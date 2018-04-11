Главный архитектор Карелии заявил, что увольняется "красиво и адекватно"

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Заместитель министра строительства, главный архитектор Карелии Игорь Кривоносов намерен оставить свой пост спустя 3 месяца после назначения.
Он подтвердил "Вестям Карелии", что 10 апреля написал заявление об увольнении по собственному желанию.
"Я действительно написал заявление на имя министра Олега Ермолаева с просьбой уволить меня по собственному желанию с 18 апреля. Я ухожу красиво и адекватно. Почему принял такое решение, мне не хотелось бы об этом говорить", - сообщил Кривоносов.
Подробнее читайте в материале издания.
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