Главный архитектор Карелии заявил, что увольняется "красиво и адекватно"

Заместитель министра строительства, главный архитектор Карелии Игорь Кривоносов намерен оставить свой пост спустя 3 месяца после назначения.

Он подтвердил "Вестям Карелии", что 10 апреля написал заявление об увольнении по собственному желанию.

"Я действительно написал заявление на имя министра Олега Ермолаева с просьбой уволить меня по собственному желанию с 18 апреля. Я ухожу красиво и адекватно. Почему принял такое решение, мне не хотелось бы об этом говорить", - сообщил Кривоносов.

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