Главный эпидемиолог Карелии рассказала, какие штаммы гриппа фиксируют в республике, и сделала прогноз на январь

«Столица на Онего» поговорила с главным внештатным эпидемиологом Минздрава Карелии о ситуации с респираторными вирусными инфекциями.

Людмила Рубис подчеркнула, что циркулирующие в Карелии штаммы не новые.

— Каждый год, уже много десятилетий, во всем мире среди населения одновременно циркулируют несколько вариантов вируса гриппа. Это штаммы, относящиеся к двум вариантам вируса типа А и варианту вируса типа В. Они различаются по белкам, которые находятся на их поверхности: гемагглютинину и нейроминидазе, имеющим цифровой код. Например, в последние десятилетия мы каждый год встречаемся с вирусами гриппа типа А — H1N1 и H3N2, — говорит Людмила Рубис.

Вариант вируса А H3N2 впервые был выявлен в Гонконге (и получил название «гонконгский») несколько десятилетий назад и так как это был совершенно новый, незнакомый для человечества вариант вируса он вызвал пандемию с довольно высокой летальностью.

Последний новый вариант вируса гриппа АH1N1 («свиной») появился в 2009 году. Это был реассортант двух вирусов — человеческого и свиного, вирус значительно изменившийся и поэтому незнакомый для иммунной системы людей. И он вызвал в 2009 г. пандемию так называемого свиного гриппа. Хотя она не была настолько тяжелой, как предыдущая.

— Оба варианта вируса продолжают циркулировать среди населения и практически каждый год появляются какие-то варианты с небольшими точечными мутациями, касающимися каких-то отдельных белковых структур. Некоторые из этих мутаций приводят к усилению контагиозных свойств вируса, проще говоря, делают вирус более заразным. Эти штаммы начинают активно распространяться среди населения. Но подчеркну, это мелкие мутации генома вируса, это не новый вирус. Поэтому мы не ждем никаких пандемий. Но из-за этих мутаций, скажем так, эффективность поствакцинального иммунитета может быть ну не такой, как хотелось бы. Я не говорю, что иммунитет не будет защищать, нет, но некоторые мутации, выявленные у штаммов вируса гриппа в этом году, позволяют им ускользать от иммунного ответа, — считает медик.

