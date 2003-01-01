РЕКЛАМА
«Мы не ждем никаких пандемий»: главный эпидемиолог Карелии рассказала о распространении гриппа в республике
22 декабря, 19:30
«Ёлки 12»: новая версия новогоднего кинохита снова на больших экранах
19 декабря, 16:08
«Наконец-то прошли всех врачей»: как акция «Вечер здоровья» экономит время работающих жителей Карелии
19 декабря, 15:35
Главный эпидемиолог Карелии рассказала, какие штаммы гриппа фиксируют в республике, и сделала прогноз на январь

20:30

Ушёл из жизни легендарный британский музыкант Крис Ри 

19:46

Власти Петрозаводска прокомментировали инцидент с подростком с ножом в одной из школ города

19:23

Пятерым задержанным по делу «Автоспецтранса» продлили арест

19:10

Стоимость техосмотра для легковых автомобилей в России вырастет в среднем на 10 процентов с 2026 года

18:40

Карельские медвежата остались в тверском центре спасения на зимовку

18:16

В России прогнозируют сильное похолодание

18:02

Опубликовано летнее расписание авиарейсов из Петрозаводска в Минеральные Воды и Калининград

17:30

Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях от электроэнергии

17:10

Небольшой снег, гололедица: прогноз погоды на 23 декабря

17:02

В Карелии рассказали, на какие товары снизились цены в ноябре

16:40

Ученик петрозаводской школы пришел на урок с ножом и свастикой на руках

16:34

Глава Карелии дал старт газификации микрорайона Древлянка-4 в Петрозаводске

16:20

На улицы Петербурга вышли дворники из Индии

16:02

В Панозеро состоялся долгожданный спуск на воду парома

15:48

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии водителя фургона, разорванного в столкновении с КамАЗом

15:35

Транспортная компания, занимающаяся автобусными перевозками в Петрозаводске, задолжала сотрудникам более 300 тысяч рублей

15:21

В России рассказали о новых «плавающих» размерах выплат семьям с детьми в 2026 году

15:02

В Лахденпохском районе вновь пройдут взрывные работы

14:44

Новый современный зал для тхэквондо открылся в Петрозаводске

14:36

Roblox начал подготовку к возвращению в Россию

14:25

18-летний житель Пудожского района погиб в ходе СВО

14:16

Спрос на доставку еды в Карелии вырос на треть за год

14:06

В Петрозаводске признали брошенными пять старых автомобилей

13:44

100 классов и 56 дошкольных групп в Карелии вывели на карантин из-за повышенной заболеваемости ОРВИ

13:26

Семья из Петрозаводска, потерявшая в пожаре дом, ищет пропавших котов

13:06

«Это худшая игра в нашем исполнении»: тренер «Динамо-Карелия» прокомментировал заключительную домашнюю игру года

12:54

Замглавы Минэка Карелии оставила свой пост

12:42

За выходные в Петрозаводске 15 водителей отстранены от управления

12:21

Петрозаводчанин получил условный срок за кражу почти миллиона рублей со счета знакомого

12:07

На перекрестке Лыжной и Балтийской улиц в Петрозаводске разрешат движение прямо

11:47

В Новой Вилге из-за возможного минирования эвакуировали школу

11:44

ГАИ Карелии сообщает о введении платы за выписку из реестра транспортных средств

11:22

Жители Карелии стали больше слушать музыку и читать

11:15

Работники петрозаводского предприятия украли 32 лестницы

10:59

Стало известно, когда тротуары в Петрозаводске начнут посыпать крошкой, а не солью

10:46

Стали известны подробности жесткого ДТП с грузовиком и фургоном под Петрозаводском

10:31

В Карелии умер старейший поисковик

10:27

Названы места продажи новогодних елей в Петрозаводске

10:07

В Карелии сняли фильм о добыче «морского золота»

09:51

Мошенники под видом полицейских и банкиров выманили у пенсионерки из Петрозаводска 1,2 миллиона рублей

09:31

Карелия заняла 67-е место в итоговом рейтинге регионов России

08:59

Большую амбулаторию построили в поселке Ильинский в Карелии

08:38

Доски упали с крыши авто и разлетелись по дороге в центре Сортавалы

08:21

Двухдневная рабочая неделя ждёт россиян в конце декабря

08:02

Дом культуры и школу в Олонецком районе выставили на аукцион

07:43

Кадышева, Баста и Лолита: кого из исполнителей жители Карелии хотят видеть на корпоративах

