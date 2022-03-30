ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПЕРВОМАЙСКОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ НЕ БУДЕТ, КОНТРАКТ С ПОДРЯДЧИКОМ НА УБОРКУ ПЕТРОЗАВОДСКА РАСТОРГНУТ И ПОХОРОНЫ ПОГИБШИХ НА УКРАИНЕ БОЙЦОВ ИЗ КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
ВЛАСТИ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОВЕСТИ ПЕРВОМАЙСКУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ НА ОКРАИНЕ ПЕТРОЗАВОДСКА
Карельскому отделению КПРФ отказали в проведении первомайской демонстрации в центре Петрозаводска и посоветовали перенести мероприятие в Соломенное.
ГЛАВА ПЕТРОЗАВОДСКА ВЛАДИМИР ЛЮБАРСКИЙ ИЗ-ЗА ПЛОХОЙ УБОРКИ ГОРОДА РАСТОРГ КОНТРАКТ С «ТЕХРЕНТОМ»
Владимир Любарский объявил о расторжении контракта с компанией «ТехРент», так как подрядчик не справляется с обязанности по уборке города.
ПУТИН НАГРАДИЛ ПОГИБШИХ НА ДОНБАССЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ИЗ КАРЕЛИИ
Петрозаводск простился с ефрейтором Дмитрием Ижековским и старшим матросом Тимофеем Петуховым, погибшими в ходе спецоперации в Украине.
СУД ДА ДЕЛО
ОСУЖДЕННЫЙ ЭКС-ДЕПУТАТ МАТВЕЕВ ВЫСТУПИЛ В СУДЕ ПО «ДЕЛУ БОДНАРЧУКА»
Осужденный по коррупционному делу экс-депутат Петросовета Валерий Матвеев рассказал в суде, как его друг и коллега Геннадий Боднарчук влиял на власти столицы Карелии и решал вопросы бизнеса и политики.
ВОДИТЕЛЮ, СБИВШЕМУ НАСМЕРТЬ ДВУХ ЖЕНЩИН В ПЕТРОЗАВОДСКЕ, ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР
Петрозаводский суд назначил наказание Артему Гашкову, устроившего смертельное ДТП два года назад на улице Шотмана, осужденного взяли под стражу в зале суда.
АКТУАЛЬНО
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ПРОСНУЛИСЬ КЛЕЩИ (ФОТО)
В одном из петрозаводских пабликов опубликовано фото клеща: по словам автора, нападение произошло в городе.
СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАК ПРОЙДЕТ ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
В администрации города рассказали, состоится ли акция «Бессмертный полк» на улицах карельской столицы.
СМЯГЧЕНЫ КОВИДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ В КАРЕЛИИ
Предприятия и организации Карелии с 20 апреля должны соблюдать новые рекомендации Роспотребнадзора – более мягкие по сравнению со всеми предыдущими ограничениями для профилактики коронавируса.
ОДНАКО
НАЗНАЧЕНИЕ ПАВЛА ДЕГТЯРЕВА ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ ГЕНДИРЕКТОРА РЕГОПЕРАТОРА ПО ВЫВОЗУ МУСОРА В КАРЕЛИИ ПОДПИСАЛИ В СИЗО
Находящийся под арестом в СИЗО гендиректор регоператора по вывозу мусора в Карелии Иван Новиков назначил исполняющим его обязанности бывшего руководителя «Кареллеспрома» Павла Дегтярева.
ИЗВЕСТНЫЙ ЭКОНОМИСТ И ЭКС-ДИПЛОМАТ ОПРЕДЕЛИЛ РОЛЬ КАРЕЛИИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА С ЕВРОПОЙ
В условиях обострения международной обстановки Карелия может внести свой вклад в формирование «пояса добрососедства» по периметру государственной границы.
ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ПЕТРОЗАВОДСКА» ПРЕДЛОЖИЛИ ПРИСВОИТЬ ПОСМЕРТНО
В этом году на получение звания «Почетный гражданин города Петрозаводска» претендуют четыре кандидата.
НОВЫЙ РЕСТОРАН ПОЯВИТСЯ НА НАБЕРЕЖНОЙ ПЕТРОЗАВОДСКА
Административное здание у лодочной станции на набережной столицы Карелии переделают под заведение общественного питания.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание