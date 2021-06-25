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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ: ЖАРА В КАРЕЛИИ, УЖЕСТОЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ИЗ-ЗА COVID-19 И СНЯТИЕ С ДОЛЖНОСТИ БОДНАРЧУКА

Новости. Общество
13:00, 26 Июня 2021

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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Аномальная жара пришла в Карелию +37

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Врачи дали советы, как выжить в такую жару в Карелии, которая усугубляется высокой влажностью.

Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому вводятся дополнительные ограничительные меры в республике из-за роста заболеваемости COVID-19.

Празднование Дня города в Петрозаводске отменяется 

Посетители торгового центра в Петрозаводске выстроились в длинную очередь, чтобы сделать прививку от ковида

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Геннадий Боднарчук лишен должности председателя Петросовета

В столице Карелии депутаты городского совета лишили Геннадия Боднарчука должности председателя Петросовета.

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Минздрав Карелии обратился к военным за помощью в поставках кислорода ковидным больным

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что сегодня может возникнуть дефицит медицинских газов, которые заправляются в кислородные баллоны, для лечения больных COVID-19.

Парфенчиков: Число заболевших коронавирусом детей в Карелии увеличилось в шесть раз

Эпидситуация в столице Карелии и районах республики обостряется. 

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В Кеми медведь продолжает ходить по кладбищу, пугая людей.

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В Петрозаводске на Кукковке обнаружили припаркованный грузовой фургон с номера Чувашской республики, который набит умирающими фазанами и курами.

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