07:22

Ладвинский дом-интернат отметил 90-летний юбилей

07:01

В полиции рассказали о самочувствии женщины и младенца, попавших под колёса авто на Голиковке

06:40

Крупный пожар почти уничтожил дом в Петрозаводске

04:33

Стали известны самые популярные имена для новорождённых в Петрозаводске

00:12

Два автомобиля лоб в лоб столкнулись на перекрёстке в Петрозаводске

23:32

Женщину с грудным ребёнком на скорости сбили в Петрозаводске

22:23

Легкоатлеты из Петрозаводска завоевали медали в соревнованиях «На призы олимпийцев ЦСКА» в Москве

21:14

Умерла первая переводчица «Хоббита» Наталия Рахманова

20:30

Двое мальчиков взрывали петарды на детской площадке в Костомукше

18:32

Морозы до -14°С ударят в Карелии 22 декабря

17:24

Республиканский фестиваль по фитнес-аэробике «Рождественские звёзды» прошёл в Петрозаводске

17:05

Самая длинная ночь наступила в России

16:49

Автобус с детьми съехал в кювет на трассе «Кола»

15:38

Почти 30 карельских рек очистят от загрязнений

14:41

Стая волков вышла к жителям посёлка под Петрозаводском

13:23

Карельский Дед Мороз принял участие в телешоу «Кто хочет стать миллионером?»

11:56

Между Россией и Малайзией планируют запустить прямое авиасообщение

10:45

Несовершеннолетние вандалы из Питкяранты оборвали гирлянды в заводском сквере

09:34

Биатлонистка из Карелии Екатерина Лянгина завоевала золото на всероссийских соревнованиях

08:59

Названа Молодежная столица России в 2026 году

08:02

Умер актер сериала «Молодежка» Анатолий Лобоцкий

00:10
Главный эпидемиолог Карелии рассказала, какие штаммы гриппа фиксируют в республике, и сделала прогноз на январь
Сегодня 20:30
«Столица на Онего» поговорила с главным внештатным эпидемиологом Минздрава Карелии о ситуации с респираторными вирусными инфекциями.

фото: © Людмила Корвякова

Людмила Рубис подчеркнула, что циркулирующие в Карелии штаммы не новые.

— Каждый год, уже много десятилетий, во всем мире среди населения одновременно циркулируют несколько вариантов вируса гриппа. Это штаммы, относящиеся к двум вариантам вируса типа А и варианту вируса типа В. Они различаются по  белкам, которые находятся на их поверхности:  гемагглютинину и нейроминидазе, имеющим цифровой код. Например, в последние десятилетия мы каждый год встречаемся с вирусами гриппа типа А — H1N1 и H3N2, — говорит Людмила Рубис.

Вариант  вируса А H3N2  впервые был выявлен в  Гонконге  (и получил название «гонконгский») несколько десятилетий назад и так как это был совершенно новый, незнакомый для человечества вариант вируса он вызвал пандемию с довольно  высокой летальностью.

Последний новый вариант вируса гриппа АH1N1 («свиной») появился  в 2009 году.  Это был реассортант  двух вирусов — человеческого и свиного, вирус значительно изменившийся и поэтому незнакомый для иммунной системы людей.  И он вызвал в 2009 г. пандемию так называемого свиного гриппа. Хотя она не  была  настолько тяжелой, как предыдущая.

— Оба варианта вируса продолжают циркулировать среди населения и практически каждый год появляются какие-то варианты с небольшими точечными мутациями, касающимися каких-то отдельных белковых структур. Некоторые из этих мутаций приводят к усилению контагиозных свойств вируса, проще говоря, делают вирус более заразным.  Эти штаммы  начинают активно распространяться среди населения. Но подчеркну, это мелкие мутации генома вируса, это не новый вирус. Поэтому мы не ждем никаких пандемий. Но из-за этих мутаций, скажем так, эффективность поствакцинального иммунитета может быть ну не такой, как хотелось бы. Я не говорю, что иммунитет не будет защищать, нет, но некоторые мутации, выявленные у штаммов вируса гриппа в этом году, позволяют  им ускользать от иммунного ответа, — считает медик.

Подробнее о ситуации с заболеванием в Карелии и прогнозе на январь читайте в статье.

«Терпеть боль — не проявление силы»: как сохранить мужское здоровье в XXI веке

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

