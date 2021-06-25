ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ: ЖАРА В КАРЕЛИИ, УЖЕСТОЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ИЗ-ЗА COVID-19 И СНЯТИЕ С ДОЛЖНОСТИ БОДНАРЧУКА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Аномальная жара пришла в Карелию +37
МЧС по республике рекомендовало главам районов ввести режим «повышенной готовности» из-за аномальной жары.
Изможденные от жары жители Карелии оккупировали пляжи.
Врачи дали советы, как выжить в такую жару в Карелии, которая усугубляется высокой влажностью.
Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому вводятся дополнительные ограничительные меры в республике из-за роста заболеваемости COVID-19.
Празднование Дня города в Петрозаводске отменяется
Посетители торгового центра в Петрозаводске выстроились в длинную очередь, чтобы сделать прививку от ковида
В торгово-развлекательном центре на Лесном проспекте, 47-а образовалась очередь из желающих пройти вакцинацию от COVID-19.
Геннадий Боднарчук лишен должности председателя Петросовета
В столице Карелии депутаты городского совета лишили Геннадия Боднарчука должности председателя Петросовета.
Коронавирус наступает!
Минздрав Карелии обратился к военным за помощью в поставках кислорода ковидным больным
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что сегодня может возникнуть дефицит медицинских газов, которые заправляются в кислородные баллоны, для лечения больных COVID-19.
Парфенчиков: Число заболевших коронавирусом детей в Карелии увеличилось в шесть раз
Эпидситуация в столице Карелии и районах республики обостряется.
Карелия вошла в топ-10 регионов с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Карелию в числе десяти регионов, где превышен средний уровень заболеваемости COVID-19.
В мире животных
Жуть: медведь держит в страхе посетителей кладбища на севере Карелии
В Кеми медведь продолжает ходить по кладбищу, пугая людей.
Более 60 фазанов с курами умирают от жажды в припаркованном в Петрозаводске фургоне (ФОТО)
В Петрозаводске на Кукковке обнаружили припаркованный грузовой фургон с номера Чувашской республики, который набит умирающими фазанами и курами.
Фотограф Карелии поймал рогохвоста-гиганта за работой (ВИДЕО)
В Петрозаводске фотограф Николай Смирнов запечатлел на камеру необычное насекомое.
Пьяный гость Карелии завладел чужими курами и петухом
Молодой житель Вологодской области не смог объяснить, зачем ему понадобились пернатые, сообщили в МВД Карелии.
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