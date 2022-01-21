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Фура на полном ходу протаранила легковушку в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
9
Сегодня 15:31
Следком Карелии опубликовал фото с места гибели рабочего ГЭС
Сегодня 14:06
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21:00, 21 Января 2022
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15.01.2022 13:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ НЕ БУДЕТ, ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ ДЕПО ХОТЯТ УБРАТЬ ЗА ГОРОД И QR-КОДЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ВВОДИТЬ ПЕРЕДУМАЛИ
14.01.2022 21:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ НЕ БУДЕТ, ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ ДЕПО ХОТЯТ УБРАТЬ ЗА ГОРОД И QR-КОДЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ВВОДИТЬ ПЕРЕДУМАЛИ
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08.01.2022, 13:54
Власти Петрозаводска планируют убрать троллейбусное депо из центра города на окраину
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