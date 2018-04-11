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Новости. Политика
13:08, 11 Апреля 2018

Главный архитектор Карелии заявил, что увольняется "красиво и адекватно"

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Заместитель министра строительства, главный архитектор Карелии Игорь Кривоносов намерен оставить свой пост спустя 3 месяца после назначения.

Он подтвердил "Вестям Карелии", что 10 апреля написал заявление об увольнении по собственному желанию.

"Я действительно написал заявление на имя министра Олега Ермолаева с просьбой уволить меня по собственному желанию с 18 апреля. Я ухожу красиво и адекватно. Почему принял такое решение, мне не хотелось бы об этом говорить", - сообщил Кривоносов.

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2018-04-11 15:09:59
А че, он че-то решал? Архитектура ,как таковая отсутствует.
Кальтер
2018-04-11 13:43:20
Испытательный срок не прошел
Мих
2018-04-11 13:35:01
И правильно , сколько можно уже вкалывать , надо и расти по службе , Москва , Питер зовёт , зам.министра целого, Да и министру уже расти надо , засиделся.
Leopol'd
2018-04-11 13:33:07
Что же такое на подпись в мэрии первым лицам подсовывают, что они бегут через несколько месяцев? Ратников, Кривоносов...
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