время в УФСИН России по Республике Карелия проводится проверка по опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы", - говорится в сообщении.

Ранее о якобы совершенных преступлениях со стороны сотрудников и руководства ИК-9 написала "Медиазона".

В материале издания указывается, что в Петрозаводске, например, отбывают наказание приговоренный к 19 годам за соучастие в убийстве политика Бориса Немцова Анзор Губашев, а также осужденный на 16 лет экс-депутат народного собрания Дагестана Магомед Магомедов. Они и другие заключенные рассказывают, как в "девятке" их обливают холодной водой и выставляют на мороз за жалобы, как скрывают преступления сотрудников и сначала вымогают деньги на ремонт, а потом заставляют самих осужденных его делать.